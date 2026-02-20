Tamron erweitert sein Objektivportfolio um das 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078). Das Standardzoom ist für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount vorgesehen.
Mit dem Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078) präsentiert Tamron ein lichtstarkes Standardzoom für spiegellose Vollformatkameras. Es deckt den Brennweitenbereich von 35 bis 100 mm ab und bietet eine durchgehende Lichtstärke von F/2.8. Das Objektiv erscheint für Sony E- und Nikon Z-Mount, der Verkaufsstart ist für den 26. März 2026 angekündigt.
Die E-Mount-Version misst 119,2 mm und wiegt 565 g, die Z-Mount-Variante ist 121,5 mm lang und 575 g schwer. Der maximale Durchmesser beträgt 80,6 mm, das Filtergewinde 67 mm. Für die Fokussierung kommt Tamrons VXD-Linearmotor zum Einsatz, der laut Hersteller schnell, präzise und leise arbeitet – auch für Porträt- und Reportageaufnahmen.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,22 m (35 mm) beziehungsweise 0,65 m (100 mm). Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:3,3 im Weitwinkel- und 1:5,9 im Telebereich. Der optische Aufbau umfasst 15 Elemente in 13 Gruppen. Neun abgerundete Blendenlamellen ermöglichen eine Schließung bis F/22. Eine feuchtigkeitsresistente Konstruktion und Fluor-Vergütung sollen das Objektiv gegen Umwelteinflüsse schützen.
Das Objektiv ist mit der TAMRON Lens Utility kompatibel, über die sich individuelle Einstellungen vornehmen lassen. Zum Lieferumfang gehören eine tulpenförmige Gegenlichtblende sowie Front- und Rückdeckel. Der Preis liegt bei 899 Euro. Weitere Informationen unter: www.tamron.de
Pressemitteilung Tamron:
Dein Stil. Dein Porträtzoom.
35-100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078)
Für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E- und Nikon Z mount.
Köln, 19. Februar 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Entwicklung hochwertiger optischer Produkte, kündigt die Markteinführung des neuen 35–100mm F/2.8 Di III VXD (Modell A078) an. Das lichtstarke Standardzoomobjektiv ist für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount erhältlich. Der Verkaufsstart ist für den 26. März 2026 geplant.
Mit dem 35–100mm F/2.8 Di III VXD erweitert TAMRON sein Portfolio um ein besonders kompaktes und leichtes Premium-Zoomobjektiv mit durchgehender Lichtstärke F/2.8. Entwickelt als bewusste Alternative zum vielfach ausgezeichneten 35–150mm F/2–2.8 Di III VXD (Modell A058), richtet sich das neue Modell an Anwenderinnen und Anwender, die hohe Bildqualität, ein angenehmes Bokeh und eine deutlich reduzierte Größe und ein geringeres Gewicht schätzen.
Mit einer Baulänge von nur 119,2 mm und einem Gewicht von lediglich 565 g (Sony E-Mount) passt das Objektiv bequem in jede Fototasche und eignet sich ideal für Porträt-, Reise- und Reportagefotografie. Die bewährte VXD-Linearmotor-Technologie (Voice-coil eXtreme-torque Drive) sorgt für einen schnellen, präzisen und leisen Autofokus – ideal, um natürliche Gesichtsausdrücke und flüchtige Momente zuverlässig festzuhalten.
Dank einer Naheinstellgrenze von nur 0,22 m im Weitwinkelbereich eröffnet das Objektiv zudem kreative Möglichkeiten für detailreiche Nahaufnahmen, etwa bei Tabletop- oder Indoor-Motiven. Die Kompatibilität mit der Software TAMRON Lens Utility ermöglicht individuelle Anpassungen für Foto- und Videoanwendungen. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine hochwertige Verarbeitung, eine einheitliche Filtergröße von 67 mm sowie einen hohen Bedienkomfort.
Produktmerkmale
1. Lichtstarkes Standardzoom mit durchgehender Blende F/2.8 von 35–100 mm
2. Besonders kompakte und leichte Bauweise – ideal für Reisen und den Alltag
3. Hohe Abbildungsleistung und harmonisches Bokeh für natürliche Porträts
4. Schneller, präziser VXD-Autofokus für spontane und authentische Aufnahmen
5. Hervorragende Nahaufnahmefähigkeiten – ideal für Indoor- und Detailaufnahmen
6. Kompatibel mit der Software TAMRON Lens Utility™ für individuelle Einstellungen
7. Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Design
o Optimierte Gehäuseoberfläche
o Sanfte und präzise Bedienung von Zoom- und Fokusring
8. Einheitliche Filtergröße von 67 mm
9. Schutzfunktionen durch feuchtigkeitsresistente Konstruktion und Fluor-Vergütung
Hinweis: Alle in diesem Text angegebenen Werte bezüglich Länge oder Gewicht beziehen sich auf das Modell A078 mit Sony E-mount.
Technische Daten
|Modell
|A078
|Brennweite
|35–100 mm
|Maximale Blendenöffnung
|F/2.8
|Bildwinkel (diagonal)
|63°26′–24°25′ (für spiegelloses Vollformat)
|Optischer Aufbau
|15 Elemente in 13 Gruppen
|Naheinstellgrenze
|0,22 m (WEITWINKEL), 0,65 m (TELE)
|Max. Vergrößerungsmaßstab
|1:3,3 (WEITWINKEL) / 1:5,9 (TELE)
|Filtergröße
|φ67 mm
|Maximaler Durchmesser
|φ80,6 mm
|Länge*
|119,2 mm (Sony E-Mount)
121,5 mm (Nikon Z-Mount)
|Gewicht
|565 g (Sony E-Mount)
575 g (Nikon Z-Mount)
|Blendenlamellen**
|9 (abgerundete Blendenlamellen)
|Minimale Blende
|F/22
|Standardzubehör
|Tulpenförmige Streulichtblende, Vorder- und Rückdeckel
|Anschluss
|Sony E-Mount, Nikon Z-Mount
* Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.
** Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen abgeblendet nahezu perfekt rund. Spezifikationen, Aussehen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.
