Die Zukunft des Fotografenberufs steht im Mittelpunkt zentraler Weichenstellungen: Der Centralverband der Berufsfotografen diskutiert im März richtungsweisende verbandspolitische Entscheidungen und die neue Prüfungsordnung im Fotografenhandwerk. Gleichzeitig liefern die aktuellen Umfrageergebnisse von Pictrs spannende Einblicke in die Praxis – von Sport- über Event- bis hin zur Schul- und Kitafotografie. Und mit der Neueröffnung des Nederlands Fotomuseum in Rotterdam setzt unser Nachbarland ein starkes Zeichen für den Stellenwert des fotografischen Erbes und eine zeitgemäße, transparente Museumsarbeit.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 08/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 08/26

CV: Zukunft des Fotografenberufs im Fokus

Der Centralverband der Berufsfotografen kümmert sich um die Zukunft des Berufsstandes: Am 20. und 21. März 2026 treffen sich Mitglieder, Prüferinnen und Prüfer zu einer zweitägigen Veranstaltung mit richtungsweisender Bedeutung.

Den Auftakt bildet am Freitag eine außerordentliche Mitgliederversammlung, bei der zentrale verbandspolitische Entscheidungen auf der Tagesordnung stehen. Der Samstag widmet sich einem Thema, das die Branche nachhaltig prägen wird: der neuen Prüfungsordnung im Fotografenhandwerk. Ziel ist es, die Ausbildung praxisnah, modern und zukunftssicher zu gestalten.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Für die Teilnahme an der Prüfertagung wird eine Gebühr erhoben (145 Euro für Mitglieder, 245 Euro für Nichtmitglieder).

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich unter: veranstaltung@cvfoto.de

Pictrs: Umfrageergebnisse veröffentlicht

Im Dezember 2025 hatte Pictrs eine Meinungsumfrage gestartet, jetzt sind die Ergebnisse da: Ein Blick auf die Einsatzbereiche offenbart, dass viele der Nutzer*innen Pictrs für den Verkauf von Bildern aus der Sportfotografie nutzen. In den Bereichen Eventfotografie sowie Schul- und Kitafotografie kommt das Shopsystem ebenfalls regelmäßig zum Einsatz. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Pictrs von ganz unterschiedlichen Fotografinnen und Fotografen genutzt wird und sich flexibel an deren Bedürfnisse anpassen lässt.

https://blog.pictrs.com/post/808416792105074688/pictrs-meinungsumfrage-202526

Mustergültig: Neues Fotomuseum in Rotterdam

Am 7. Februar 2026 eröffnete das Nederlands Fotomuseum in Rotterdam neu. Mit mehr als 6,5 Millionen Objekten verfügt das Haus über eine der umfangreichsten fotografischen Sammlungen weltweit. Die niederländische Fotografie wurde früh als künstlerisches wie dokumentarisches Medium verstanden. Ein zentrales Element des neuen Museums ist die Offenheit: Besucherinnen und Besucher können verfolgen, wie Fotografien archiviert, erforscht und erhalten werden – ein bewusstes Bekenntnis zur Transparenz musealer Arbeit. Zum Auftakt werden zahlreiche bedeutende Ausstellungen gezeigt wie “Gallery of Honour: das Herz der niederländischen Fotografie” oder auch “Awakening in Blue: Cyanotypie zwischen Tradition und Gegenwart”. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und darüber hinaus ist das Museum in unserem Nachbarland ein gutes Beispiel dafür, wie man das nationale fotografische Erbe präsentieren kann – ganz im Gegensatz zu dem langwierigen und chaotischen Prozedere bei der Genese des Deutschen Fotoinstituts.

https://nederlandsfotomuseum.nl/en/