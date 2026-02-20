TAMRON-LINK ermöglicht die kabellose Steuerung kompatibler TAMRON-Objektive per Bluetooth und bringt iOS-Support für Lens Utility.
TAMRON hat mit dem TAMRON-LINK (Modell TL-01) ein kompaktes Zubehör vorgestellt, das eine drahtlose Verbindung zwischen kompatiblen TAMRON-Objektiven und der mobilen Version der Software TAMRON Lens Utility herstellen soll. Anwender können nach Anschluss des Moduls verschiedene Objektivfunktionen per Smartphone steuern. Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth.
Mit der Einführung des TAMRON-LINK lässt sich die mobile Version von TAMRON Lens Utility nun nicht mehr nur mit Android-, sondern erstmals auch mit iOS-Geräten nutzen.
Das Modul unterstützt Bluetooth 5.4 und ist als Class-2-Gerät mit einer maximalen Reichweite von bis zu 5 Metern angegeben. Die Abmessungen betragen 7,1 × 25,3 × 6,6 mm (Tiefe × Breite × Höhe, ohne Steckverbinder), das Gewicht liegt bei rund 2 g.
Pressemitteilung TAMRON:
Einführung des TAMRON-LINK™
Das kabellose Zubehör für TAMRON Lens Utility™ (Mobile Version) – jetzt auch mit iOS kompatibel
Köln, 19. Februar 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Entwicklung hochwertiger optischer Produkte, kündigt die Markteinführung von TAMRON-LINK™ (Modell TL -01) an. Das neue Zubehör ermöglicht die kabellose Steuerung der Mobile Version von TAMRON Lens Utility™, der proprietären TAMRON-Software für Foto- und Videoaufnahmen. Der Verkaufsstart von TAMRON-LINK™ ist für den 19. Februar 2026 vorgesehen.
Mit der Einführung von TAMRON-LINK™ wird TAMRON Lens Utility™ erstmals auch für iOS-Geräte unterstützt.
Übersicht
Durch den Anschluss von TAMRON-LINK™ an ein kompatibles TAMRON-Objektiv können Anwenderinnen und Anwender zahlreiche Objektivfunktionen kabellos per Bluetooth über ein Smartphone steuern. Die neue Lösung beseitigt die Einschränkungen herkömmlicher Kabelverbindungen, steigert die Effizienz bei On-Location-Aufnahmen und ermöglicht ein flexibleres, aufgeräumtes Arbeiten.
Darüber hinaus erweitert TAMRON-LINK™ die Plattformunterstützung von TAMRON Lens Utility™: Neben Android-Geräten werden nun auch iOS-Geräte unterstützt. Damit profitieren noch mehr Nutzerinnen und Nutzer von den umfangreichen Funktionen der TAMRON-Software.
Download der App
Für iOS: https://apps.apple.com/app/id6746462774
Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tamron.lensutility.mobile
Technische Daten
- Bluetooth-Version: Bluetooth 5.4
Bluetooth-Klasse: Class 2
Reichweite: Max. 5 m
Produktabmessungen: Tiefe 7,1 mm × Breite 25,3 mm × Höhe 6,6 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht: ca. 2 g
Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 85 % oder weniger
Bei Kondenswasserbildung kann die Funktion beeinträchtigt sein. Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Hinweise zur Nutzung von TAMRON-LINK
1. Einsatzumgebung
• Der Betrieb mit allen Bluetooth-fähigen Geräten kann nicht garantiert werden.
• Je nach Funkbedingungen, Hindernissen oder Status umliegender Geräte kann die Verbindung instabil sein oder Verzögerungen aufweisen.
• In der Nähe von Geräten, die ebenfalls das 2,4-GHz-Band nutzen (z. B. WLAN-Router oder Mikrowellen), kann es zu Unterbrechungen oder reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit kommen.
• Reichweite und Geschwindigkeit sind Richtwerte und abhängig von der jeweiligen Umgebung.
2. Verbindung und Firmware
• TAMRON-LINK™ ist aktuell nur in Japan, den USA, Kanada, der EU, dem Vereinigten Königreich sowie China (inkl. Hongkong und Macau) nutzbar (Stand: Februar 2026).
• Die Mobile Version von TAMRON Lens Utility™ unterstützt keine Objektiv-Firmware-Updates – hierfür ist die PC- bzw. Mac-Version erforderlich.
• Für die Nutzung von TAMRON Lens Utility™ und TAMRON-LINK™ muss die jeweilige Objektiv-Firmware auf dem neuesten Stand sein. Informationen zu Firmware-Updates finden sich unter: https://www.tamron.com/global/consumer/support/
Derzeit nicht kompatible Objektive:
Die erforderliche Firmware zur Nutzung von TAMRON-LINK™ wird für folgende Modelle im Frühjahr 2026 bereitgestellt:
• 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063) für Nikon Z-Mount
• 35–150mm F/2–2.8 Di III VXD (Modell A058) für Sony E-Mount
Eine vollständige Liste kompatibler Objektive ist verfügbar unter: https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/#compatible_lenses
3. Sonstige Hinweise
• Während der Bluetooth-Verbindung kann sich der Akkuverbrauch von Kamera und verbundenem Gerät erhöhen.
• Für die erstmalige Nutzung ist eine Registrierung mit dem verbundenen Gerät erforderlich. Eine detaillierte Anleitung findet sich unter: https://www.tamron.com/global/consumer/accessories/tamron_link/tl-01/
• Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen es medizinische Geräte oder den sicheren Betrieb von Flugzeugen beeinträchtigen könnte.
• TAMRON übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung dieses Produkts entstehen.
