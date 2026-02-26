Die Kamerabeutel wollen ausreichend Platz und Schutz bieten, um einem Body samt Objektiv gerecht zu werden. Dafür gibt es sie in fünf verschiedenen Größen. Jede ist mit zwei Ösen und einem robusten Karabiner versehen, um auch zur Tragetasche umfunktioniert zu werden. Zusätzlich befindet sich im Inneren eine kleine Tasche, die für Ersatzakku und Speicherkarten genutzt werden kann. Im Format XS hat der Beutel ein Maß von 14 x 10 x 8, 5 cm (B x H x T) und beheimatet eine APS-C Kamera inklusive einem Kit-Objektiv. Die Version S im Maß 16 x 13 x 10 reicht für eine APS-C Kamera mit normalem Objektiv oder eine Kompaktkamera, wie die Leica Q3. Ab der Größe M, 17 x 18 x 12 cm, finden Vollformatkameras mit einem Telezoom bis 70mm Brennweite angenehm Platz. Mit einem Innenraumangebot von 25 x 20 x 12 cm ist die Tasche Version L für Systemkameras mit einem Objektiv bis 200 mm die perfekte Wahl. Für Brennweiten bis 400mm an Vollformatkameras oder die Flaggschiffmodelle, wie Sony Alpha 1, Nikon Z9 oder Leica SL3 eignet sich die Tasche XL, mit ihrem Maß von 32 x 20 x 12 cm.

Im leeren Zustand ist das überstehende Fleece in den Beutel gefaltet und geht nicht im Weg herum. Nach außen gestülpt lässt sich die Kamera sogar mit einem etwas stabileren Schultergurt bequem verstauen und der Beutel anschließend zuziehen und verriegeln. Ab der Größe M ist das Tragen ohne Gurt, aufgrund des Gewichts von Kamera und Objektiv, für längere Zeit belastend. Der Karabiner wirkt hingegen sehr vertrauenserweckend.