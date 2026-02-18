Die komplette Joseph Petzval Art Lens Serie

NACHDEM DIE 35 MM, 55 MM UND 80.5 MM BRENNWEITEN DEN PETZVAL-STIL NEU DEFINIERT HABEN, FREUEN WIR UNS NUN, DIE KOLLEKTION MIT ZWEI WEITEREN OBJEKTIVEN ZU VERVOLLSTÄNDIGEN.

Die Joseph Petzval Focus-coupled Bokeh Control Art Lens in 27 mm und 135 mm Brennweiten eröffnen spannende neue Möglichkeiten für Foto- und Videoprojekte auf spiegellosen Kameras mit Sony E, Canon RF oder Nikon Z Bajonetten.

Der Petzval-Look in völlig neuen Perspektiven

Moderne Technologie, vom Original inspiriert

Optimiert für Videografie mit der neuen Focus-coupled Bokeh Control-Technologie

JOSEPH PETZVAL 27 MM f/1.7

Das weiteste Objektiv der Petzval-Serie bietet extreme Subjekt-Isolation und den stärksten Petzval-Effekt

der Serie, zusammen mit einer beeindruckenden Naheinstellgrenze von nur 0.3 m. Die geringe Schärfentiefe sorgt für einen großformatigen Look und macht das Objektiv zu einem vielseitigen Werkzeug für detaillierte Nahaufnahmen wie auch für weitläufige Szenen. Die einzigartige Bildfeldwölbung ermöglicht Tilt-Shift-ähnliche Kompositionen, bei denen zwei Motive in unterschiedlicher Entfernung scharf abgebildet werden können, was eine einzigartige Perspektive für Aufnahmen mit zwei Motiven bietet. Mit kontrollierten Regenbogenreflexionen und ovalem Bokeh im Swirl liefert es einen kühnen, künstlerischen Charakter. Die schnelle Blende von f/1.7 und das

leicht gekrümmte Design ermöglichen es, dynamische Bewegungen einzufangen, wobei die sanfte Krümmung im Bildausschnitt der Szene zusätzliche Energie verleiht. Dieses kompakte und leichte Objektiv ist die perfekte Wahl für Reisen, Straßenfotografie und alle, die in beengten Räumen fotografieren möchten.

Technische Details

Joseph Petzval 27 f/1.7

Focus-coupled Bokeh Control Art Lens Brennweite: 27 mm

Optische Konstruktion: 5 Elemente in 4 Gruppen Blende: f/1.7 – f/22

Bildwinkel: 84 Grad

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E Naheinstellgrenze: 0,3m

Filtergewinde: 77 mm

Linsenbeschichtung: mehrfachbeschichtet Elektronische Kontakte: Nein Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180 Grad

Iris- & Bokeh Verstellweg: 90 Grad

Objektivstütze: Integrierte ¼-Zoll-Objektivstütze Kompatibel mit Follow-Focus Systemen: MOD 0.8

JOSEPH PETZVAL 135 MM f/2.5

Die längste jemals hergestellte Petzval-Brennweite liefert wunderschön komprimierte Bilder mit einem weichen, nostalgischen Look, der sich durch samtiges Bokeh, leuchtende Glanzlichter, subtile Aberrationen und einen sanften Swirl-Effekt auszeichnet, der an den begehrten Look klassischer Hollywood-Filme erinnert. Eine milde Bildfeldwölbung ermöglicht einen größeren Fokusbereich über das gesamte Bild, ohne das Motiv auf die Bildmitte zu beschränken. Das engere Sichtfeld schafft ein Gefühl der Distanz zwischen Motiv und Kamera in „3D“-Kompositionen, in denen Elemente im Vordergrund, in der Bildmitte und im Hintergrund in dynamischen Ebenen miteinander interagieren. Wenn der charakteristische Hintergrund mit Swirly-Bokeh mit einem neutralen Vordergrund verschmilzt, entsteht eine einzigartige und faszinierende Ästhetik, die mit Standardobjektiven nicht reproduziert werden kann. Dank seiner Blende von f/2.5 eignet sich das Objektiv auch hervorragend für unterschiedliche Bedingungen, von Umgebungen mit wenig Licht bis hin zu Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven.

Technische Details

Joseph Petzval 135 f/2.5

Focus-coupled Bokeh Control Art Lens Brennweite: 135 mm

Optische Konstruktion: 6 Elemente in 5 Gruppen Blende: f/2.5 – f/22

Bildwinkel: 18 Grad

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E Naheinstellgrenze: 1.5 m

Filtergewinde: 67 mm

Linsenbeschichtung: mehrfachbeschichtet Elektronische Kontakte: Nein Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180 Grad

Iris- & Bokeh Verstellweg: 90 Grad

Objektivstütze: Integrierte ¼-Zoll-Objektivstütze Kompatibel mit Follow-Focus Systemen: MOD 0.8

DIE NEUE FOCUS-COUPLED BOKEH CONTROL-TECHNOLOGIE

Die neue Fokuskopplungs-Technologie sorgt für eine nahtlose Kontrolle über den visuellen Charakter des Bildes, ganz ohne Fokusverschiebungen, und ermöglicht fließende Übergänge zwischen gestochen scharfen Bildern und dramatischem Swirly-Bokeh. Jedes Objektiv unterstützt den manuellen Fokus mit einem Fokusweg von 180°, ist Follow-Focus-kompatibel und verfügt über eine einheitliche Zahnradpositionierung für den Videoeinsatz über alle Brennweiten hinweg. Um dabei keine Abstriche für Fotograf:innen zu machen, liegen die Einstellringe komfortabel in

der Hand. Für zusätzliche Stabilität sorgt eine integrierte ¼-Zoll-Objektivhalterung, die eine sichere Befestigungsmöglichkeit für Handaufnahmen, Gimbal-Arbeiten und an Stativen bietet.

DEFINIERE DEINE BILDSPRACHE

Der vollständige Satz mit fünf Brennweiten bietet die Möglichkeit, sich bei der Videoproduktion künstlerisch und erzählerisch noch mehr zu entfalten, in dem man unterschiedliche Perspektiven abbildet oder die Räumlichkeit einer Szene manipuliert, um die jeweilige Stimmung zu beeinflussen. Jedes Objektiv bietet unterschiedliche Stärken, die jede Produktion mit inspirierenden In-Camera-Effekten aufwerten und dabei helfen, Zeit und Geld bei der Postproduktion zu sparen.

JOSEPH PETZVAL 27 F/1.7 JOSEPH PETZVAL 35 F/2.0 JOSEPH PETZVAL 55 F/1.7 JOSEPH PETZVAL 80.5 F/1.9 JOSEPH PETZVAL 135 F/2.5 Am besten geeignet um Bewegungen einzufangen.

Extreme Subjekt-Isolation mit der kürzesten Naheinstellgrenze.

Fange den stärksten Swirly-Bokeh ein – ideal, um unerwünschte Elemente im Vordergrund oder am Rand des Bildes zu verbergen. Die vielseitigste Brennweite für verschiedenste Bildausschnitte, darunter Kompositionen im Goldenen Schnitt.

Erfasse eine natürliche Perspektive mit geringer Verzerrung und großer Tiefenschärfe. Bietet eine natürliche Perspektive, nah an der des menschlichen Auges.

Für Porträts, bei denen das Motiv durch eine klare, scharfe Bildmitte und ein starkes Swirly-Bokeh hervorgehoben wird. Sorgt für einen weicheren, romantischen Look im gesamten Bild.

Die beste Wahl für klassische Portraits. Bildet einen großen scharfen Bereich ab, mit subtilem Swirl zum Rand des Bildes hin.

Schaffe mehr Tiefe und „3D“-Bilder.

Weiche und strahlende Highlights, die an das klassische Hollywood erinnern.

