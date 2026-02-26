Der Winter war lang genug. Jetzt kommt das Licht zurück – und mit ihm die perfekte Ausrede, das eigene Setup zu hinterfragen.

Mit der OM SYSTEM Spring Cashback Aktion vom 26. Februar bis 6. April wird genau jetzt der Moment geschaffen, in dem aus „Vielleicht upgrade ich irgendwann…“ ein sehr konkretes „Warum eigentlich nicht jetzt?“ wird.

Cashback-Anträge sind bis 20. April 2026 möglich. – Aber Hand aufs Herz: Ihr klickt nicht wegen eines Kalendereintrags. Ihr klickt, wenn es sich lohnt. Und genau hier wird’s spannend.

Warum gerade jetzt auf OM SYSTEM wechseln?

Fotograf:innen sind anspruchsvoll. Zu Recht. Deshalb drei (eigentlich mehr als drei) Gründe, warum OM SYSTEM im Frühling besonders verführerisch ist:

Maximale Leistung. Minimales Gewicht.

Das OM SYSTEM MFT-Setup ist kompromisslos mobil. Gerade für Wildlife, Travel oder lange Outdoor-Tage ist das ein echter Gamechanger.

Eine OM-1 Mark II mit einem 150–600mm im Rucksack – und ihr seid immer noch beweglich. Wer schon einmal mit Vollformat + 600mm durch unwegsames Gelände gestapft ist, weiß, was das bedeutet.

Überragendes Tele bei einem System, das euch nicht ausbremst.

Wetter? Egal.

OM SYSTEM steht wie kaum ein anderer Hersteller für kompromisslose Outdoor-Tauglichkeit. Staub, Regen, Kälte? Die aktuellen Gehäuse sind gebaut, um genau dort zu funktionieren, wo andere einpacken.

Echte Abenteuer-Fotografie ohne Schönwetter-Garantie.

Computational Photography, die wirklich Mehrwert bringt

Live ND, High-Res-Shots aus der Hand, Fokus-Stacking in der Kamera – Features, die nicht nach Marketing klingen, sondern in der Praxis Zeit sparen und kreative Möglichkeiten erweitern.

Mehr Bildideen, weniger Nacharbeit. Ergo mehr Zeit draußen.

Die Deals, über die man nicht lange diskutieren sollte

Kamera-Highlights

€300 Cashback + gratis HLD-10 Batteriegriff

OM-1 Mark II (Body & 12–40mm II Kit)

→ HLD-10 wird automatisch dem Warenkorb hinzugefügt

→ €300 Cashback nach Registrierung

€300 Cashback

OM-3 (Body & 12–45mm Kit)

OM-5 Mark II (Schwarz/Silber + ausgewählte Kits)

€100 Cashback