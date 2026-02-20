Einführung des TAMRON-LINK™

Das kabellose Zubehör für TAMRON Lens Utility™ (Mobile Version) – jetzt auch mit iOS kompatibel

Köln, 19. Februar 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Entwicklung hochwertiger optischer Produkte, kündigt die Markteinführung von TAMRON-LINK™ (Modell TL -01) an. Das neue Zubehör ermöglicht die kabellose Steuerung der Mobile Version von TAMRON Lens Utility™, der proprietären TAMRON-Software für Foto- und Videoaufnahmen. Der Verkaufsstart von TAMRON-LINK™ ist für den 19. Februar 2026 vorgesehen.

Mit der Einführung von TAMRON-LINK™ wird TAMRON Lens Utility™ erstmals auch für iOS-Geräte unterstützt.

Übersicht

Durch den Anschluss von TAMRON-LINK™ an ein kompatibles TAMRON-Objektiv können Anwenderinnen und Anwender zahlreiche Objektivfunktionen kabellos per Bluetooth über ein Smartphone steuern. Die neue Lösung beseitigt die Einschränkungen herkömmlicher Kabelverbindungen, steigert die Effizienz bei On-Location-Aufnahmen und ermöglicht ein flexibleres, aufgeräumtes Arbeiten.

Darüber hinaus erweitert TAMRON-LINK™ die Plattformunterstützung von TAMRON Lens Utility™: Neben Android-Geräten werden nun auch iOS-Geräte unterstützt. Damit profitieren noch mehr Nutzerinnen und Nutzer von den umfangreichen Funktionen der TAMRON-Software.

Download der App

Für iOS: https://apps.apple.com/app/id6746462774

Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tamron.lensutility.mobile

Technische Daten

Bluetooth-Version: Bluetooth 5.4

Bluetooth-Klasse: Class 2

Reichweite: Max. 5 m

Produktabmessungen: Tiefe 7,1 mm × Breite 25,3 mm × Höhe 6,6 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht: ca. 2 g

Betriebstemperatur: 0 – 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 85 % oder weniger

Bei Kondenswasserbildung kann die Funktion beeinträchtigt sein. Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hinweise zur Nutzung von TAMRON-LINK

1. Einsatzumgebung

• Der Betrieb mit allen Bluetooth-fähigen Geräten kann nicht garantiert werden.

• Je nach Funkbedingungen, Hindernissen oder Status umliegender Geräte kann die Verbindung instabil sein oder Verzögerungen aufweisen.

• In der Nähe von Geräten, die ebenfalls das 2,4-GHz-Band nutzen (z. B. WLAN-Router oder Mikrowellen), kann es zu Unterbrechungen oder reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit kommen.

• Reichweite und Geschwindigkeit sind Richtwerte und abhängig von der jeweiligen Umgebung.

2. Verbindung und Firmware

• TAMRON-LINK™ ist aktuell nur in Japan, den USA, Kanada, der EU, dem Vereinigten Königreich sowie China (inkl. Hongkong und Macau) nutzbar (Stand: Februar 2026).

• Die Mobile Version von TAMRON Lens Utility™ unterstützt keine Objektiv-Firmware-Updates – hierfür ist die PC- bzw. Mac-Version erforderlich.

• Für die Nutzung von TAMRON Lens Utility™ und TAMRON-LINK™ muss die jeweilige Objektiv-Firmware auf dem neuesten Stand sein. Informationen zu Firmware-Updates finden sich unter: https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Derzeit nicht kompatible Objektive:

Die erforderliche Firmware zur Nutzung von TAMRON-LINK™ wird für folgende Modelle im Frühjahr 2026 bereitgestellt:

• 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063) für Nikon Z-Mount

• 35–150mm F/2–2.8 Di III VXD (Modell A058) für Sony E-Mount

Eine vollständige Liste kompatibler Objektive ist verfügbar unter: https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/#compatible_lenses

3. Sonstige Hinweise

• Während der Bluetooth-Verbindung kann sich der Akkuverbrauch von Kamera und verbundenem Gerät erhöhen.

• Für die erstmalige Nutzung ist eine Registrierung mit dem verbundenen Gerät erforderlich. Eine detaillierte Anleitung findet sich unter: https://www.tamron.com/global/consumer/accessories/tamron_link/tl-01/

• Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen es medizinische Geräte oder den sicheren Betrieb von Flugzeugen beeinträchtigen könnte.

• TAMRON übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung dieses Produkts entstehen.