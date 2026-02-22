Mit der LITE-Serie stellt 7Artisans drei neue Autofokus-Festbrennweiten für spiegellose Kameras vor. Die Modelle mit 25 mm, 35 mm und 50 mm Brennweite bieten jeweils eine Lichtstärke von f/1.8. Laut Hersteller richten sich die Objektive an Fotografen, die eine kompakte und bezahlbare Ergänzung für ihr Setup suchen.
Mit dem AF 25mm f/1.8 LITE, AF 35mm f/1.8 LITE und AF 50mm f/1.8 LITE deckt 7Artisans drei klassische Brennweitenbereiche ab. Das 25-mm-Modell ist als Weitwinkel ausgelegt und soll sich unter anderem für Streetfotografie, Reportagen und Innenaufnahmen eignen. Die 35-mm-Variante positioniert der Hersteller als vielseitigen Allrounder mit naturnahem Bildeindruck, während das 50-mm-Objektiv als klassische Standardbrennweite vor allem für Porträts gedacht ist.
Alle drei Festbrennweiten bieten eine maximale Lichtstärke von f/1.8. Diese soll kürzere Verschlusszeiten bei wenig Licht ermöglichen und zugleich eine geringe Schärfentiefe für eine stärkere Motivtrennung vom Hintergrund bieten.
Der integrierte Autofokus arbeitet laut Hersteller schnell und leise und unterstützt Funktionen wie Augen- und Gesichtserkennung. Zwischen automatischer und manueller Fokussierung kann umgeschaltet werden. Für Firmware-Updates steht ein USB-C-Anschluss am Bajonett zur Verfügung.
Die LITE-Serie ist auf eine kompakte Bauweise ausgelegt und verfügt über ein Metallgehäuse. Ein 58-mm-Filtergewinde ermöglicht die Nutzung gängiger Einschraubfilter. Zum Lieferumfang gehören Front- und Rückdeckel sowie eine Gegenlichtblende.
Die Markteinführung ist für Ende Februar 2026 geplant. Der Preis beträgt jeweils 129 Euro (UVP). Weitere Informationen: https://7artisans.store/
Pressemitteilung 7Artisans:
7Artisans AF 25/35/50mm f/1.8 LITE
Kompakte Größe für maximale Kreativität
Mit der neuen LITE-Serie stellt 7Artisans drei Autofokus-Festbrennweiten für spiegellose Digitalkameras vor. Die Serie umfasst die Brennweiten 25mm, 35mm und 50mm mit einer Lichtstärke von jeweils f/1.8.
Die Objektive der 7Artisans AF 25/35/50mm f/1.8 LITE-Serie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise aus und richten sich an Fotografen, die eine portable und zuverlässige Ausrüstung mit moderner Autofokus-Unterstützung suchen.
Highlights:
- Hohe Lichtstärke von f/1.8
- Schneller und leiser Autofokus
- Unterstützt Augen- und Gesichtserkennung
- Umschaltbar von Autofokus auf manuellen Fokus
- Firmware-Update über USB-C
- 58mm Filtergewinde
25mm
Ein kompaktes Weitwinkelobjektiv mit einem etwas weiteren Sichtfeld – perfekt, um mehr von der Umgebung einzufangen und Geschichten zu erzählen. Ideal für Streetfotografie, Dokumentationen und Innenaufnahmen.
35mm
Der Allrounder für Storytelling und die goldene Porträt-Brennweite. Nah am natürlichen menschlichen Blickwinkel bietet es eine ausgewogene Perspektive. Die Brennweite eignet sich für Storytelling ebenso wie für Porträt.
50mm
Fokus auf Menschen und Details Eine klassische Porträt-Standardbrennweite, die es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf das Motiv, die Komposition und das Licht zu konzentrieren.
Die LITE-Serie überzeugt mit einer hohen Lichtstärke von f/1.8 bei Nachtszenen, in Innenräumen oder in der Dämmerung mit kürzeren Verschlusszeiten und niedrigen ISO-Werten. Die große Blende ermöglicht eine geringe Schärfentiefe mit knackigen Motiven und einer sanften Hintergrundunschärfe. So wird Ihr Motiv effektiv vom Hintergrund freigestellt.
Der schnelle, präzise und leise Autofokus unterstützt die Augen und Gesichtserkennung und ist auch perfekt für Videoaufnahmen geeignet.
Das hochwertige und robuste Metallgehäuse besitzt ein 58mm Filtergewinde zur Verwendung von Einschraubfiltern.
Am Bajonett befindet sich ein USB-C Anschluss für Firmware-Updates.
Preis und Verfügbarkeit
Alle 7Artisans AF 25/35/50mm f/1.8 LITE sind für jeweils 129,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet Ende Februar 2026.
Lieferumfang:
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende
Aktuelle Kommentare