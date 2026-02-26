Sicherer Transport und flexibler Einsatz für Kameras und Objektive: Kamerarucksack neu gedacht!
Kamera und Objektiv sind das wichtigste Werkzeug für Fotografen. Da ist es mehr als logisch, das Equipment auch mit angemessenem Respekt zu behandeln und bei der Lagerung und vor allem beim Transport auf ausreichend Schutz zu achten. Aus dem Hause C-Rope, einer kleinen Firma aus Goch, kommt die nächste Generation an cleverer Aufbewahrung für flexiblen und maximal geschützten Transport – eben Kamerarucksack, nur neu gedacht. Aus der Leidenschaft und der Möglichkeit praktisch an den vorhandenen Marktbestand heranzugehen, entstand ein Beutelsystem für Kameras und Objektive.
Beide Systeme sind gleich aufgebaut. Die Außenseite ist aus acht Millimeter dickem Neopren und bieten damit idealen Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit sowie vor Stößen. Im Inneren befindet sich eine durchgängige und nahtfreie Fleece-Struktur, die vor Staub und Kratzern schützt. Verschlossen werden die Taschen mit einer Zugkordel, die den Beutel schließt. Natürlich lässt sich die Kordel durch einen Zugstopper fixieren, was ein ungewolltes Öffnen oder gar herausfallen verhindert.
An den Objektivbeuteln ist eine, an den Kamerabeuteln sind zwei stabile Ösen angebracht. Damit lassen sich die Beutel an einem Rucksack, der Hose oder einem Gurt befestigen. Zusätzlich ist ein drehbarer Karabiner angebracht. In der Umrandung befindet sich eine Öffnung, mit der sich die Beutel direkt am Gürtel befestigen lassen. So entsteht ein Aufbewahrungs- und Tragesystem für den modernen und flexiblen Einsatz. Die Ausrüstung lässt sich in einem Reisekoffer oder Rucksack zum Beispiel auf einer Zugreise sicher transportieren und durch einen Gurt vor Ort zur Kameratasche samt Wechselobjektivbeutel umwandeln.
Die Kamerabeutel wollen ausreichend Platz und Schutz bieten, um einem Body samt Objektiv gerecht zu werden. Dafür gibt es sie in fünf verschiedenen Größen. Jede ist mit zwei Ösen und einem robusten Karabiner versehen, um auch zur Tragetasche umfunktioniert zu werden. Zusätzlich befindet sich im Inneren eine kleine Tasche, die für Ersatzakku und Speicherkarten genutzt werden kann. Im Format XS hat der Beutel ein Maß von 14 x 10 x 8, 5 cm (B x H x T) und beheimatet eine APS-C Kamera inklusive einem Kit-Objektiv. Die Version S im Maß 16 x 13 x 10 reicht für eine APS-C Kamera mit normalem Objektiv oder eine Kompaktkamera, wie die Leica Q3. Ab der Größe M, 17 x 18 x 12 cm, finden Vollformatkameras mit einem Telezoom bis 70mm Brennweite angenehm Platz. Mit einem Innenraumangebot von 25 x 20 x 12 cm ist die Tasche Version L für Systemkameras mit einem Objektiv bis 200 mm die perfekte Wahl. Für Brennweiten bis 400mm an Vollformatkameras oder die Flaggschiffmodelle, wie Sony Alpha 1, Nikon Z9 oder Leica SL3 eignet sich die Tasche XL, mit ihrem Maß von 32 x 20 x 12 cm.
Im leeren Zustand ist das überstehende Fleece in den Beutel gefaltet und geht nicht im Weg herum. Nach außen gestülpt lässt sich die Kamera sogar mit einem etwas stabileren Schultergurt bequem verstauen und der Beutel anschließend zuziehen und verriegeln. Ab der Größe M ist das Tragen ohne Gurt, aufgrund des Gewichts von Kamera und Objektiv, für längere Zeit belastend. Der Karabiner wirkt hingegen sehr vertrauenserweckend.
Praktische Beutel
Die Objektivbeutel besitzen keine Extratasche, sondern nur eine Öse mit Karabiner. Sie beginnen mit XS und einem Durchmesser und einer Höhe von acht cm. Ideal für Pancakes oder kleine Festbrennweiten. Die Größe S mit einem Durchmesser von neun cm und einer Höhe von 10 cm schließt eine gar nicht so seltene Lücke und kann zum Beispiel ein Sony-Objektiv mit 85 mm Brennweite aufnehmen. Etwas komfortabler wäre das aber im Beutel M mit elf cm Durchmesser und einer Höhe von 14 cm untergebracht.
Für Objektiv bis 18 cm und einem Durchmesser von zwölf cm ist die Version L gedacht. Der Beutel XL liefert ebenfalls zwölf cm Durchmesser aber stolze 25 cm Höhe und ist bereits für Teleobjektive eine sehr gute Lösung. Nicht nur die Länge, sondern auch der Objektivschuh von längeren Teleobjektiven ist für die XXL-Ausführung kein Problem. 14 cm Durchmesser und 32 cm Höhe packen die Ausrüstung aller Wildtierfotografen sicher ein. Wer 16 cm Durchmesser und 38 cm Höhe verpacken muss, greift zur Variante XXXL.
Neopren Kamerabeutel mit Fleece-Fütterung
|Größen
|XS, S, M, L, XL
|Preise
|15,90–23,90 Euro
|Ausstattung
|Karabiner, Gürtelschlaufe, Innentasche, D-Ringe, Zugkordel
|Hersteller-Webseite
|www.c-rope.de
Neopren Objektivbeutel mit Fleece-Fütterung
|Größen
|XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
|Preise
|12,90–20,90 Euro
|Set
|3er, 4er, 5er
|Ausstattung
|Karabiner, Gürtelschlaufe, Zugkordel
|Hersteller-Webseite
|www.c-rope.de
Unser Fazit: C-Rope Kamera- und Objektivbeutel im Set
In unserem Praxistest haben uns die schützenden Außen- und Innenmaterialien überzeugt. Die Flexibilität, seine Ausrüstung sicher zu transportieren und vor Ort als Tragemöglichkeit zu nutzen sowie die Vielseitigkeit gefallen uns sehr. C-Rope will den klassischen Kamerarucksack nicht verdrängen, aber clever erweitern und ergänzen. Und: Zum Verräumen lassen sich Beutel und Taschen auch ineinander verstauen.
