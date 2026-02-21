Voigtländer 40mm F2.0 SEPTON asphärisch

E-Mount und Z-Mount

Das Voigtländer 40mm F2.0 SEPTON asphärisch ist ein Standardobjektiv, das kompakte Bauweise mit hoher Bildqualität für Vollformatkameras mit Sony-E-Mount und Nikon-Z-Mount kombiniert.

SEPTON war die Bezeichnung für Standardobjektive, die für die Spiegelreflexkameras mit Zentralverschluss Bessamatic und Ultramatic entwickelt und Ende der 1950ersowie in den 1960er-Jahren als neue fotografische Plattform zur Ablösung der Messsucherkameras vermarktet wurden.

SEPTON bezeichnet ein Objektiv, dessen optische Leistung durch das Hinzufügen eines Linsenelements zur sechslinsigen Konstruktion des ULTRON – das 1950 für Messsucherkameras debütierte – weiter verbessert wurde. Es gilt als eines der legendären Objektive von Voigtländer. Die SEPTON 40mm F2 Aspherical Objektive für E-Mount und Z-Mount sind pancakeartige Standardobjektive, deren kompakte Bauweise ideal auf spiegellose Kameras abgestimmt ist.

Optimiert für Vollformatsensoren von Sony E-Mount und Nikon Z-Mount, erzielen sie eine Lichtstärke von F2, während die Vorteile des kompakten Orthometar-Typs erhalten bleiben. Dies wird durch das Hinzufügen einer asphärischen Linse zur sechslinsigen Orthometar-Konstruktion realisiert. Der Orthometar-Typ zeichnet sich durch eine kurze optische Baulänge und extrem geringe Verzeichnung aus.

Mit einer Gesamtlänge von nur 30 mm ab Bajonett (32 mm beim Z-Mount) ist das Objektiv besonders transportfreundlich und jederzeit griffbereit. Der 40-mmBildwinkel, der auch als leichtes Weitwinkel genutzt werden kann, macht es zum idealen Alltagsobjektiv. Die Naheinstellgrenze von 0,3 m eignet sich hervorragend für Tisch- und Nahaufnahmen. Sowohl die E-Mount- als auch die Z-Mount-Version werden mit einer kuppelförmigen, einschraubbaren Metall-Gegenlichtblende geliefert, die die kompakte Bauform des Objektivs bewahrt.

SEPTON 40mm F2 Aspherical E-Mount

Das Objektiv verfügt über elektronische Kontakte, sodass Objektivdaten in den Exif-Informationen der aufgenommenen Bilder gespeichert werden. Zusätzlich ist ein Entfernungsencoder integriert, wodurch das Objektiv mit Kameramodellen kompatibel ist, die eine 5-Achsen-Bildstabilisierung im Kameragehäuse nutzen, bei der Entfernungsinformationen zur Verwacklungskorrektur herangezogen werden. Darüber hinaus wird die vergrößerte Sucheranzeige durch Betätigung des Fokusrings unterstützt. Der Blendenring rastet in 1/3-Stufen.

SEPTON 40mm F2 Aspherical Z-Mount

Auch diese Version ist mit elektronischen Kontakten ausgestattet. In Verbindung mit einem Kameragehäuse, das die elektronische Kommunikation unterstützt, und der neuesten Firmware werden Exif-Informationen, kamerainterne Bildstabilisierung (3-Achsen) sowie drei Arten von Fokushilfen unterstützt:

Fokusunterstützung durch Farbänderung des Fokusrahmens

Fokusunterstützung mittels Peaking-Funktion

Fokusunterstützung über die Vergrößerungstaste

Mit dem 40mm F2.0 SEPTON asphärisch E-Mount- und Z-Mount präsentiert Voigtländer zwei Objektive, die die Vielseitigkeit moderner Kameras erweitern. Sie verbinden klassische manuelle Bedienung mit aktueller Technologie und ermöglichen sowohl ambitionierten Hobbyfotografen als auch Profis beeindruckende Bildergebnisse.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 649,- Euro. Die Markteinführung der E-Mount Variante erfolgt im März 2026, die Z-Mount Version folgt im April 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei autorisierten Voigtländer-Händlern möglich.

Hauptmerkmale

Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von 30 mm (32 mm bei ZMount)

Optisches System optimiert für digitale Bildsensoren

Hochwertiges Metallgehäuse für maximale Stabilität und Langlebigkeit

Naheinstellgrenze von 0,3 m

Elektronische Kommunikationsfunktion über Kontakte

Inklusive Gegenlichtblende

Technische Daten