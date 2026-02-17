Mit dem Leica LUX Case erweitert die Leica Camera AG ihr Zubehör für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die Hülle ist auf die Nutzung mit dem Leica LUX Grip abgestimmt und setzt auf Leder sowie Aluminium-Elemente. Sie richtet sich an Nutzer, die das Leica Mobile Ökosystem verwenden oder einsteigen möchten.
Pressemitteilung Leica Camera:
Wetzlar, 05. Februar 2026. Mit dem neuen Leica LUX Case für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max setzt die Leica Camera AG ihre Vision fort, ikonisches Design und fotografische Präzision auch im Bereich Mobile Imaging erlebbar zu machen. Das edle Leder-Case wurde für die nahtlose Integration mit dem Leica LUX Grip entwickelt. Gefertigt aus sorgfältig ausgewählten Materialien, steht es für die Verbindung aus hochwertiger Verarbeitung, funktionaler Gestaltung und einer klaren Formensprache – ganz im Sinne der Leica Designphilosophie.
Das Leica LUX Case ist ein Statement für Stilbewusstsein und Leidenschaft für Fotografie, hergestellt aus feinstem schwarzem Leder, das durch präzise gefertigte Aluminiumknöpfe in Schwarz ergänzt wird. Im Inneren sorgt eine Mikrofaserbeschichtung mit Recyclinganteil für eine weiche und sichere Polsterung des iPhones. Die integrierte MagSafe-Technologie erlaubt eine schnelle, sichere Verbindung mit dem Leica LUX Grip und garantiert Stabilität bei spontanen fotografischen Momenten.
Das Case ist speziell für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die bereits Teil des Leica Mobile Ökosystems sind oder es werden möchten. Als perfekte Ergänzung zur Leica LUX App und dem LUX Grip unterstützt es bei fotografischen Anwendungen und bietet einen fließenden Übergang vom Alltag zur bewussten Bildgestaltung mit der für Leica typischen Konzentration auf das Wesentliche: Qualität, Ergonomie und Inspiration.
Preis und Verfügbarkeit
Das Leica LUX Case ist ab sofort in ausgewählten Leica Stores, im Leica Online Store sowie bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 95,00 Euro inkl. MwSt.
