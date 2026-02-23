Mit dem Godox GF18M erweitert der Hersteller sein Zubehörportfolio für die MG-Serie. Der motorisierte Fresnel-Vorsatz soll vor allem bei größeren Produktionen eine flexible Lichtsteuerung ermöglichen. Distributor in Deutschland ist die Transcontinenta GmbH.
Der Godox GF18M ist ein Fresnel-Vorsatz mit G-Mount-Anschluss, der für professionelle Film- und TV-Produktionen konzipiert wurde. Er richtet sich an Anwender, die ihre Lichtcharakteristik schnell und ohne Unterbrechung des Drehs anpassen möchten.
Herzstück ist ein motorisierter Zoom, der einen Abstrahlwinkel von 15° bis 60° abdecken soll. Damit lassen sich enge Spots ebenso realisieren wie breitere Flood-Einstellungen. Nach Angaben von Godox kann der Winkel verändert werden, ohne die Leuchte selbst neu auszurichten.
In Verbindung mit der Godox MG6K gibt der Hersteller eine Beleuchtungsstärke von 81.000 Lux bei 5 m (5600 K, 15°) an. Bei 60° sollen es unter denselben Bedingungen 23.500 Lux bei 5 m sein. Der Vorsatz soll den Lichtstrahl bündeln und für klar definierte Kanten mit reduziertem Streulicht sorgen.
Der GF18M ist mit mehreren Modellen der MG-Serie kompatibel, darunter MG6K, MG4K, MG4KR, MG2400Bi, MG2400R, MG1200Bi und MG1200R. Ein einzelner Fresnel-Vorsatz soll damit verschiedene Leistungsstufen innerhalb des Systems abdecken.
Das Gehäuse ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt. Der Godox GF18M ist ab 3.499,99 Euro erhältlich.
Pressemitteilung Godox:
Godox GF18M Motorized Fresnel für effiziente Lichtsteuerung am Set
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt mit dem GF18M Motorized Fresnel ein G-Mount Zubehör für die MG Serie vor, das speziell für professionelle, großflächige Produktionen entwickelt wurde.
Mit motorisiertem Zoom, präziser Optik und robuster IPX5-Konstruktion ermöglicht der GF18M eine schnelle Anpassung des Abstrahlwinkels, ohne dass der Dreh unterbrochen werden muss.
Entwickelt für große Sets und maximale Effizienz
Der Godox GF18M wurde für anspruchsvolle Licht-Setups konzipiert und steigert die Output-Effizienz deutlich, insbesondere in Kombination mit der Godox MG6K und weiteren kompatiblen Fixtures. Der Lichtstrahl wird konzentrierter, intensiver und reicht weiter, wodurch auch in großen Studios oder Outdoor-Produktionen eine gleichmäßige, kraftvolle Ausleuchtung möglich ist.
In Verbindung mit der MG6K erreicht der GF18M eine Beleuchtungsstärke von 81.000 Lux bei 5 m (5600K, 15°) sowie 23.500 Lux bei 5 m (5600K, 60°). Damit eignet er sich ideal für Szenen, in denen Reichweite, Präzision und konstante Lichtqualität entscheidend sind.
Motorisierter Zoom und volle G-Mount Integration
Mit einem motorisierten Zoombereich von 15° bis 60° ermöglicht der GF18M fließende Übergänge von engem Spot bis zu breitem Flood. Besonders praxisnah ist dabei die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel zu verändern, ohne das Licht umzupositionieren. Das spart Zeit und sorgt für einen effizienteren Workflow am Set.
Der GF18M ist vollständig mit G-Mount Leuchten kompatibel und fügt sich nahtlos in das KNOWLED System ein. Ein einziger Fresnel-Vorsatz deckt die gesamte MG-Serie ab, vereinfacht das Equipment und reduziert den Bedarf an mehreren spezialisierten Aufsätzen deutlich. Kompatibel ist der GF18M mit folgenden Modellen: MG6K, MG4K / MG4KR, MG2400Bi / MG2400R und MG1200Bi / MG1200R.
Der GF18M unterstützt dabei mehrere Steuerungsoptionen: Light Controller, DMX, CRMX, App Control, Bedienung über Tasten am Zubehör sowie manuelle Rotation. Auch bei hoch montierten Leuchten ist somit keine Leiter mehr nötig, um den Zoom anzupassen. Änderungen am Lichtbild können direkt während des laufenden Takes vorgenommen werden.
USPs auf einen Blick
- Motorisierter Zoom von 15° bis 60° für flexible Spot- und Flood-Anpassung
- Hohe Lichtleistung mit bis zu 81.000 Lux bei 5 m (5600K, 15°) in Kombination mit MG6K
- Sauberer, scharf definierter Lichtstrahl mit minimalem Spill und präzisen Kanten
- Umfangreiche Steuerung über DMX, CRMX, App, Controller, Tasten und manuell
- Ein Fresnel für die gesamte MG-Serie, weniger Zubehör, weniger Wechsel, schnelleres Setup
- IPX5-Schutz für zuverlässigen Einsatz in realen Produktionsumgebungen
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox GF18M Motorized Fresnel ist im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 3.499,99 Euro.
Aktuelle Kommentare