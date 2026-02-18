Ausstellung In the Picture

Porträtfotografie aus der Sammlung

8. Februar bis 19. April 2026, Museum Schloss Moyland

Die Ausstellung fügt sich in den thematischen Schwerpunkt „Fotografie“ ein, den das Museum Schloss Moyland in den letzten Jahren bereits mit den Ausstellungen Female View (2022), Elina Brotherus (2023), Alice Springs und Willy Maywald (2024) gesetzt hat. Das Museum zeigt mit In the Picture erstmals seit 30 Jahren eine vollständige Ausstellung mit Fotografien aus der eigenen Sammlung. Insgesamt werden 380 Fotografien präsentiert, mehr als 300 davon zum ersten Mal.

Die neue Ausstellung lädt dazu ein, in die Vielschichtigkeit der Fotoporträts einzutreten, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Unter den ausgestellten Fotografien sind u. a. Arbeiten von August Sander, Fritz Getlinger, Wilhelm von Gloeden, Wilhelm Maywald, Madame d´Ora, Ellen Auerbach, El Lissitzky, René Magritte, Man Ray, Wols, Ute Klophaus, Kirsten Becken, Nadine Schwickart, Elina Brotherus und Katharina Sieverding vertreten.

Auf der einen Seite (Schlossgebäude, Erdgeschoss links) stehen die Repräsentationsporträts von 1860 bis in die 1930er Jahre. Sie zeigen Menschen in der Pose ihrer Zeit. Diese Selbstentwürfe zeigen das Bedürfnis des Bürgertums, der führenden gesellschaftlichen Kraft der Zeit, nach Repräsentation im Bild. Diese Bilder sind nicht nur Zeugnisse individueller Identität, sondern zugleich Dokumente gesellschaftlicher Ordnung, Ausdruck von Status und Selbstverständnis. Sie verweisen damit auch auf den gesellschaftlichen Kontext ihrer Entstehung, der sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert spürbar verändert. Ihr Wert liegt in der Nähe zur Realität, im Anspruch auf Authentizität, im Charakter des Sichtbaren als Beleg des Gewesenen.

Etwas freier entfalten sich Porträts späterer Jahrzehnte, 1920 bis in die Gegenwart (Schlossgebäude, Erdgeschoss rechts). Diese machen mit einer zu dieser Zeit bereits ausgereifteren fotografischen Technik bewusst den Schritt ins Künstlerische. Hier wird das Gesicht zur Projektionsfläche, das Abbild zur Interpretation. Mit dem Aufkommen neuer künstlerischer Strömungen und Ausdrucksformen entwickelt sich die Fotografie als selbständiges Medium. Kontraste, Form, Licht und Komposition lösen sich vom rein Dokumentarischen und eröffnen ästhetische Räume, in denen Nähe und Entrückung, Intimität und Abstraktion miteinander verschmelzen.

In einem Zeitraum von 50 Jahren haben die Brüder van der Grinten die Fotografische Sammlung mit über 15.000 Fotografien zusammengetragen, darunter etwa 1300 Porträtfotos.

Kuratiert von Reggy Havekes-van Creij

Fotostation und Gewinnspiel

Im Turmraum (Westturm) wird eine Fotostation eingerichtet. Mit einer Sofortbildkamera und passenden Requisiten können Besucher:innen dort ein persönliches Erinnerungsfoto von sich machen (ein Polaroid pro Person) – direkt zum Mitnehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Hierfür kann ein Foto des Sofortbilds bei Instagram oder Facebook unter dem Hashtag #Moyland gepostet (geht nur bei öffentlichen Profilen) oder per Direktnachricht an das Museumsteam geschickt werden. Alle Einsendungen bis einschließlich Ostermontag, 6.4.2026, werden beim Gewinnspiel berücksichtigt und kommen in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es zwei Freikarten sowie ein Überraschungspaket zur Ausstellung.

Begleitprogramm

Ausstellungseröffnung

So., 8.2.2026, 14 Uhr

mit Beiträgen von Dr. Antje-Britt Mählmann (Künstlerische Direktorin), Drs. Reggy Havekes-van Creij (Kuratorin der Ausstellung) und Musik von Clean Pete (Loes und Renée Wijnhoven). Der Eintritt ist ab 13.30 Uhr frei.

Workshop In the Portrait

Sa., 28.2.2026 14–17 Uhr

für Interessierte ab 16 Jahren, mit Ilka Sulten

Gemeinsam mit der Künstlerin Ilka Sulten erkunden die Teilnehmer:innen die Ausstellung. Ausgehend vom Thema Porträtmalerei werden Einblicke in die Komposition eines Porträts vermittelt – von Blickführung und Proportionen bis hin zur Harmonisierung des Ausdrucks. Nach der Einführung in die Techniken und einer kurzen Pause geht es gemeinsam zurück in die Ausstellung, um ein eigenes Porträt zu zeichnen. Hinweis: Zeichenmaterialien werden gestellt. Selbstverständlich dürfen auch eigene Materialien wie Skizzenbücher und Stifte mitgebracht werden. Für die Pause empfiehlt es sich, Getränke und eine kleine Verpflegung mitzubringen. Kosten: 15 €, erm. 12 €, inkl. Material und Museumseintritt Verbindliche Anmeldung bis 20. Februar 2026 mit Namen, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer unter besucherservice@moyland.de

Workshop Ein bisschen schwarz – ein bisschen weiß

Sa., 14.3.2026, 11–12.30 Uhr

für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren und ihre Familien

mit Alexandra Eerenstein

Wie in den alten Fotografien malen die Kinder heute nur mit Schwarz und Weiß. Ob die Bilder aber am Ende auch wirklich nur zwei Farben haben, finden sie hier heraus! Dieser Workshop ist Teil einer Kooperation des Museums Schloss Moyland mit dem Montessori Kinderhaus Familienzentrum Kleve-Kellen. Eintritt und Teilnahme am Workshop sind kostenfrei. Verbindliche Anmeldung bis 9. März 2026 mit Namen und Alter des Kindes, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer unter besucherservice@moyland.de

Kinder können nicht alleine am Workshop teilnehmen und müssen von einer erwachsenen Person (Eltern, Großeltern) begleitet werden.

Fotoworkshop

Sa., 14.3.2026, 11–17 Uhr

für Interessierte ab 16 Jahren, mit Kirsten Becken

Die Klever Künstlerin Kirsten Becken gibt Einblicke in ihre Portraitfotografie. Konzepte zu Selbstdarstellung in der Schwarzweißfotografie werden durch aktives Mitmachen, eigenes Ausprobieren und eine genaue Planung mit Lichtaufbau etc. erarbeitet. Welche Rollen gilt es zu brechen, welche Muster zu erkennen? Der Workshop bietet eine spannende Erkundungstour durch Selbst- und Fremdwahrnehmung. Hinweis: Bitte eine eigene Digital- bzw. Spiegelreflexkamera mitbringen. Auch Handys mit guter Kameraqualität können genutzt werden. Für die Pause empfiehlt es sich, Getränke und eine kleine Verpflegung mitzubringen. Kosten: 15 €, erm. 12 €, inkl. Material und Museumseintritt Verbindliche Anmeldung bis 6. März 2026 mit Namen, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer unter besucherservice@moyland.de

Langer Donnerstag

Do., 19.3.2026, 17–20 Uhr

ZEITREISE DURCH DIE FOTOGESCHICHTE

Die Teilnehmer:innen reisen in die Vergangenheit und entdecken bei einer Führung bei Kerzenlicht mit der Kuratorin Drs. Reggy Havekes-van Creij in der Fotoausstellung die Geheimnisse und Geschichten hinter den Porträts. Programmstart ist um 18 Uhr. Treffpunkt: Bar Mezzogiorno Der Eintritt am Langen Donnerstag ist frei.

Workshop Du x 4 = ?

Sa., 18.4.2026, 11–12.30 Uhr

für Kinder zw. 4 und 7 Jahre und ihre Familien, mit Alexandra Eerenstein

Auf Fotos, Bildern und in Skulpturen entdecken die Kinder ganz unterschiedliche Menschen. Im Workshop gestalten sie anschließend ein Bild von sich selbst – ein Selbstporträt, und nicht nur eins… Dieser Workshop ist Teil einer Kooperation des Museums Schloss Moyland mit dem Montessori Kinderhaus Familienzentrum Kleve-Kellen. Eintritt und Teilnahme am Workshop sind kostenfrei. Verbindliche Anmeldung bis 13. April 2026 mit Namen und Alter des Kindes, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer unter besucherservice@moyland.de

Kinder können nicht alleine am Workshop teilnehmen und müssen von einer erwachsenen Person (Eltern, Großeltern) begleitet werden.

Öffentliche Führungen

jeden 1.,3. und 5. Sonntag im Monat, 15–16 Uhr

Kosten: 4 €, erm. 3 €, Museumskids 2,50 €, jeweils zzgl. Museumseintritt

Weitere Termine:

Öffentliche Führung am Rosenmontag, Mo., 16.2.2026, 13–14 Uhr

Öffentliche Führung in Niederländisch , So., 1.3.2026, 14–15 Uhr

Öffentliche Führung in Ukrainisch , So., 8.3.2026, 14-15 Uhr

Öffentliche Führung in Arabisch , So., 8.3.2026, 15–16 Uhr

Öffentliche Führung in Englisch, So., 29.3.2026, 14–15 Uhr

Kuratorinnenrundgang

Fr., 6.3.2026, 15–16 Uhr

Rundgang durch die Ausstellung mit der Kuratorin Reggy Havekes-van Creij

Kosten: 6 €, erm. 3 €, Museumskids 2,50 €, jeweils zzgl. Museumseintritt

Finissage der Ausstellung

So., 19.4.2026, 15–16 Uhr

Rundgang durch die Ausstellung mit der Kuratorin Reggy Havekes-van Creij

Kosten: 6 €, erm. 3 €, Museumskids 2,50 €, jeweils zzgl. Museumseintritt

Organisatorischer Hinweis

An den Öffentlichen Führungen können Interessierte in der Regel ohne Anmeldung teilnehmen. Die Teilnehmer:innenzahl ist jedoch auf 20 Personen begrenzt! Ein frühzeitiges Einfinden vor Ort (First Come, First Served) ist daher ratsam. Eine verbindliche Anmeldung unter Tel. +49 2824 9510-60 oder besucherservice@moyland.de ist auch möglich.