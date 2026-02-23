Die Fotobranche zeigt sich 2026 in beeindruckender Dynamik: Eine aktuelle US-Studie belegt, dass Hochzeitsfotografinnen zu den erfolgreichsten und am besten bewerteten Kleinunternehmerinnen des Landes gehören – ein starkes Signal für die wirtschaftliche Bedeutung spezialisierter Fotodienstleistungen. Gleichzeitig prognostizieren Marktforscher ein ungebremstes Wachstum der weltweiten Foto-Volumina auf bis zu 2,5 Billionen Aufnahmen jährlich bis 2030 – getrieben von Smartphones und zunehmend leistungsfähiger KI. Während die Bilderflut neue Geschäftsmodelle rund um Nutzung, Organisation und Print eröffnet, baut auch der Handel seine Marktposition aus: Coolblue setzt in Deutschland seinen Expansionskurs fort, steigert den Umsatz deutlich und investiert weiter in Logistik und Kundenzufriedenheit.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 09/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 09/26

Die meisten der am besten bewerteten US-Kleinunternehmen in Frauenhand gehören zur Fotografie-Branche

Eine US-Studie zeigt, dass sechs der zehn am besten bewerteten Kleinunternehmen in Frauenhand in den USA Hochzeitsfotografinnen sind. Die von dem Fintech-Unternehmen OnDeck durchgeführte Studie analysierte 12.789 KMU, die von Frauen in 431 der größten amerikanischen Städte geführt werden, und hob hervor, dass Hochzeitsfotografie-Unternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit führend sind.

Weltweite Foto-Volumina wachsen ungebremst weiter

Das Unternehmen Rise Above Research schätzt, dass die jährliche Anzahl der weltweit aufgenommenen Fotos bis zum Jahr 2030 auf 2,5 Billionen steigen wird. Das entspricht fast 300 Fotos pro Jahr für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Welt. „Die Fotografie ist nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des Lebens der Menschen. Ihre Beliebtheit wächst, da sich die Spezifikationen der Kameras ständig verbessern und künstliche Intelligenz die Geräte noch besser macht. Das Ergebnis sind Milliarden von Fotos, die jeden Tag aufgenommen werden“, sagte Ed Lee, Direktor und Gründer von Rise Above Research. „Die enorme Menge an digitalen Fotos schafft Chancen für die gesamte Fotoindustrie. Der Schlüssel liegt darin, den Menschen zu helfen, diese Bilder zu nutzen. Künstliche Intelligenz kann beispielsweise Produktempfehlungen geben und Verbrauchern dabei helfen, ihre gespeicherten Fotos in etwas zu verwandeln, das sie verwenden oder ausdrucken können.“

Da das Aufnehmen und Teilen von Fotos zunimmt, wird erwartet, dass die weltweite Anzahl der jährlich aufgenommenen Fotos bis 2030 linear wachsen wird, wobei Smartphones den größten Anteil daran haben werden. Darüber hinaus wird die Gesamtzahl der gespeicherten Fotos bis 2030 voraussichtlich 20 Billionen Bilder erreichen.

Coolblue wächst in Deutschland weiter

Deutschland ist für Coolblue der Wachstumstreiber des Unternehmens. Der niederländische Multichannel-Händler beschleunigt hierzulande die Expansion und kann in der Folge in seinem aktuellen „Wachstumsreport für Deutschland“ einen Rekordumsatz vorweisen. Nach einem starken Wachstum im Jahr 2024 legte Coolblue 2025 nochmals zu und steigerte den Umsatz um 30 Prozent auf 307 Millionen Euro. Möglich wurde dies unter anderem durch drei neue Geschäfte und vier neue Logistikzentren. Letztere haben das eigene Liefer- und Installationsgebiet von Coolblue verdoppelt.

Auch bei der Kundenzufriedenheit schlägt man sich anscheinend bestens: Mit einem konstant hohen NPS (Net Promoter Score = Weiterempfehlungsrate) von 84 hält Coolblue die Kundenzufriedenheit auf Rekordniveau. Die Infrastruktur in Deutschland soll 2026 weiter ausgebaut werden. Mindestens drei neue Logistikzentren in Nürnberg, Leipzig und München sollen in diesem Jahr eröffnet werden.

https://www.hitec-magazin.de/news/Coolblue-Wachstumsreport-2025-veroeffentlicht