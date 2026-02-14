Nikon erweitert sein Sortiment um mehrere Ferngläser der ACTION-Reihe. Die Modelle mit Porroprisma richten sich an Einsteiger und decken feste sowie variable Vergrößerungen ab. Der Marktstart ist für März 2026 geplant.

Die Ferngläser der ACTION-Serie werden mit fester Vergrößerung in 8×42, 10×42, 7×50, 10×50, 12×50 und 16×50 angeboten. Ergänzt wird das Portfolio durch das Nikon ACTION ZOOM 10-22×50 mit stufenlos einstellbarer 10- bis 22-facher Vergrößerung. Ein Zoomhebel am Gehäuse soll es ermöglichen, die Vergrößerung während der Beobachtung anzupassen. Die Modelle mit fester Vergrößerung verfügen über dreh- und verschiebbare Gummi-Augenmuscheln, um die Augenposition zu optimieren.

Die Serie umfasst Ausführungen mit 42- und 50-Millimeter-Objektiven, wobei sich die 42-mm-Varianten vor allem für Beobachtungen bei Tageslicht eignen. Die 50-mm-Modelle sollen durch die größere Objektivöffnung mehr Licht einfangen und damit auch bei Dämmerung oder in schattigen Umgebungen eine bessere Sicht ermöglichen.

Alle Modelle sind mit einer Mehrschichtenvergütung ausgestattet, die eine helle und kontrastreiche Darstellung unterstützen soll. Große Austrittspupillen sollen zusätzlich zur Bildhelligkeit beitragen. Mit Ausnahme des Nikon ACTION 16×50 verfügen die Geräte über einen größeren Austrittspupillenabstand, was insbesondere für Brillenträger relevant sein kann.

Die Gehäuse bestehen aus einer Aluminiumlegierung und sind mit einer Gummiarmierung versehen. Diese soll für besseren Halt sorgen und das Fernglas bei Stößen schützen. Optional lassen sich die Modelle mithilfe der Stativadapter TRA-2 und TRA-3 auf einem Stativ befestigen.

Pressemitteilung Nikon: