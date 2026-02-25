Viltrox-Pro-Serie wird um Norm-Brennweite für Nikon-Vollformatkameras erweitert

50 Millimeter Standard-Brennweite, F/1.4 Lichtstärke und Staub-/Spritzwasserschutz

Norderstedt, 11.02.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei das AF 50 mm F/1.4 Pro FX vor und erweitert damit die Viltrox Pro-Serie um eine klassische Brennweite. Nikon-Fotografen erhalten so eine Alternative im Segment der lichtstarken Normbrennweiten, die sich durch ihre Vielseitigkeit für nahezu jeden fotografischen Einsatzzweck eignet – von Porträts über Street-Fotografie bis hin zu professionellen Videoproduktionen.

Die Offenblende von F/1.4 in Kombination mit 11 Blendenlamellen erzeugt ein weiches, cremiges Bokeh und ermöglicht eine ausgeprägte Freistellung des Hauptmotivs. Gerade in der Porträtfotografie spielt diese Eigenschaft ihre Stärken aus, während die hohe Lichtstärke gleichzeitig bei schwachem Umgebungslicht kurze Verschlusszeiten ohne Anhebung der ISO-Werte erlaubt. 15 Linsen in 11 Gruppen bilden die optische Konstruktion, wobei drei ED-Gläser chromatische Aberrationen korrigieren und acht HR-Elemente zusammen mit einem ultra-asphärischen Element für durchgehende Schärfe vom Zentrum bis in die Randbereiche sorgen.

Das Objektiv ist mit einer HD-Nano-Mehrschichtvergütung ausgestattet, die nicht nur Flares und Geisterbilder minimiert, sondern die Linse auch wasser- und schmutzabweisend macht. Das zahlt sich besonders bei Außeneinsätzen aus. Mit 830 Gramm liegt das Objektiv angenehm solide in der Hand – ein Gewicht, das die durchgehende Metallverarbeitung und den Qualitätsanspruch der Pro-Serie spürbar macht.

Der verbaute VCM-Motor arbeitet schnell und präzise und wurde sowohl für Bild als auch Video optimiert. Die Innenfokussierung hält die Baulänge konstant – ein entscheidender Vorteil für Balance und Schwerpunkt bei Gimbal-Aufnahmen oder am Rig. Der Augenautofokus trackt Personen zuverlässig auch bei Bewegung, während die Naheinstellgrenze von 45 Zentimetern genug Spielraum für detailreiche Aufnahmen mit geringem Abstand bietet.

Besonders durchdacht zeigt sich die Bedienung: Der Blendenring verfügt über einen Click-Switch, mit dem sich zwischen stufenloser und gerasterter Einstellung wechseln lässt. Videografen profitieren von sanften Blendenübergängen ohne hörbare Klicks, Fotografen schätzen das haptische Feedback der Rastung. Eine zusätzlich frei belegbare FN-Taste beschleunigt den Zugriff auf häufig benötigte Einstellungen und lässt sich individuell an den Workflow anpassen.

Das 77-Millimeter-Filtergewinde nimmt Standard-Filter auf und EXIF-Daten werden vollständig an die Kamera übertragen. Zudem lassen sich Updates komfortabel per USB-C aufspielen. Bei einem Durchmesser von 8,45 Zentimetern und einer Länge von 11,1 Zentimetern bleibt das Objektiv trotz seiner robusten Bauweise handlich genug für längere Sessions. Die kleinste Blende liegt bei F/16 und deckt damit auch Situationen mit viel Umgebungslicht ab, in denen große Schärfentiefe gefragt ist.

Preis und Verfügbarkeit

Das Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX ist ab sofort zu einem Preis von 599 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox-50mm- f14-z vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 25.02.2026 verfügbar.