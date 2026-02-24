Mit „HÔTEL NOIR II“ zeigt der Berliner Fotograf J. Konrad Schmidt neue Arbeiten seiner langjährigen Serie. Die Ausstellung in der Berliner Institution CHAUSSEE 36 präsentiert analoge Schwarz-Weiß-Fotografien, die in internationalen Grand Hotels entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen Inszenierungen weiblicher Begegnungen.

Mit „HÔTEL NOIR II“ verbindet der Berliner Fotograf J. Konrad Schmidt die Ästhetik des analogen Schwarz-Weiß-Films mit der Atmosphäre internationaler Grand Hotels. Die Ausstellung in CHAUSSEE 36 in Berlin führt Besucherinnen und Besucher in eine bewusst dunkel inszenierte Szenerie mit markanten Hell-Dunkel-Kontrasten. Die gezeigten Arbeiten entstanden zwischen 2010 und 2026 in Metropolen wie London, Tokio, Los Angeles, Paris, Berlin und New York.

Schmidts Bildsprache ist von filmischen Elementen geprägt und erinnert stellenweise an den Stil des Film Noir. Zugleich lassen die fotografischen Sequenzen Raum für eigene Interpretationen. Für einzelne Projekte arbeitete er unter anderem mit der ehemaligen Bahnradsportlerin Kristina Vogel und der Künstlerin Viktoria Modesta zusammen; Themen wie Biografie und Inklusion spielen dabei eine Rolle.

Bereits der erste Band „HÔTEL NOIR“ wurde 2020 mit Gold beim Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet. Mit „HÔTEL NOIR II“ erscheint nun die Fortsetzung, die in der CHAUSSEE 36 erstmals als Ausstellung zum neuen Buch präsentiert wird. Gezeigt werden ausgewählte Silbergelatineabzüge, darunter auch bislang unveröffentlichte Motive. Die Arbeiten sind bewusst nicht online verfügbar, sondern ausschließlich im gedruckten Buch und im Ausstellungsraum zu sehen.

Die Eröffnung findet am 27. Februar 2026 statt, die Ausstellung läuft vom 28. Februar bis 4. April 2026 in Berlin. Der Eintritt ist kostenlos.

Pressemitteilung: