Mit den Modellen Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 erweitert Godox sein Portfolio an professionellen LED-Flächenleuchten. Die Panels richten sich an Film-, Broadcast- und Live-Produktionen. Laut Hersteller stehen hohe Lichtleistung, flexible Farbsteuerung und robuste Bauweise im Fokus.



Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 sind als leistungsstarke RGB-Panelleuchten konzipiert. Die elektrische Leistungsaufnahme liegt bei 600 Watt beziehungsweise 1.200 Watt. Nach Angaben von Godox erreichen die Leuchten bis zu 161.000 Lux auf einen Meter Entfernung bei 5.600 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 55 Grad.

Der einstellbare CCT-Bereich deckt 1.800 bis 10.000 Kelvin ab. Zudem lässt sich die Helligkeit stufenlos von 0 bis 100 Prozent regulieren. Damit sollen sich die Panels flexibel an unterschiedliche Lichtsituationen im Studio oder bei Außendrehs anpassen lassen.

Beide Modelle arbeiten mit vollfarbigen LED-Panels. Das P600R Hard P4 ist in vier, das P1200R Hard P8 in acht separat ansteuerbare Pixel-Zonen unterteilt. Zusätzliche Effektmodi wie „Candle“ oder „Fire“ sollen natürliche Lichtszenarien simulieren.

Beide Modelle verfügen über eine IP65-Zertifizierung und sind damit gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ein integriertes Thermomanagement soll eine konstante Leistung auch bei längeren Einsätzen gewährleisten. Für die Montage bietet Godox ein passendes Zubehörsystem an.

Preis und Verfügbarkeit

Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 sind in Kürze im Fachhandel erhältlich.

Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 kostet 2.499,99 Euro.

Die Godox KNOWLED P1200R Hard P8 kostet 4.999,99 Euro.

