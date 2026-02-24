Die Meinfoto Retro-Leinwand im Test zeigt, wie sich Digitaldruck und Vintage-Optik verbinden lassen.

Die Retro-Leinwand von Meinfoto verspricht eine warme Alternative zu kühlen Alu-Rahmen – gerade in rustikalen oder wohnlich eingerichteten Räumen. Sarah Alexandra Fechler hat die Leinwand auf eigene Kosten bestellt und im Alltag getestet – und zwar für ein Reenactment-Porträt mit historischem Flair.

Der erste Eindruck: erstaunlich leicht. Die Holzleisten bestehen aus FSC®-zertifizierter Kiefer – was wir sehr gut finden – und wiegen fast nichts. Auf Produktbildern wirken die Holzleisten hell und gleichmäßig, in der Realität ist das Holz etwas dunkler und die Maserungen deutlich sichtbar. Die obere und die untere Leiste variieren zudem farblich bei unserem Testmuster.