Mit „HÔTEL NOIR II" zeigt der Berliner Fotograf J. Konrad Schmidt neue Arbeiten seiner langjährigen Serie. Die Ausstellung in der Berliner Institution CHAUSSEE 36 präsentiert analoge Schwarz-Weiß-Fotografien, die in internationalen Grand Hotels entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen Inszenierungen weiblicher Begegnungen.
Mit „HÔTEL NOIR II“ verbindet der Berliner Fotograf J. Konrad Schmidt die Ästhetik des analogen Schwarz-Weiß-Films mit der Atmosphäre internationaler Grand Hotels. Die Ausstellung in CHAUSSEE 36 in Berlin führt Besucherinnen und Besucher in eine bewusst dunkel inszenierte Szenerie mit markanten Hell-Dunkel-Kontrasten. Die gezeigten Arbeiten entstanden zwischen 2010 und 2026 in Metropolen wie London, Tokio, Los Angeles, Paris, Berlin und New York.
Schmidts Bildsprache ist von filmischen Elementen geprägt und erinnert stellenweise an den Stil des Film Noir. Zugleich lassen die fotografischen Sequenzen Raum für eigene Interpretationen. Für einzelne Projekte arbeitete er unter anderem mit der ehemaligen Bahnradsportlerin Kristina Vogel und der Künstlerin Viktoria Modesta zusammen; Themen wie Biografie und Inklusion spielen dabei eine Rolle.
Bereits der erste Band „HÔTEL NOIR“ wurde 2020 mit Gold beim Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet. Mit „HÔTEL NOIR II“ erscheint nun die Fortsetzung, die in der CHAUSSEE 36 erstmals als Ausstellung zum neuen Buch präsentiert wird. Gezeigt werden ausgewählte Silbergelatineabzüge, darunter auch bislang unveröffentlichte Motive. Die Arbeiten sind bewusst nicht online verfügbar, sondern ausschließlich im gedruckten Buch und im Ausstellungsraum zu sehen.
Die Eröffnung findet am 27. Februar 2026 statt, die Ausstellung läuft vom 28. Februar bis 4. April 2026 in Berlin. Der Eintritt ist kostenlos.
HÔTEL NOIR II
J. Konrad Schmidt
- Eröffnung: Freitag, 27. Februar 2026, 20 – 22 Uhr
- Laufzeit: 28. Februar – 4. April 2026, Donnerstag – Samstag, 13 – 18 Uhr
- Ort: CHAUSSEE 36 Photography, Chausseestr. 36, 10115 Berlin
Mit „HÔTEL NOIR II“ präsentiert der Berliner Fotograf J. Konrad Schmidt ein einzigartiges fotografisches Werk, dass die Ästhetik des analogen Schwarz-Weiß-Films mit der Atmosphäre der internationalen Grand Hotels und der Intimität weiblicher Begegnungen verbindet. Die Ausstellung in der Berliner Fotoinstitution CHAUSSEE 36 lädt die Besucher*innen ein, in eine dunkle, jedoch höchst sinnliche Welt einzutauchen.
Als Hommage an den weiblichen Erotismus eröffnet dieses Projekt Frauen einen geschützten Raum der Intimität und Freiheit, in dem sie ihre eigenen erotischen Fantasien erforschen und verwirklichen können. Seit 2010 hat Schmidt anonyme Frauen sowie professionelle Modelle weltweit in Städten wie London, Tokio, Los Angeles, Paris, Berlin und New York fotografisch festgehalten.
Es werden ausgewählte Bildsequenzen und Motive enthüllt, die den besonderen visuellen Stil Schmidts sichtbar machen. Die ikonografische Bildsprache entfaltet narrative Dichte und lässt zugleich viel Raum für individuelle Assoziationen. Prägnante Licht-Schatten-Kontraste erinnern an die Tradition des Film Noir. Dafür arbeitete Schmidt mit Persönlichkeiten wie Kristina Vogel und Viktoria Modesta zusammen, die den Inklusionsbegriff der Gegenwart und das Privatleben von Menschen mit Einschränkungen beleuchten. Auf diese Weise folgt er seiner eigenen Lebensgeschichte und der von Menschen, mit denen er arbeitet.
Das erste Buch „HÔTEL NOIR“ gewann Gold beim Deutschen Fotobuchpreis 2020. Nun liegt „HÔTEL NOIR II“ vor und Schmidt präsentiert in der CHAUSSEE 36 die erste Ausstellung zum Buch mit einer Auswahl von Abzügen, darunter auch einige bisher unveröffentlichte Bilder.
„HÔTEL NOIR“ ist mehr als ein Buchprojekt; vielmehr ist es ein künstlerisches Statement gegen die bloße Online-Rezeption von Bildern und gleichzeitig eine Hommage an die physische Erfahrung fotografischer Werke. So sind die Arbeiten bewusst nicht online zugänglich – sie sollen in gedruckter Form erlebt werden, als haptisches und visuelles Ereignis, das in der Erinnerung nachwirkt.
Die Ausstellung bei CHAUSSEE 36 ist eine seltene Gelegenheit, die originale Silbergelatineabzüge zu erleben.
J. Konrad Schmidt (*1984, Berlin) studierte Fotografie an der LAZI Akademie in Stuttgart/Esslingen. Seine Arbeiten gewannen zahlreiche internationale Awards. Er ist berufenes Mitglied der DGPh – Deutsche Gesellschaft für Photographie, des BFF – Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter, des ADC – Art Directors Club für Deutschland und der AOP – Association of Photographers London.
