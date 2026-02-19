Schon bei der ersten mini Liplay waren wir begeistert – und mit der mini LiPlay+ gibt es jetzt eine aktuelle Variante der umfangreichsten Sofortbildkamera von Fujifilm instax

Mit der mini LiPlay+ erhält man eine hybride Sofortbildkamera – heißt: Auslösen heißt hier nicht gleich Drucken, sondern das Bild wandert dann in den internen Speicher. Dort (oder über die App) lassen sich die Bilder dann noch mit Rahmen oder Ton (via QR-Code) versehen und anschließend drucken.