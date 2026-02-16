Mit den Modellen Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 erweitert Godox sein Portfolio an professionellen LED-Flächenleuchten. Die Panels richten sich an Film-, Broadcast- und Live-Produktionen. Laut Hersteller stehen hohe Lichtleistung, flexible Farbsteuerung und robuste Bauweise im Fokus.
Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 sind als leistungsstarke RGB-Panelleuchten konzipiert. Die elektrische Leistungsaufnahme liegt bei 600 Watt beziehungsweise 1.200 Watt. Nach Angaben von Godox erreichen die Leuchten bis zu 161.000 Lux auf einen Meter Entfernung bei 5.600 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 55 Grad.
Der einstellbare CCT-Bereich deckt 1.800 bis 10.000 Kelvin ab. Zudem lässt sich die Helligkeit stufenlos von 0 bis 100 Prozent regulieren. Damit sollen sich die Panels flexibel an unterschiedliche Lichtsituationen im Studio oder bei Außendrehs anpassen lassen.
Beide Modelle arbeiten mit vollfarbigen LED-Panels. Das P600R Hard P4 ist in vier, das P1200R Hard P8 in acht separat ansteuerbare Pixel-Zonen unterteilt. Zusätzliche Effektmodi wie „Candle“ oder „Fire“ sollen natürliche Lichtszenarien simulieren.
Beide Modelle verfügen über eine IP65-Zertifizierung und sind damit gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ein integriertes Thermomanagement soll eine konstante Leistung auch bei längeren Einsätzen gewährleisten. Für die Montage bietet Godox ein passendes Zubehörsystem an.
Preis und Verfügbarkeit
Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 sind in Kürze im Fachhandel erhältlich.
Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 kostet 2.499,99 Euro.
Die Godox KNOWLED P1200R Hard P8 kostet 4.999,99 Euro.
Pressemitteilung Transcontinenta GmbH:
Godox KNOWLED P600R Hard P4 & P1200R Hard P8 – Professionelle Panel Lights
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, erweitert mit den neuen KNOWLED Full Color Panel Lights P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 das professionelle Beleuchtungsportfolio um zwei leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle Film, Broadcast und Live Produktionen.
Die P4 und P8 wurden für maximale Lichtleistung, präzise Kontrolle und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Diese neuen Panels erfüllen die Anforderungen moderner Produktionen im Studio und im Außeneinsatz.
Maximale Leistung trifft auf kreative Kontrolle
Die Modelle P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 liefern mit 600 Watt beziehungsweise 1200 Watt eine beeindruckende Lichtleistung von bis zu 161.000 Lux bei 1 Meter, gemessen bei 5600 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 55 Grad. Damit eignen sie sich ideal für große Sets, Bühnenanwendungen und Outdoor Produktionen. Der weite CCT Bereich von 1800 bis 10.000 Kelvin sowie eine stufenlose Dimmung von 0 bis 100 Prozent ermöglichen eine flexible Anpassung an jede Lichtsituation.
Dank der hochgesättigten Full Color Panels mit 4 Pixel Zonen beim P600R und 8 Pixel Zonen beim P1200R eröffnen sich völlig neue kreative Möglichkeiten. Präzises Pixel Mapping, dynamische Effekte und gezielte Lichtgestaltung machen die Leuchten zu weit mehr als klassischen Key Lights. Neue FX Modi wie Candle und Fire sorgen zusätzlich für besonders realistische Lichteffekte.
Präzise Farbwiedergabe und professionelle Ausstattung
Godox legt bei der KNOWLED Serie besonderen Wert auf eine natürliche Farbwiedergabe. Mit CRI Werten von etwa 96 beim P600R und 97 beim P1200R, einem TLCI von rund 98 sowie TM 30 RF von etwa 95 werden Hauttöne sauber, lebendig und ohne störende Farbstiche dargestellt. Abrupte Peaks oder Farbverluste gehören der Vergangenheit an.
Ein weiteres Höhepunkt ist das neue einstellbare Diffusionssystem. Innerhalb weniger Sekunden lässt sich das Licht von einer harten, gerichteten Charakteristik zu einem weichen, cineastischen Look verändern. Die Leuchte passt dabei automatisch die Farbtemperatur an, um Farbverschiebungen auszugleichen. Die Steuerung erfolgt direkt am Gerät, über DMX, CRMX, Ethernet, Bluetooth oder über die KNOWLED App.
Für den professionellen Einsatz sind beide Modelle mit einer IP65 Zertifizierung ausgestattet und somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Ein ausgeklügeltes Thermomanagement sorgt für konstante Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Zusätzlich steht ein umfangreiches Zubehörsystem zur Verfügung, das schnelle Montage und flexible Setups ermöglicht.
USPs auf einen Blick
- Hohe Lichtleistung mit bis zu 161.000 Lux bei 1 Meter
- Full Color Panels mit 4 beziehungsweise 8 Pixel Zonen für Pixel Mapping und Effekte
- Extrem präzise Farbwiedergabe mit CRI bis 97 und TLCI bis 98
- Einstellbares Diffusionssystem für schnellen Wechsel zwischen hartem und weichem Licht
- IP65 Schutzklasse und professionelle Steuerung via DMX, CRMX, Ethernet und Bluetooth
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Godox KNOWLED P600R Hard P4 und P1200R Hard P8 sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim P600R Hard P4 bei 2.499,99 Euro und beim P1200R Hard P8 bei 4.999,99 Euro.
