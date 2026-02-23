Mit dem Godox GF18M erweitert der Hersteller sein Zubehörportfolio für die MG-Serie. Der motorisierte Fresnel-Vorsatz soll vor allem bei größeren Produktionen eine flexible Lichtsteuerung ermöglichen. Distributor in Deutschland ist die Transcontinenta GmbH.

Der Godox GF18M ist ein Fresnel-Vorsatz mit G-Mount-Anschluss, der für professionelle Film- und TV-Produktionen konzipiert wurde. Er richtet sich an Anwender, die ihre Lichtcharakteristik schnell und ohne Unterbrechung des Drehs anpassen möchten.

Herzstück ist ein motorisierter Zoom, der einen Abstrahlwinkel von 15° bis 60° abdecken soll. Damit lassen sich enge Spots ebenso realisieren wie breitere Flood-Einstellungen. Nach Angaben von Godox kann der Winkel verändert werden, ohne die Leuchte selbst neu auszurichten.

In Verbindung mit der Godox MG6K gibt der Hersteller eine Beleuchtungsstärke von 81.000 Lux bei 5 m (5600 K, 15°) an. Bei 60° sollen es unter denselben Bedingungen 23.500 Lux bei 5 m sein. Der Vorsatz soll den Lichtstrahl bündeln und für klar definierte Kanten mit reduziertem Streulicht sorgen.

Der GF18M ist mit mehreren Modellen der MG-Serie kompatibel, darunter MG6K, MG4K, MG4KR, MG2400Bi, MG2400R, MG1200Bi und MG1200R. Ein einzelner Fresnel-Vorsatz soll damit verschiedene Leistungsstufen innerhalb des Systems abdecken.

Das Gehäuse ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt. Der Godox GF18M ist ab 3.499,99 Euro erhältlich.

Pressemitteilung Godox: