Tamron erweitert sein Objektivportfolio um das 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078). Das Standardzoom ist für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount vorgesehen.

Mit dem Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078) präsentiert Tamron ein lichtstarkes Standardzoom für spiegellose Vollformatkameras. Es deckt den Brennweitenbereich von 35 bis 100 mm ab und bietet eine durchgehende Lichtstärke von F/2.8. Das Objektiv erscheint für Sony E- und Nikon Z-Mount, der Verkaufsstart ist für den 26. März 2026 angekündigt.

Die E-Mount-Version misst 119,2 mm und wiegt 565 g, die Z-Mount-Variante ist 121,5 mm lang und 575 g schwer. Der maximale Durchmesser beträgt 80,6 mm, das Filtergewinde 67 mm. Für die Fokussierung kommt Tamrons VXD-Linearmotor zum Einsatz, der laut Hersteller schnell, präzise und leise arbeitet – auch für Porträt- und Reportageaufnahmen.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,22 m (35 mm) beziehungsweise 0,65 m (100 mm). Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:3,3 im Weitwinkel- und 1:5,9 im Telebereich. Der optische Aufbau umfasst 15 Elemente in 13 Gruppen. Neun abgerundete Blendenlamellen ermöglichen eine Schließung bis F/22. Eine feuchtigkeitsresistente Konstruktion und Fluor-Vergütung sollen das Objektiv gegen Umwelteinflüsse schützen.

Das Objektiv ist mit der TAMRON Lens Utility kompatibel, über die sich individuelle Einstellungen vornehmen lassen. Zum Lieferumfang gehören eine tulpenförmige Gegenlichtblende sowie Front- und Rückdeckel. Der Preis liegt bei 899 Euro. Weitere Informationen unter: www.tamron.de

Pressemitteilung Tamron: