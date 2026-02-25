Mit dem Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX erweitert Viltrox seine Pro-Serie um eine klassische 50-Millimeter-Festbrennweite für Nikon-Vollformatkameras mit Z-Bajonett. Das Objektiv richtet sich an Foto- und Videografen, die eine hohe Lichtstärke und robuste Bauweise suchen. Es soll sich vielseitig von Porträt bis Street-Fotografie einsetzen lassen.
Mit dem Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX bringt Viltrox eine lichtstarke 50-mm-Normalbrennweite für Nikon-Vollformatkameras. Mit einer Offenblende von F/1.4 und elf Blendenlamellen soll das Objektiv eine ausgeprägte Hintergrundunschärfe ermöglichen.
Die optische Konstruktion umfasst 15 Linsen in 11 Gruppen, darunter drei ED-Elemente, acht HR-Linsen und ein asphärisches Element für hohe Schärfe bis in die Ränder. Eine HD-Nano-Vergütung soll Reflexionen reduzieren. Zudem gibt der Hersteller an, dass die Frontlinse wasser- und schmutzabweisend beschichtet ist.
Ein VCM-Motor soll für schnellen, präzisen Autofokus mit Innenfokussierung sorgen, der Augen-Autofokus der Kamera wird ebenfalls unterstützt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45 Zentimetern.
Das gegen Staub und Spritzwasser abgedichtete Metallgehäuse wiegt 830 Gramm. Das Filtergewinde misst 77 Millimeter, die kleinste Blende beträgt F/16. Ein Blendenring mit umschaltbarer Rastung erlaubt wahlweise stufenlose oder gerasterte Einstellungen. Zusätzlich ist eine frei belegbare Funktionstaste integriert. Firmware-Updates lassen sich über einen USB-C-Anschluss einspielen. EXIF-Daten werden an die Kamera übertragen.
Das Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX kostet 599 Euro (UVP) und ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen: https://www.rollei.de/products/viltrox-objektiv-af-50-1-4-nikon-z-11254
Pressemitteilung Rollei:
Viltrox-Pro-Serie wird um Norm-Brennweite für Nikon-Vollformatkameras erweitert
50 Millimeter Standard-Brennweite, F/1.4 Lichtstärke und Staub-/Spritzwasserschutz
Norderstedt, 11.02.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei das AF 50 mm F/1.4 Pro FX vor und erweitert damit die Viltrox Pro-Serie um eine klassische Brennweite. Nikon-Fotografen erhalten so eine Alternative im Segment der lichtstarken Normbrennweiten, die sich durch ihre Vielseitigkeit für nahezu jeden fotografischen Einsatzzweck eignet – von Porträts über Street-Fotografie bis hin zu professionellen Videoproduktionen.
Die Offenblende von F/1.4 in Kombination mit 11 Blendenlamellen erzeugt ein weiches, cremiges Bokeh und ermöglicht eine ausgeprägte Freistellung des Hauptmotivs. Gerade in der Porträtfotografie spielt diese Eigenschaft ihre Stärken aus, während die hohe Lichtstärke gleichzeitig bei schwachem Umgebungslicht kurze Verschlusszeiten ohne Anhebung der ISO-Werte erlaubt. 15 Linsen in 11 Gruppen bilden die optische Konstruktion, wobei drei ED-Gläser chromatische Aberrationen korrigieren und acht HR-Elemente zusammen mit einem ultra-asphärischen Element für durchgehende Schärfe vom Zentrum bis in die Randbereiche sorgen.
Das Objektiv ist mit einer HD-Nano-Mehrschichtvergütung ausgestattet, die nicht nur Flares und Geisterbilder minimiert, sondern die Linse auch wasser- und schmutzabweisend macht. Das zahlt sich besonders bei Außeneinsätzen aus. Mit 830 Gramm liegt das Objektiv angenehm solide in der Hand – ein Gewicht, das die durchgehende Metallverarbeitung und den Qualitätsanspruch der Pro-Serie spürbar macht.
Der verbaute VCM-Motor arbeitet schnell und präzise und wurde sowohl für Bild als auch Video optimiert. Die Innenfokussierung hält die Baulänge konstant – ein entscheidender Vorteil für Balance und Schwerpunkt bei Gimbal-Aufnahmen oder am Rig. Der Augenautofokus trackt Personen zuverlässig auch bei Bewegung, während die Naheinstellgrenze von 45 Zentimetern genug Spielraum für detailreiche Aufnahmen mit geringem Abstand bietet.
Besonders durchdacht zeigt sich die Bedienung: Der Blendenring verfügt über einen Click-Switch, mit dem sich zwischen stufenloser und gerasterter Einstellung wechseln lässt. Videografen profitieren von sanften Blendenübergängen ohne hörbare Klicks, Fotografen schätzen das haptische Feedback der Rastung. Eine zusätzlich frei belegbare FN-Taste beschleunigt den Zugriff auf häufig benötigte Einstellungen und lässt sich individuell an den Workflow anpassen.
Das 77-Millimeter-Filtergewinde nimmt Standard-Filter auf und EXIF-Daten werden vollständig an die Kamera übertragen. Zudem lassen sich Updates komfortabel per USB-C aufspielen. Bei einem Durchmesser von 8,45 Zentimetern und einer Länge von 11,1 Zentimetern bleibt das Objektiv trotz seiner robusten Bauweise handlich genug für längere Sessions. Die kleinste Blende liegt bei F/16 und deckt damit auch Situationen mit viel Umgebungslicht ab, in denen große Schärfentiefe gefragt ist.
Preis und Verfügbarkeit
Das Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX ist ab sofort zu einem Preis von 599 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox-50mm-
