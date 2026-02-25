Mit dem Godox ZBO3 erweitert der Hersteller sein Zubehörportfolio für professionelle Licht-Setups. Die motorisierte Zoom-Beam-Halterung ist für Drei-Licht-Konfigurationen ausgelegt und soll sich zentral steuern lassen. Sie richtet sich an Anwender im Studio- und Produktionsumfeld.
Godox ZBO3 erste motorisierte Zoom-Beam-Halterung für Drei-Licht-Konfigurationen
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt mit der neuen Godox ZBO3 motorisierten Zoom-Beam-Halterung eine bedeutende Erweiterung für professionelle Multi-Light-Setups vor, die Godox speziell für den professionellen Einsatz entwickelt hat.
Als branchenweit erste motorisierte Zoom-Beam-Halterung für Drei-Licht-Konfigurationen setzt der ZBO3 neue Maßstäbe in Effizienz, Präzision und Bedienkomfort. Entwickelt für anspruchsvolle Produktionen, optimiert dieses G-Mount Zubehör Arbeitsabläufe und reduziert Rüstzeiten erheblich.
Innovative Motorsteuerung für maximale Effizienz
Der Godox ZBO3 wurde speziell für den Einsatz in Mehrfachlicht-Anordnungen konzipiert. Dank der integrierten Motorsteuerung lassen sich Beam-Winkel komfortabel und präzise anpassen, ohne manuelle Nachjustierung an jedem einzelnen Scheinwerfer. Nach dem Anschluss über das Steuerkabel genügt die Aktivierung der Accessory-Control-Funktion, um eine gleichmäßige, motorisierte Anpassung des Abstrahlwinkels zu ermöglichen.
Mit einem axialen Zoombereich von -7°00′ bis +7°00′ erlaubt der ZBO3 einen fließenden Übergang von breiter Ausleuchtung zu fokussierter Lichtführung. Dadurch eignet er sich ideal für dynamische Szenen, bei denen Licht präzise gebündelt werden muss. Ob Sportproduktionen, Wassersplash-Aufnahmen oder Bullet-Time-Sequenzen, der ZBO3 sorgt für konzentrierte Lichtleistung selbst bei schnellsten Bewegungen.
Die robuste Konstruktion ist auf professionelle Anforderungen ausgelegt. Mit einem Nettogewicht von circa 25 kg und Abmessungen von etwa 46,06 × 17,32 × 45,67 cm ist der ZBO3 stabil und gleichzeitig optimal auf den Studiobetrieb abgestimmt. Der Einsatz ist in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +45 °C möglich und gewährleistet somit zuverlässige Performance auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Umfassende Kompatibilität innerhalb der MG Serie
Als G-Mount Zubehör wurde der ZBO3 speziell für die Godox MG Serie entwickelt. Er ist kompatibel mit folgenden Modellen: MG6K, MG4K und MG4KR, MG2400Bi und MG2400R, MG1200Bi und MG1200R. Bitte beachten Sie, dass die Reflektoren MGR15 und MGR45 nicht unterstützt werden. Für die Verwendung mit MG1200Bi und MG1200R ist der Adapter MPT-50 A1200 erforderlich. Durch diese breite Kompatibilität fügt sich der ZBO3 nahtlos in bestehende MG-Setups ein und erweitert deren Möglichkeiten erheblich.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Erste motorisierte Zoom Beam Halterung für Drei-Licht-Konfigurationen
- Motorisierte Steuerung für schnellere Setups und präzise Anpassungen
- Zoombereich von -7°00′ bis +7°00′ für flexible Lichtgestaltung Optimiert für dynamische High-Speed-Aufnahmen
- Robuste Bauweise für professionelle Studio- und On-Location-Einsätze
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox ZBO3 Motorized Zoom Beam Bracket ist in Kürze im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.099,99 Euro.
