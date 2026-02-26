Der Winter war lang genug. Jetzt kommt das Licht zurück – und mit ihm die perfekte Ausrede, das eigene Setup zu hinterfragen.
Mit der OM SYSTEM Spring Cashback Aktion vom 26. Februar bis 6. April wird genau jetzt der Moment geschaffen, in dem aus „Vielleicht upgrade ich irgendwann…“ ein sehr konkretes „Warum eigentlich nicht jetzt?“ wird.
Cashback-Anträge sind bis 20. April 2026 möglich. – Aber Hand aufs Herz: Ihr klickt nicht wegen eines Kalendereintrags. Ihr klickt, wenn es sich lohnt. Und genau hier wird’s spannend.
Warum gerade jetzt auf OM SYSTEM wechseln?
Fotograf:innen sind anspruchsvoll. Zu Recht. Deshalb drei (eigentlich mehr als drei) Gründe, warum OM SYSTEM im Frühling besonders verführerisch ist:
Maximale Leistung. Minimales Gewicht.
Das OM SYSTEM MFT-Setup ist kompromisslos mobil. Gerade für Wildlife, Travel oder lange Outdoor-Tage ist das ein echter Gamechanger.
Eine OM-1 Mark II mit einem 150–600mm im Rucksack – und ihr seid immer noch beweglich. Wer schon einmal mit Vollformat + 600mm durch unwegsames Gelände gestapft ist, weiß, was das bedeutet.
Überragendes Tele bei einem System, das euch nicht ausbremst.
Wetter? Egal.
OM SYSTEM steht wie kaum ein anderer Hersteller für kompromisslose Outdoor-Tauglichkeit. Staub, Regen, Kälte? Die aktuellen Gehäuse sind gebaut, um genau dort zu funktionieren, wo andere einpacken.
Echte Abenteuer-Fotografie ohne Schönwetter-Garantie.
Computational Photography, die wirklich Mehrwert bringt
Live ND, High-Res-Shots aus der Hand, Fokus-Stacking in der Kamera – Features, die nicht nach Marketing klingen, sondern in der Praxis Zeit sparen und kreative Möglichkeiten erweitern.
Mehr Bildideen, weniger Nacharbeit. Ergo mehr Zeit draußen.
Die Deals, über die man nicht lange diskutieren sollte
Kamera-Highlights
€300 Cashback + gratis HLD-10 Batteriegriff
- OM-1 Mark II (Body & 12–40mm II Kit)
→ HLD-10 wird automatisch dem Warenkorb hinzugefügt
→ €300 Cashback nach Registrierung
€300 Cashback
- OM-3 (Body & 12–45mm Kit)
- OM-5 Mark II (Schwarz/Silber + ausgewählte Kits)
€100 Cashback
- OM-D E-M10 Mark IV
Objektiv-Cashback – bis zu 600 €
€600 Cashback
- M.Zuiko Digital ED 150–600mm F5.0-6.3 IS
€300 Cashback
- M.Zuiko Digital 300mm F4 IS Pro
- M.Zuiko Digital 8mm F1.8 Fisheye Pro
€200 Cashback
- 7–14mm F2.8 Pro
- 8–25mm F4.0 Pro
- 12–100mm F4.0 IS Pro
- 40–150mm F2.8 Pro
- 40–150mm F4 Pro
- 90mm F3.5 Macro IS Pro
- 12–200mm F3.5-6.3
€150 Cashback
- 20mm F1.4 Pro
€100 Cashback
- 75–300mm II
- 14–150mm II
- 17mm F1.8 II
- 25mm F1.8 II
- 45mm F1.8
- 60mm Macro F2.8
Drei Sets. Drei Abenteuer. Eure Entscheidung.
Wildlife & Tele
- OM-1 Mark II + 150–600mm / 300mm F4
→ Maximale Reichweite bei maximaler Mobilität.
Travel & Adventure
- OM-5 Mark II + 12–40mm II / 40–150mm F4
→ Wetterfest, leicht, vielseitig.
Urban & Storytelling
- OM-3 + kompakte 1.8er Festbrennweiten
→ Unauffällig. Schnell. Kreativ.
Warum das mehr ist als eine Rabattaktion
- Hoher Cashback statt Mini-Sofortrabatt
- Echter Bonus (HLD-10 Griff bei OM-1 Mark II)
- Perfektes Timing zur Outdoor-Saison
- Starkes Argument für alle, die Vollformat schleppen
Und jetzt mal provokant gefragt:
Wie oft habt ihr MFT belächelt, ohne es wirklich im Feld getestet zu haben?
Der Frühling ist die Zeit, in der man Dinge ausprobiert. Neue Perspektiven. Neue Wege. Vielleicht auch ein neues System.
- Aktion läuft vom 26. Februar bis 6. April 2026
- Registrierung bis 20. April 2026
- Alle Infos & Teilnahme: https://upf.ai/l5qroqsa
Traut euch. Packt leichter. Geht weiter.
Und gebt eurem Rücken – und eurer Kreativität – eine echte Chance.
