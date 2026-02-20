TAMRON hat seine Software TAMRON Lens Utility in Version 5.0 veröffentlicht. Die Anwendung für Mobilgeräte und PC bietet neue Funktionen für Foto- und Videoaufnahmen. In Verbindung mit dem USB-Dongle TAMRON-LINK (Model TL-01) ist die Software erstmals auch mit iOS kompatibel.

Mit Version 5.0 erweitert TAMRON den Funktionsumfang der Lens Utility. Die Software unterstützt kompatible Objektive bei individuellen Einstellungen für Fokus- und Blendensteuerung. Neu ist eine Verknüpfung von Fokus- und Blendenmarkern. Neben bereits bekannten Fokusmarken lassen sich nun auch Positionen für den Blendenring definieren. Über die Digital-Follow-Focus-Oberfläche (DFF) sollen sich diese Punkte per Fingertipp anfahren lassen.

Ebenfalls hinzugekommen ist ein sogenannter „Ring Stopper“. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Anschlag für Fokus- und Blendenring. So sollen sich unbeabsichtigte Über- oder Unterkorrekturen vermeiden lassen. Über die DFF-Oberfläche sollen beide Ringe parallel und kontrolliert bewegt werden können.

Mit „Focus Time Lapse“ führt TAMRON außerdem eine Funktion ein, die in Kombination mit der Intervallaufnahme der Kamera genutzt werden kann. Dabei soll sich der Fokuspunkt während einer Zeitraffer-Sequenz automatisch und gleichmäßig verschieben.

Für Aufnahmen des Nachthimmels ist die Funktion „Astro Focus Lock (Astro FC-L)“ vorgesehen. Sie soll eine besonders präzise Feinjustierung des Fokus erlauben. Fokuspositionen lassen sich laut TAMRON speichern und an verschiedene Situationen anpassen.

Ergänzt wird das Update durch einen Nachtmodus. Dabei wird die Benutzeroberfläche rot eingefärbt und in der Helligkeit reduziert, um die Augen bei Dunkelheit zu schonen und andere Personen in der Umgebung weniger zu beeinträchtigen.

Pressemitteilung TAMRON: