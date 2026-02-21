Voigtländer erweitert sein Portfolio um das 40mm F2.0 SEPTON asphärisch für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount. Das manuelle Standardobjektiv richtet sich an Nutzer spiegelloser Vollformatkameras. Laut Hersteller kombiniert es eine sehr kompakte Bauweise mit moderner Elektronikunterstützung.
Mit dem Voigtländer 40mm F2.0 SEPTON asphärisch knüpft Voigtländer an eine Objektivreihe aus den späten 1950er- und 1960er-Jahren an. Der Name „SEPTON“ stand damals für weiterentwickelte Standardobjektive, unter anderem für Spiegelreflexkameras wie Bessamatic und Ultramatic. Die aktuelle Version basiert laut Hersteller auf dem Orthometar-Typ.
Eine zusätzliche asphärische Linse in einer Konstruktion aus sechs Gruppen mit sieben Elementen soll die Abbildungsleistung gegenüber früheren Rechnungen verbessern. Das Objektiv ist für Vollformat ausgelegt und erscheint für Sony E- sowie Nikon Z-Mount. Mit 30 mm Länge ab Bajonett (32 mm Z-Mount) zählt es zu den besonders flachen Vertretern seiner Klasse. Das Gewicht beträgt 165 g (E) beziehungsweise 205 g (Z). Die Brennweite von 40 mm entspricht einem Bildwinkel von 57,3 Grad. Die Lichtstärke liegt bei F2 (bis F16), die Naheinstellgrenze bei 0,30 m, der maximale Abbildungsmaßstab bei 1:5,3. Eine Metall-Gegenlichtblende ist im Lieferumfang enthalten.
Beide Versionen übertragen Exif-Daten und unterstützen – je nach Kamera – die interne Bildstabilisierung. Die E-Mount-Variante arbeitet mit 5-Achsen-Stabilisierung kompatibler Modelle, die Z-Version mit 3-Achsen-Stabilisierung. Zudem werden Fokushilfen wie Fokus-Peaking und Suchervergrößerung unterstützt. Der Blendenring rastet in Drittelstufen.
Das Objektiv verfügt über zehn Blendenlamellen und ein 52-mm-Filtergewinde. Der maximale Durchmesser beträgt 61,7 mm (E-Mount) beziehungsweise 68,3 mm (Z-Mount). Die Markteinführung ist für März 2026 (E-Mount) und April 2026 (Z-Mount) geplant. Der Preis liegt bei 649 Euro. Weitere Informationen unter: https://www.voigtlaender.de/
Pressemitteilung Voigtländer:
Voigtländer 40mm F2.0 SEPTON asphärisch
E-Mount und Z-Mount
Das Voigtländer 40mm F2.0 SEPTON asphärisch ist ein Standardobjektiv, das kompakte Bauweise mit hoher Bildqualität für Vollformatkameras mit Sony-E-Mount und Nikon-Z-Mount kombiniert.
SEPTON war die Bezeichnung für Standardobjektive, die für die Spiegelreflexkameras mit Zentralverschluss Bessamatic und Ultramatic entwickelt und Ende der 1950ersowie in den 1960er-Jahren als neue fotografische Plattform zur Ablösung der Messsucherkameras vermarktet wurden.
SEPTON bezeichnet ein Objektiv, dessen optische Leistung durch das Hinzufügen eines Linsenelements zur sechslinsigen Konstruktion des ULTRON – das 1950 für Messsucherkameras debütierte – weiter verbessert wurde. Es gilt als eines der legendären Objektive von Voigtländer. Die SEPTON 40mm F2 Aspherical Objektive für E-Mount und Z-Mount sind pancakeartige Standardobjektive, deren kompakte Bauweise ideal auf spiegellose Kameras abgestimmt ist.
Optimiert für Vollformatsensoren von Sony E-Mount und Nikon Z-Mount, erzielen sie eine Lichtstärke von F2, während die Vorteile des kompakten Orthometar-Typs erhalten bleiben. Dies wird durch das Hinzufügen einer asphärischen Linse zur sechslinsigen Orthometar-Konstruktion realisiert. Der Orthometar-Typ zeichnet sich durch eine kurze optische Baulänge und extrem geringe Verzeichnung aus.
Mit einer Gesamtlänge von nur 30 mm ab Bajonett (32 mm beim Z-Mount) ist das Objektiv besonders transportfreundlich und jederzeit griffbereit. Der 40-mmBildwinkel, der auch als leichtes Weitwinkel genutzt werden kann, macht es zum idealen Alltagsobjektiv. Die Naheinstellgrenze von 0,3 m eignet sich hervorragend für Tisch- und Nahaufnahmen. Sowohl die E-Mount- als auch die Z-Mount-Version werden mit einer kuppelförmigen, einschraubbaren Metall-Gegenlichtblende geliefert, die die kompakte Bauform des Objektivs bewahrt.
SEPTON 40mm F2 Aspherical E-Mount
Das Objektiv verfügt über elektronische Kontakte, sodass Objektivdaten in den Exif-Informationen der aufgenommenen Bilder gespeichert werden. Zusätzlich ist ein Entfernungsencoder integriert, wodurch das Objektiv mit Kameramodellen kompatibel ist, die eine 5-Achsen-Bildstabilisierung im Kameragehäuse nutzen, bei der Entfernungsinformationen zur Verwacklungskorrektur herangezogen werden. Darüber hinaus wird die vergrößerte Sucheranzeige durch Betätigung des Fokusrings unterstützt. Der Blendenring rastet in 1/3-Stufen.
SEPTON 40mm F2 Aspherical Z-Mount
Auch diese Version ist mit elektronischen Kontakten ausgestattet. In Verbindung mit einem Kameragehäuse, das die elektronische Kommunikation unterstützt, und der neuesten Firmware werden Exif-Informationen, kamerainterne Bildstabilisierung (3-Achsen) sowie drei Arten von Fokushilfen unterstützt:
- Fokusunterstützung durch Farbänderung des Fokusrahmens
- Fokusunterstützung mittels Peaking-Funktion
- Fokusunterstützung über die Vergrößerungstaste
Mit dem 40mm F2.0 SEPTON asphärisch E-Mount- und Z-Mount präsentiert Voigtländer zwei Objektive, die die Vielseitigkeit moderner Kameras erweitern. Sie verbinden klassische manuelle Bedienung mit aktueller Technologie und ermöglichen sowohl ambitionierten Hobbyfotografen als auch Profis beeindruckende Bildergebnisse.
Preis und Verfügbarkeit
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 649,- Euro. Die Markteinführung der E-Mount Variante erfolgt im März 2026, die Z-Mount Version folgt im April 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei autorisierten Voigtländer-Händlern möglich.
Hauptmerkmale
- Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von 30 mm (32 mm bei ZMount)
- Optisches System optimiert für digitale Bildsensoren
- Hochwertiges Metallgehäuse für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Naheinstellgrenze von 0,3 m
- Elektronische Kommunikationsfunktion über Kontakte
- Inklusive Gegenlichtblende
Technische Daten
|Bezeichnung
|40mm F2.0 SEPTON asphärisch E-Mount
|40mm F2.0 SEPTON asphärisch Z-Mount
|Brennweite
|40 mm
|40 mm
|Maximale Blende
|F2
|F2
|Kleinste Blende
|F16
|F16
|Linsenkonstruktion
|6 Gruppen / 7 Elemente
|6 Gruppen / 7 Elemente
|Bildwinkel
|57,3°
|57,3°
|Blendenlamellen
|10
|10
|Naheinstellgrenze
|0,30 m
|0,30 m
|Max. Abbildungsmaßstab
|1:5,3
|1:5,3
|Max. Durchmesser
|61,7 mm
|68,3 mm
|Länge
|30,0 mm
|32,0 mm
|Filtergewinde
|52 mm
|52 mm
|Gewicht
|165 g
|205 g
|Gegenlichtblende
|Einschraubbare Gegenlichtblende
|Einschraubbare Gegenlichtblende
|Elektrische Kontakte
|Ja
|Ja
|Geplanter Verkaufsstart
|März 2026
|April 2026
