Calumet Photo Video lädt ab März zu seinen bundesweiten Photo Video Days ein. In 13 Filialen können Besucher Neuheiten aus dem Kamera- und Zubehörbereich testen und an Workshops teilnehmen. Die Events richten sich an Foto- und Videointeressierte, die Technik ausprobieren und sich mit Experten austauschen möchten.

Die Calumet Photo Video Days finden zwischen dem 6. März und dem 9. Mai 2026 in insgesamt 13 deutschen Filialen statt. Besucher können dort aktuelle Kameras und Objektive verschiedener Hersteller ausprobieren. Zu den vertretenen Marken zählen unter anderem Sony, Canon, OM System, Nikon, Fujifilm und Tamron.

Je nach Standort unterscheidet sich das Programm. Es stehen Trainer und Markenbotschafter für Präsentationen, Workshops sowie Fotowalks zur Verfügung. Dabei sollen Teilnehmer Einblicke in Foto- und Videotechniken erhalten und unterschiedliche Ausrüstung direkt testen können.

An ausgewählten Standorten präsentieren zudem Manfrotto und Lowepro Zubehör wie Stative und Taschen. Einzelne Hersteller wollen im Rahmen der Veranstaltung spezielle Rabatte auf Kameras und Zubehör gewähren.

Kostenlose Sensorreinigung und Model-Shootings

Ein weiterer Bestandteil der Eventreihe ist eine kostenlose Sensorreinigung, die in Kooperation mit ausgewählten Herstellern in verschiedenen Stores angeboten wird.

In den Filialen Berlin, Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Essen und Dresden sollen Besucher außerdem an betreuten Model-Shootings teilnehmen können. Dort besteht die Möglichkeit, neue Kameratechnik unter Praxisbedingungen auszuprobieren und den Umgang mit unterschiedlichen Lichtquellen kennenzulernen.

Trade-In-Bonus und Gewinnspiel

Wer während der Photo Video Days eine neue Kamera erwirbt und gebrauchte Ausrüstung in Zahlung gibt, erhält laut Calumet einen zusätzlichen Bonus. Dieser beträgt 10 Prozent auf den regulären Ankaufswert des Altgeräts.

Zusätzlich kündigt das Unternehmen ein Gewinnspiel an. Verlost werden soll eine Fujifilm Instax Mini Evo Cinema inklusive Film für 60 Aufnahmen.

Termine im Überblick

06.03. Berlin

07.03. Düsseldorf

13.03. Stuttgart

14.03. Leipzig + Frankfurt

20.03. München (Leopoldstraße)

21.03. Köln

27.03. Hannover

28.03. Hamburg

17.04. Nürnberg

18.04. Essen

25.04. Dresden

09.05. München (Sonnenstraße)

Weitere Informationen zu den Events gibt es bei Calumet.