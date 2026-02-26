Mit MARLEY Number 1 erscheint erstmals eine gedruckte Ausgabe des bislang digital geprägten MARLEY Magazine. Der Band widmet sich der künstlerischen Aktfotografie und versammelt internationale Fotografen und Models. Laut den Gründern soll das Printformat bewusst einen Kontrapunkt zur digitalen Bilderflut setzen.

Mit der ersten Printausgabe bringt das MARLEY Magazine seine Inhalte in Buchform heraus. Der Band umfasst 224 Seiten und misst 30 × 22 cm. Gedruckt wird auf 170 g/m² starkem Fotopapier, das Softcover besteht aus 350 g/m² Karton. Als Bindung kommt eine Fadenheftung mit sogenannter Swiss Binding zum Einsatz.

Nach Angaben der Gründer Sacha Leyendecker und Teddy Marks soll die gedruckte Ausgabe die Wertigkeit und Dauerhaftigkeit eines klassischen Kunstbuchs betonen. Das Buch versteht sich als kuratierte Sammlung zeitgenössischer Aktfotografie.

Internationale Fotografen und Models

Die erste Ausgabe umfasst Arbeiten von zehn Fotografen: Kurler, Laure Sevapore, Ludo Paul, Lukas Dvorak, Martial Lenoir, Nicolas Larriere, Sacha Leyendecker, Stefan Rappo, Teddy Marks und Victor Deweerdt.

Vor der Kamera stehen insgesamt 29 Models: Ambre Renard, Angelika Gribova, Cala Buchta, Camila Galla, Claire Molin, Clara Renée, Emma Helena, Fiona Valinsky, Florence Iglesias, Heidi Rom, Ilvy Kokomo, Irina Lozovaya, Kiki Malaeru, La Sy, Laure Surlerivage, Madmaximaaa, Margarita, MBL, Mila Amour, Nausicaa Yami, Ness Dlv, Nora, Rebecca Bagnol, Sonny Sun, Tezz, Trixie Lhomme, Viktoria Yarova, Viktoriia K und Yoana Nikolova.

Jede Doppelseite ist als eigenständige Bildkomposition angelegt. Thematisch bewegt sich die Publikation zwischen Inszenierungen in Naturkulissen, opulenten Interieurs und intimen Porträts.

Positionierung als Kunstband

Die Macher betonen, dass das Projekt bewusst auf eine hochwertige, physische Umsetzung setzt. MARLEY – Number 1 soll sich an Sammlerinnen und Sammler von Fotokunst sowie an Interessierte im Bereich künstlerischer Aktfotografie richten.