Nikon erweitert sein Sortiment um mehrere Ferngläser der ACTION-Reihe. Die Modelle mit Porroprisma richten sich an Einsteiger und decken feste sowie variable Vergrößerungen ab. Der Marktstart ist für März 2026 geplant.
Die Ferngläser der ACTION-Serie werden mit fester Vergrößerung in 8×42, 10×42, 7×50, 10×50, 12×50 und 16×50 angeboten. Ergänzt wird das Portfolio durch das Nikon ACTION ZOOM 10-22×50 mit stufenlos einstellbarer 10- bis 22-facher Vergrößerung. Ein Zoomhebel am Gehäuse soll es ermöglichen, die Vergrößerung während der Beobachtung anzupassen. Die Modelle mit fester Vergrößerung verfügen über dreh- und verschiebbare Gummi-Augenmuscheln, um die Augenposition zu optimieren.
Die Serie umfasst Ausführungen mit 42- und 50-Millimeter-Objektiven, wobei sich die 42-mm-Varianten vor allem für Beobachtungen bei Tageslicht eignen. Die 50-mm-Modelle sollen durch die größere Objektivöffnung mehr Licht einfangen und damit auch bei Dämmerung oder in schattigen Umgebungen eine bessere Sicht ermöglichen.
Alle Modelle sind mit einer Mehrschichtenvergütung ausgestattet, die eine helle und kontrastreiche Darstellung unterstützen soll. Große Austrittspupillen sollen zusätzlich zur Bildhelligkeit beitragen. Mit Ausnahme des Nikon ACTION 16×50 verfügen die Geräte über einen größeren Austrittspupillenabstand, was insbesondere für Brillenträger relevant sein kann.
Die Gehäuse bestehen aus einer Aluminiumlegierung und sind mit einer Gummiarmierung versehen. Diese soll für besseren Halt sorgen und das Fernglas bei Stößen schützen. Optional lassen sich die Modelle mithilfe der Stativadapter TRA-2 und TRA-3 auf einem Stativ befestigen.
Nikon führt ACTION- und ACTION-ZOOM-Ferngläser für Einsteiger:innen ein
Düsseldorf, 10. Februar 2026 – Nikon stellt heute eine Reihe von Porroprisma-Ferngläsern vor, mit denen auch Fernglas-Neulinge die Freude an klaren, komfortablen Beobachtungen erleben können. Die brandneue ACTION-Reihe umfasst fünf feste Vergrößerungen (7-, 8-, 10-, 12- und 16-fach) sowie ein ACTION-ZOOM-Modell mit 10- bis 22-facher Vergrößerung und stufenloser Finger-Zoom-Steuerung. Dank der großen Objektivlinsen und Nikons Mehrschichtenvergütung bietet jedes Modell unabhängig von der gewählten Vergrößerung eine scharfe, helle Sicht.
Von Wanderwegen bis hinauf zu Berggipfeln sind ACTION-Porroprisma-Ferngläser ein hervorragender Einstieg zur Erkundung der freien Natur. Sie sind aus einer haltbaren Aluminiumlegierung gefertigt, lassen sich leicht transportieren und benutzen, und bieten durch die Gummiarmierung einen rutschfesten Griff.
Die ACTION-Modelle mit einer großen 42-mm-Objektivlinse sind ideal für die Beobachtung bei Tageslicht, während die Modelle mit einer 50-mm-Objektivlinse zusätzliches Licht für bessere Sicht in schattigen Wäldern oder in der Morgen- und Abenddämmerung sammeln. Darüber hinaus bieten die Ferngläser ACTION 10×42, 12×50 und 16×50 ein weites scheinbares Sehfeld von mehr als 60 Grad, was das Auffinden von Motiven, Erkunden von Landschaften oder Beobachten von Vögeln und Wildtieren erleichtert.
Elena Korotiy, Senior Manager Sport Optics Nikon Europe, sagt: „Unsere neuen Ferngläser ACTION und ACTION ZOOM sind eine hervorragende Wahl für Fernglas-Einsteiger:innen. Jedes Modell bietet eine angenehme Durchsicht, während Nikons hochwertige Optik für Helligkeit und Klarheit sorgt. Sie sind genau das Richtige, um schnell Selbstvertrauen aufzubauen, wenn man mit seinen Entdeckungen gerade erst beginnt.“
Wichtigste Ausstattungsmerkmale: ACTION und ACTION ZOOM
- Jeder Blick ein neues Abenteuer: Leicht zu tragen und einfach zu bedienen. Ideal für Wanderungen, Reisen und Naturbeobachtungen.
- ACTION Modelle mit fester Vergrößerung: 8×42, 10×42, 7×50, 10×50, 12×50, 16×50.
- ACTION ZOOM: Vergrößerungsbereich 10–22×50.
- Große Objektivlinsen: Die 42-mm-Modelle eignen sich hervorragend für die Beobachtung von Vögeln und Wildtieren in der Nähe, und die 50-mm-Modelle bringen weit entfernte oder schwach beleuchtete Szenen ins Blickfeld.
- Bewährte Nikon-Optiken: Große Austrittspupillen lassen viel Licht durch, und Nikons Mehrschichtenvergütung sorgt für eine klare, kontrastreiche Sicht.
- Weite Ansichten: Die Ferngläser ACTION 10×42 bieten ein scheinbares Sehfeld von 61,4°, die Modelle ACTION 12×50 und 16×50 ein scheinbares Sehfeld von 60,8°.1
- Dreh- und verschiebbare Gummi-Augenmuscheln: Erleichtern bei ACTION-Modellen mit fester Vergrößerung, die richtige Augenposition zu finden.
- Nah oder fern: Ein Zoomhebel am Modell ACTION ZOOM ermöglicht die stufenlose Einstellung der Vergrößerung während der Betrachtung.
- Komfort: Das ACTION-Fernglas mit fester Vergrößerung verfügt über einen großen Austrittspupillenabstand – für ein klares Sichtfeld, auch wenn Sie eine Brille tragen.2
- Gummiarmierung: Sorgt für einen festen Griff und schützt vor Stößen, Schlägen und Stürzen.
- Kompatibel mit einem Stativ: Mit Nikons optionalen Stativadaptern TRA-2 und TRA-3.
¹Berechnung des scheinbaren Sehfelds auf Grundlage der Norm ISO 14132-1:2015.
²Mit Ausnahme des Modells ACTION 16×50.
Verfügbarkeit
Die neue ACTION-Serie ist voraussichtlich Anfang März 2026 im Handel erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlungen
|ACTION 8×42
|129,00 €
|ACTION 10×42
|149,00 €
|ACTION 7×50
|129,00 €
|ACTION 10×50
|149,00 €
|ACTION 12×50
|159,00 €
|ACTION 16×50
|179,00 €
|ACTION ZOOM 10-22×50
|199,00 €
