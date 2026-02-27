Wenn der Film rauscht, die Mechanik klickt und das Licht tanzt: Versuchen Sie sich an analogen Langzeitbelichtungen von Verkehrslichtern.

Für seine Aufnahme der Autobahn A40 in Essen setzte Evgeni Tcherkasski bewusst auf entschleunigtes Arbeiten mit rein mechanischer Technik: einer Zenit 3M aus dem Jahr 1962, bestückt mit dem Objektiv Mir-1 37 mm f/2,8 und einem Film Kodak Gold 200. Die Einstellungen: 37 mm, f/14, ISO 200, Belichtungszeit etwa 40 Sekunden. Diese alte sowjetische Spiegelreflex, einst die Kamera seines Großvaters, ist robust gebaut wie ein kleiner Panzer – rein mechanisch, ohne Belichtungsmesser und Autofokus, ohne jede Elektronik. Selbst der Sucher deckt nur rund zwei Drittel des späteren Bilds ab, was jede Aufnahme zu einer präzisen und bewussten Entscheidung macht.