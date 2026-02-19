ANZEIGE
MPB: Fünf Kameras, auf die Profis auch 2026 noch vertrauen – und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade ist.
Ein neues Jahr bedeutet mehr als nur einen Kalenderwechsel. Es ist auch ein kreativer Neustart mit neuen Projekten, neuen Kunden und neuen Visionen. Doch Hand aufs Herz: Arbeiten Sie noch mit einer Kamera, die Sie wirklich inspiriert, oder mit einer, die Sie aus Gewohnheit verwenden?
Viele Profis kennen dieses Gefühl: Die Technik ist gut, keine Frage. Aber sie passt nicht mehr zu dem, was Sie heute fotografieren oder filmen möchten. Genau hier liegt die Chance. Denn einige Kameras sind auch 2026 noch absolute Referenzen in ihrem Bereich und gleichzeitig stark gefragt auf dem Gebrauchtmarkt.
Wenn Sie also über ein Upgrade nachdenken, ist jetzt der ideale Zeitpunkt: Verkaufen Sie Ihre Ausrüstung zu einem fairen Preis an MPB, Deutschlands sicherste Wahl für gebrauchte Foto- und Videoausrüstung, und investieren Sie gezielt in das System, das Ihre kreativen Ambitionen wirklich unterstützt.
Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf Kameras vor, auf die Profis auch 2026 noch vertrauen, und erklären Ihnen, warum sie so begehrt sind.
Canon EOS R5 – Allround-Ikone für Hochzeiten und Porträts
Die Canon EOS R5 hat sich längst als feste Größe im professionellen Alltag etabliert.
Highlights:
- 45 Megapixel für detailreiche, großformatige Prints
- 8K-Video für hybride Workflows
- Präziser Dual-Pixel-Autofokus mit Augen- und Motivverfolgung
- Bis zu 20 Bilder pro Sekunde bei Serienaufnahmen
- Fünf-Achsen-Bildstabilisator (8 EV-Stufen)
Die Canon EOS R5 zählt für Hochzeits- und Porträtfotografen auch 2026 weiterhin zu den absoluten Top-Kameras. Sie verbindet hohe Auflösung mit Geschwindigkeit und liefert selbst unter schwierigen Lichtbedingungen konstant zuverlässige Ergebnisse.
Wenn Sie eine R5 besitzen, wissen Sie: Diese Kamera ist begehrt. Viele Kollegen suchen gezielt nach gut erhaltenen Exemplaren – eine hervorragende Gelegenheit, um über MPB einen fairen Marktpreis zu erzielen und beispielsweise in ein noch spezialisierteres Setup zu investieren.
Nikon Z9: Geschwindigkeit ohne Kompromisse
In der Sport- und Tierfotografie zählt jede Millisekunde. Die Nikon Z9 ist genau dafür gemacht.
Highlights:
- 45,7 Megapixel für große Prints und nachträgliche Bildzuschnitte
- Extrem schnelle Serienbildraten mit 20 Bildern pro Sekunde bei voller und 120 B/s bei reduzierter Auflösung
- Herausragende AF-Verfolgung für Tiere, Vögel und Sportler
- Robustes, professionelles Gehäuse
- Elektronischer Verschluss ohne mechanische Limitierungen
Die Z9 hat die Erwartungen an spiegellose Profikameras neu definiert. Dank ihrer hervorragenden Autofokus-Performance und Zuverlässigkeit ist sie auch 2026 die erste Wahl für Action-Spezialisten.
Gerade weil sie unter Profis einen exzellenten Ruf genießt, ist die Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt konstant hoch. Wenn Sie Ihre Z9 verkaufen möchten, können Sie sich bei MPB sicher sein, dass Ihre Kamera in gute Hände kommt – und Sie schnell und unkompliziert Ihr Budget für das nächste Upgrade freisetzen.
Sony A7R V: 61 Megapixel für kompromisslose Details
Landschafts- und Studiofotografen stellen höchste Ansprüche an Auflösung und Präzision. Die Sony A7R V erfüllt genau das.
Highlights:
- 61 Megapixel für maximale Detailtreue
- Fortschrittlicher KI-Autofokus mit Motiverkennung
- BIONZ-XR-Prozessor steuert präzise Belichtung und Farbwiedergabe
- Ideal für großformatige Drucke und Kampagnen
- Effektive 5-Achsen-Bildstabilisierung (8 EV-Stufen)
Gerade im Studio oder bei aufwendig inszenierten Landschaftsaufnahmen spielt die A7R V ihre Stärken voll aus. Die Kombination aus hoher Auflösung und intelligentem Autofokus sorgt für eine beeindruckende Trefferquote.
Sie besitzen eine A7R V und denken über eine Systemumstellung oder einen Wechsel ins Mittelformat nach? Dann ist jetzt der richtige Moment, denn hochauflösende Kameras bleiben gefragt. MPB bietet Ihnen einen transparenten und sicheren Verkaufsprozess ohne zeitraubende Inserate oder Preisverhandlungen.
Fujifilm GFX100S II – Mittelformat für höchste Ansprüche
Wenn es um Werbe- und Modefotografie geht, führt kaum ein Weg am Mittelformat vorbei. Die Fujifilm GFX100S II setzt hier Maßstäbe.
Highlights:
- 102 Megapixel für maximale Detailgenauigkeit
- Mittelformat-Sensor in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse
- Enormer Dynamikumfang und Farbtiefe
- Perfekt für Kampagnen, Editorials und High-End-Prints
Die GFX100S II bringt Studioqualität in ein überraschend mobiles Format. Für Profis im Werbe- und Fashionbereich ist sie ein echtes Statement.
Gleichzeitig wissen Sie als Besitzer: Diese Kamera repräsentiert einen erheblichen Wert. Wenn sich Ihr Schwerpunkt verändert oder ein Systemwechsel ansteht, können Sie Ihre GFX100S II bei MPB unkompliziert bewerten lassen und sie in die Hände eines anderen Profis geben, der genau dieses Werkzeug für seine Projekte sucht.
Panasonic Lumix S5 II X: Für professionelle Filmemacher
Hybrid-Shooter und Filmemacher setzen zunehmend auf flexible Vollformatlösungen. Die Lumix S5 II X hat sich hier einen festen Platz erarbeitet.
Highlights:
- Unbegrenzte Aufnahme in C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10 Bit
- Open-Gate-Aufnahme für maximale Flexibilität in der Postproduktion
- Starke Low-Light-Performance
- Ausgabe von RAW-Videodaten, ProRes-Video und ALL-Intra-Video
- Aufnahme über externe USB-SSD
Ob Imagefilm, Dokumentation oder Social-Media-Kampagne – die S5 II X bietet Filmemachern enorme kreative Freiheit.
Da hochwertige Videokameras stark nachgefragt sind, bleibt auch der Marktwert der Lumix S5 II X stabil. Wenn Sie Ihr Setup verändern möchten, können Sie Ihre Lumix S5 II X bei MPB einfach und transparent bewerten lassen. So schaffen Sie finanziellen Spielraum für Ihr nächstes Projekt und geben Ihrer Ausrüstung gleichzeitig die Chance, weiterhin professionell eingesetzt zu werden.
Der richtige Moment für den nächsten Schritt
Warum also Kapital binden und gleichzeitig auf neue kreative Möglichkeiten verzichten?
Bei MPB verkaufen Sie Ihre gebrauchte Foto- oder Videoausrüstung in einem einfachen und transparenten Prozess. Sie erhalten eine faire Bewertung, profitieren von einer sicheren Abwicklung und wissen Ihre Ausrüstung in einem nachhaltigen Kreislauf. Jedes weiterverkaufte Gehäuse spart Ressourcen und verlängert den Lebenszyklus hochwertiger Technik.
Gerade als Profi wissen Sie: Qualität verliert nicht über Nacht an Wert. Im Gegenteil – viele der genannten Kameras sind auch 2026 noch absolute Referenzen. Und manchmal ist es sinnvoll, das eigene Setup bewusst neu auszurichten.
MPB begleitet Sie dabei – sicher, fair und nachhaltig.
