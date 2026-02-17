Mit dem Leica LUX Case erweitert die Leica Camera AG ihr Zubehör für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die Hülle ist auf die Nutzung mit dem Leica LUX Grip abgestimmt und setzt auf Leder sowie Aluminium-Elemente. Sie richtet sich an Nutzer, die das Leica Mobile Ökosystem verwenden oder einsteigen möchten.

Die Schutzhülle ist laut Leica Teil der Strategie, klassische Designelemente der Marke auf den Bereich der Smartphone-Fotografie zu übertragen. Dabei soll das Case eine Verbindung aus funktionaler Gestaltung und reduzierter Formensprache bieten. Gefertigt ist die Hülle aus schwarzem Leder. Ergänzt wird das Material durch Aluminiumtasten in schwarzer Ausführung. Innen kommt eine Mikrofaserbeschichtung mit Recyclinganteil zum Einsatz, die das Smartphone vor Kratzern schützen soll.

Die integrierte MagSafe-Technologie ermöglicht die magnetische Verbindung mit kompatiblem Zubehör. In Kombination mit dem Leica LUX Grip soll so ein stabiler Halt bei Fotoaufnahmen gewährleistet werden. Das Leica LUX Case richtet sich laut Hersteller an Anwenderinnen und Anwender, die bereits Produkte aus dem Leica Mobile Ökosystem nutzen oder dieses erweitern möchten. In Verbindung mit der Leica LUX App und dem LUX Grip soll das Zubehör die Bedienung bei fotografischen Anwendungen unterstützen und einen fließenden Wechsel zwischen Alltagsnutzung und gezielter Bildgestaltung ermöglichen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Leica LUX Case ist ab sofort in ausgewählten Leica Stores, im Leica Online Store sowie bei autorisierten Fachhändlern erhältlich und kostet 95 Euro.

