Artist Talk und Buchpräsentation: „Marokko – Begegnungen“ mit der Fotografin Bettina Meister

– Einfühlsame Fotografien und Anekdoten –

Stuttgart, Februar 2026. In der Präsentation ihres Fotobuchs „Marokko – Begegnungen/Encounters“ zeigt die in Stuttgart lebende Fotografin Bettina Meister bei Leica in Nürnberg Menschen und Landschaften im Süden Marokkos. Mit einfühlsamen Fotografien und sympathischen Anekdoten macht Bettina Meister Marokko abseits der Touristenströme erlebbar. Auslöser für das Buch war Sara, über deren Begegnung die Fotografin in einer der Kurzgeschichten berichtet.

Von den Gassen Marrakeschs über das majestätische Gebirge des Hohen Atlas bis hin zu den endlosen Weiten der Sahara-Wüste – Bettina Meisters Bilder erzählen von einer Liebesgeschichte zu diesem faszinierenden Land.

Marokko – ein Land, in dem der Orient auf Europa trifft, ein Land von atemberaubender Vielfalt und zauberhafter Schönheit. Ein Land, das fasziniert, herausfordert und zugleich zutiefst berührt.

Im Artist Talk und bei der Buchvorstellung erfahren Sie mehr über die Entstehung des Buches und die Geschichten hinter den Fotografien. Diese Veranstaltung bietet Ihnen auch die Gelegenheit, der Fotografin Fragen zu stellen. Und wer möchte, kann im Anschluss mit Bettina Meister zum Essen mitgehen, um dort noch mehr über ihre Arbeiten zu erfahren.

Mehr über die Fotografin unter bettinameister.com und unter fotoworkshops-individuell.de

Pressestimmen

Peter Carstens, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: „ … die Stuttgarter Fotografin Bettina Meister zieht es immer wieder quer durch das Land [Marokko]. Ihre Bilder aus dem Hohen Atlas, Marrakesch oder den Wüstenlandschaften im Süden um Erg Chebbi spiegeln die traditionellen Aspekte des Landes, Handwerk, Lehmhäuser, langlebige und simple Maschinerien. … Zu einem besonderen Werk machen das opulente Buch die vielen abgelichteten Marokkaner: junge und ältere Menschen, Handwerker, Bauern, Musikerinnen, Schüler oder Verkäuferinnen, von denen Meister Porträts gelingen, die von ihrem Interesse und ihrer Zuneigung zeugen. Dazu erzählt die Fotografin

jeweils anekdotisch, wie es dazu kam …“

Rolf Mauer, evidare magazin: „… Es gibt Bücher, die man aufschlägt – und plötzlich sitzt man auf einem Basar in Marrakesch, hört das Rufen der Händler, riecht Minze, Gewürze und Wüstenstaub. „Marokko – Begegnungen/Encounters“ ist genau so ein Buch. Marokko – das ist in dieser Arbeit kein Urlaubsziel, sondern ein Resonanzraum menschlicher Begegnung. Meister verzichtet auf das Postkartenhafte und richtet ihre Kamera lieber dorthin, wo das Leben seinen eigenen Rhythmus hat: in die Gassen, auf die Felder, in Gesichter, die Geschichten erzählen. Vom Hohen Atlas bis zur Sahara zeigt sie Landschaften von archaischer Schönheit – aber immer sind es die Menschen, die im Zentrum stehen. Ihre Haltung ist nie touristisch, sondern fast ethnografisch: beobachtend, offen, zurückhaltend. Auslöser für das Buch war die Begegnung mit einer Frau namens Sara – eine jener kleinen Geschichten, die sich in Meisters Texten wiederfinden und die das große Ganze berühren. Es sind Erlebnisse, die sich leise einschreiben: ein Gespräch am Straßenrand, ein Blick in eine offene Tür, ein stiller Moment im Sandwind der Wüste. In einer Welt der visuellen Reizüberflutung wirken Meisters Fotografien beinahe entschleunigend – als hätte man kurz vergessen, dass die Welt sich weiterdreht. …“

Josef Schunder, Blättle Stuttgart-West: „… Marokko – Begegnungen« heißt der Band, oder »Morocco – Encounters«, denn die Kurztexte gibt es auch auf Englisch. Bettina Meister wollte Erlebnisse und Eindrücke von Menschen weitergeben, die normalerweise vergessen werden; den Schmerz und die würdevolle Ausstrahlung von Sara, der Frau, die übersehen wird, aber auch die Freundlichkeit der anderen Menschen, denen sie in Marokko begegnet ist. Die grandiose Szenerie der Landschaft und

der Städte sowieso. Doch die Fotografin lässt die Betrachterinnen und Betrachter nicht mit ihren Fotos allein, sondern zeichnet ihre Route durch den Süden Marokkos nach – und ordnet ein. …“

Über das Buch „Marokko – Begegnungen/Encounters“