Mit der LITE-Serie stellt 7Artisans drei neue Autofokus-Festbrennweiten für spiegellose Kameras vor. Die Modelle mit 25 mm, 35 mm und 50 mm Brennweite bieten jeweils eine Lichtstärke von f/1.8. Laut Hersteller richten sich die Objektive an Fotografen, die eine kompakte und bezahlbare Ergänzung für ihr Setup suchen.

Mit dem AF 25mm f/1.8 LITE, AF 35mm f/1.8 LITE und AF 50mm f/1.8 LITE deckt 7Artisans drei klassische Brennweitenbereiche ab. Das 25-mm-Modell ist als Weitwinkel ausgelegt und soll sich unter anderem für Streetfotografie, Reportagen und Innenaufnahmen eignen. Die 35-mm-Variante positioniert der Hersteller als vielseitigen Allrounder mit naturnahem Bildeindruck, während das 50-mm-Objektiv als klassische Standardbrennweite vor allem für Porträts gedacht ist.

Alle drei Festbrennweiten bieten eine maximale Lichtstärke von f/1.8. Diese soll kürzere Verschlusszeiten bei wenig Licht ermöglichen und zugleich eine geringe Schärfentiefe für eine stärkere Motivtrennung vom Hintergrund bieten.

Der integrierte Autofokus arbeitet laut Hersteller schnell und leise und unterstützt Funktionen wie Augen- und Gesichtserkennung. Zwischen automatischer und manueller Fokussierung kann umgeschaltet werden. Für Firmware-Updates steht ein USB-C-Anschluss am Bajonett zur Verfügung.

Die LITE-Serie ist auf eine kompakte Bauweise ausgelegt und verfügt über ein Metallgehäuse. Ein 58-mm-Filtergewinde ermöglicht die Nutzung gängiger Einschraubfilter. Zum Lieferumfang gehören Front- und Rückdeckel sowie eine Gegenlichtblende.

Die Markteinführung ist für Ende Februar 2026 geplant. Der Preis beträgt jeweils 129 Euro (UVP). Weitere Informationen: https://7artisans.store/

Pressemitteilung 7Artisans: