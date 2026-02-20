TAMRON hat seine Software TAMRON Lens Utility in Version 5.0 veröffentlicht. Die Anwendung für Mobilgeräte und PC bietet neue Funktionen für Foto- und Videoaufnahmen. In Verbindung mit dem USB-Dongle TAMRON-LINK (Model TL-01) ist die Software erstmals auch mit iOS kompatibel.
Mit Version 5.0 erweitert TAMRON den Funktionsumfang der Lens Utility. Die Software unterstützt kompatible Objektive bei individuellen Einstellungen für Fokus- und Blendensteuerung. Neu ist eine Verknüpfung von Fokus- und Blendenmarkern. Neben bereits bekannten Fokusmarken lassen sich nun auch Positionen für den Blendenring definieren. Über die Digital-Follow-Focus-Oberfläche (DFF) sollen sich diese Punkte per Fingertipp anfahren lassen.
Ebenfalls hinzugekommen ist ein sogenannter „Ring Stopper“. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Anschlag für Fokus- und Blendenring. So sollen sich unbeabsichtigte Über- oder Unterkorrekturen vermeiden lassen. Über die DFF-Oberfläche sollen beide Ringe parallel und kontrolliert bewegt werden können.
Mit „Focus Time Lapse“ führt TAMRON außerdem eine Funktion ein, die in Kombination mit der Intervallaufnahme der Kamera genutzt werden kann. Dabei soll sich der Fokuspunkt während einer Zeitraffer-Sequenz automatisch und gleichmäßig verschieben.
Für Aufnahmen des Nachthimmels ist die Funktion „Astro Focus Lock (Astro FC-L)“ vorgesehen. Sie soll eine besonders präzise Feinjustierung des Fokus erlauben. Fokuspositionen lassen sich laut TAMRON speichern und an verschiedene Situationen anpassen.
Ergänzt wird das Update durch einen Nachtmodus. Dabei wird die Benutzeroberfläche rot eingefärbt und in der Helligkeit reduziert, um die Augen bei Dunkelheit zu schonen und andere Personen in der Umgebung weniger zu beeinträchtigen.
Pressemitteilung TAMRON:
TAMRON Lens UtilityTM Update
Neue Version 5.0 jetzt verfügbar
Köln, 19. Februar 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Entwicklung hochwertiger optischer Produkte, gibt ein Update seiner proprietären Software TAMRON Lens Utility™ (Mobile- und PC-Version) bekannt, die Foto- und Videoaufnahmen unterstützt.
Mit der neuen Version 5.0 werden zahlreiche neue Funktionen eingeführt und bestehende Features erweitert, um Anwenderinnen und Anwendern ein noch komfortableres, präziseres und kreativeres Arbeiten zu ermöglichen. Die Software wird von der aktuellen Version 4.0 auf Version 5.0 aktualisiert und steht ab dem 19. Februar 2026 zum Download bereit.
Neue Funktionen in TAMRON Lens Utility™ Version 5.0 (Mobile Version)
Fokus- (FC) / Blendenmarker-Verknüpfung
Zusätzlich zu den bisherigen Fokus-Markern können nun Marker sowohl für den Fokusring als auch für den Blendenring gesetzt werden. Über den DFF-Bildschirm (Digital Follow Focus) lassen sich diese mit nur einem Fingertipp direkt auf die voreingestellten Positionen verschieben.
Ring Stopper
Diese Funktion ermöglicht das Setzen eines elektronischen Anschlags für Fokus- und Blendenring. So werden unbeabsichtigte Über- oder Unterkorrekturen verhindert. Über den DFF-Bildschirm lassen sich beide Ringe gleichzeitig sanft und präzise steuern.
Auswahl des Drehwinkels für Fokus- und Blendenring
Der Drehwinkel von Fokus- und Blendenring kann individuell eingestellt werden. So lässt sich die Bedienung optimal an die jeweilige Aufnahmesituation und die persönlichen kreativen Anforderungen im manuellen Modus anpassen.
Focus Time Lapse (Focus Time Lapse)
In Kombination mit der Intervallaufnahme der Kamera können Zeitraffer-Videos erstellt werden, bei denen sich der Fokuspunkt automatisch und gleichmäßig verlagert.
Astro Focus Lock (Astro FC-L) – Feinjustierung
Diese Funktion erleichtert das Fokussieren bei der Astrofotografie. Fokuspositionen können feinjustiert, gespeichert und exakt an die jeweilige Aufnahmesituation angepasst werden.
Nachtmodus
Der gesamte Bildschirm wird rot eingefärbt und gedimmt, um die Augen bei schlechten Lichtverhältnissen zu schonen und andere Fotografierende möglichst wenig zu stören.
Download der App
Für iOS: https://apps.apple.com/app/id6746462774
Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tamron.lensutility.mobile
Hinweise zur Nutzung von TAMRON Lens Utility™
1. Verbindung und Einsatzumgebung
• iOS-Geräte: TAMRON-LINK (Modell TL-01) erforderlich• Android-Geräte: TAMRON-LINK oder TAMRON Verbindungskabel USB-C auf USB-C (Modell CC-350)
• PC (Windows/macOS):
o TAMRON Verbindungskabel USB-A auf USB-C (Modell CC-150) oder
o USB-C auf USB-C (Modell CC-350)
TAMRON-LINK und Verbindungskabel sind separat erhältlich. Der Betrieb der Anwendung kann nicht auf allen Geräten garantiert werden.
2. Firmware-Updates
- Die Mobile Version unterstützt keine Objektiv-Firmware-Updates.
- Hierfür ist die PC- bzw. Mac-Version zu verwenden.
- Um TAMRON Lens Utility™ und TAMRON-LINK nutzen zu können, muss die jeweilige Objektiv-Firmware auf dem neuesten Stand sein. Informationen hierzu finden sich auf der Support-Seite:
(https://www.tamron.com/global/consumer/support/).
3. Kompatible Objektive
Eine Übersicht der kompatiblen Objektive ist verfügbar unter: https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/#compatible_lenses
Firmware-Updates zur Unterstützung von TAMRON Lens Utility™ Version 5.0 sind für folgende Produkte für das Frühjahr 2026 geplant:
• 28–75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063) für Nikon Z-Mount
• 35–150mm F/2–2.8 Di III VXD (Modell A058) für Sony E-Mount
Wird ein entsprechendes Objektiv vor Veröffentlichung der passenden Firmware mit Version 5.0 verbunden, stehen zunächst nur die Funktionen bis Version 4.0 zur Verfügung. Zudem können vereinzelt Abweichungen zwischen Funktionsanzeige und Hilfetext auftreten.
