Fotografie im Zeitalter der KI

Vortrag von Julian Kramer, Fotograf und Tech-Executive bei Adobe

Wetzlar, 13. Februar 2026. Die Frage nach der Zukunft der Fotografie ist längst mehr als eine technische. Mit dem Einzug Künstlicher Intelligenz in kreative Prozesse rücken Themen wie Authentizität, Urheberschaft und Glaubwürdigkeit von Bildern neu in den Fokus. In seinem Vortrag „Fotografie im Zeitalter der KI“ eröffnet Julian Kramer, Fotograf und Tech-Executive bei Adobe, einen differenzierten Blick auf dieses Spannungsfeld.

Sein Fachwissen liegt an der Schnittstelle von künstlerischer Praxis und technologischer Entwicklung. Als Fotograf, der bewusst mit hybriden Bildrealitäten arbeitet, kennt sich Kramer mit Fotografie im Zeitalter der KI aus. Er arbeitet auch als Tech-Executive bei Adobe, wo an Lösungen für Transparenz und Vertrauen im digitalen Bildraum gearbeitet wird.

Das zentrale Thema des Abends sind sogenannte Content Credentials. Das sind digitale Herkunftsnachweise in den Meta-Daten von Bilddateien, die sichtbar machen, wie und unter welchen Bedingungen das Bild entstanden ist. Leica zählt hier zu den Vorreitern: Mit der Leica M11-P wurde 2023 die weltweit erste Kamera vorgestellt, die diese Vertrauenssignale direkt beim Fotografieren in die Bilddateien integriert. Als Teil des Adobe Teams war Kramer an dieser Entwicklung beteiligt und zeigt im Vortrag, wie sich technologische Transparenz und künstlerische Freiheit nicht widersprechen, sondern sinnvoll ergänzen können.

Ausgehend von philosophischen Überlegungen zur Rolle von KI in der Fotografie erläutert er, warum Vertrauenssignale im digitalen Zeitalter entscheidend sind, wie KI-Tools Bildinhalte verändern können, und wie Content Credentials neue Dialogräume zwischen Fotografen, Bildern und Betrachtern eröffnen.

Der Vortrag findet am 20. Februar 2026 um 18:30 Uhr in der Leica Welt statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Anmeldung unter: Fotografie im Zeitalter der KI: Vortrag von Julian Kramer