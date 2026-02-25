Mit dem Godox ZBO3 erweitert der Hersteller sein Zubehörportfolio für professionelle Licht-Setups. Die motorisierte Zoom-Beam-Halterung ist für Drei-Licht-Konfigurationen ausgelegt und soll sich zentral steuern lassen. Sie richtet sich an Anwender im Studio- und Produktionsumfeld.

Der Godox ZBO3 ist eine motorisierte Zoom-Beam-Halterung für Drei-Licht-Setups. Laut Hersteller wurde das G-Mount-Zubehör für professionelle Produktionen entwickelt, bei denen mehrere Scheinwerfer synchron angepasst werden sollen. Über eine integrierte Motorsteuerung lässt sich der Abstrahlwinkel mehrerer Leuchten zentral verändern. Nach dem Anschluss per Steuerkabel und Aktivierung der Funktion ist eine gleichmäßige Justierung möglich, ohne jedes Gerät einzeln nachregeln zu müssen. Das soll Rüstzeiten verkürzen und Arbeitsabläufe effizienter machen.

Der axiale Zoombereich reicht von -7°00′ bis +7°00′. So kann der Lichtkegel von breit gefächert bis stärker gebündelt variiert werden. Laut Hersteller eignet sich das System besonders für dynamische Szenen, etwa bei Sport- oder High-Speed-Aufnahmen, die eine präzise Lichtsteuerung erfordern. Robust für Studio und Außeneinsatz Der ZBO3 wiegt rund 25 kg und misst 46,06 × 17,32 × 45,67 cm. Der Betrieb ist in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +45 °C vorgesehen, sodass sich die Halterung sowohl im Studio als auch on location einsetzen lässt.

Der Godox ZBO3 ist auf die MG-Serie abgestimmt und kompatibel mit MG6K, MG4K/MG4KR, MG2400Bi/MG2400R sowie MG1200Bi/MG1200R. Die Reflektoren MGR15 und MGR45 werden nicht unterstützt. Für MG1200Bi und MG1200R wird der Adapter MPT-50 A1200 benötigt.

Der Godox ZBO3 ist in Kürze im Fachhandel erhältlich und kostet 2.099,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: