Die Meinfoto Retro-Leinwand im Test zeigt, wie sich Digitaldruck und Vintage-Optik verbinden lassen.
Die Retro-Leinwand von Meinfoto verspricht eine warme Alternative zu kühlen Alu-Rahmen – gerade in rustikalen oder wohnlich eingerichteten Räumen. Sarah Alexandra Fechler hat die Leinwand auf eigene Kosten bestellt und im Alltag getestet – und zwar für ein Reenactment-Porträt mit historischem Flair.
Der erste Eindruck: erstaunlich leicht. Die Holzleisten bestehen aus FSC®-zertifizierter Kiefer – was wir sehr gut finden – und wiegen fast nichts. Auf Produktbildern wirken die Holzleisten hell und gleichmäßig, in der Realität ist das Holz etwas dunkler und die Maserungen deutlich sichtbar. Die obere und die untere Leiste variieren zudem farblich bei unserem Testmuster.
Die Leinwand selbst kommt separat und eingerollt. Sie muss dann von Hand mit Magneten zwischen die Holzleisten geklemmt werden. Das funktioniert zuverlässig, erfordert aber etwas Sorgfalt, damit das Bild gerade sitzt.
Schön gedruckt – anders montiert
Bei der Montage weicht die Realität allerdings erneut von der Produktdarstellung ab. Wer genau hinsieht, entdeckt Unterschiede in der Aufhängung: Statt sichtbarer Metallringe links und rechts, läuft das Lederband in einer Nut zwischen den Leisten – hält gut, sieht aber anders aus als erwartet.
Die Länge vom Band finden wir dafür aber sehr gut gewählt. Und auch der Druck hat uns überzeugt: Die Farben wirken satt, die Details bleiben erhalten – auch auf der strukturierten Oberfläche der Leinwand. Da es sich hier zudem um einen lösemittelfreien Druck handelt, sollte die Leinwand nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit hängen.
Fazit: Meinfoto Retro-Leinwand
Für acht Euro (bei 30 x 20 Zentimeter) bekommt man eine individuell bedruckte, optisch auffällige Wanddeko – inklusive Aufhängung. Die Verarbeitung wirkt einfach, aber funktional. Wer mit kleinen Abweichungen zur Darstellung im Shop leben kann, erhält ein stimmiges Produkt, das sich auch als Geschenk mit persönlicher Note eignet.
