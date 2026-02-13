Lichtstärke F/1.8, Ultraweitwinkel und OLED-Display

Erstes Objektiv von Viltrox erweitert die L-Mount-Allianz

Norderstedt, 05.02.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei das AF 16 mm F/1.8 L vor und erweitert damit erstmals das Angebot um ein Objektiv für die L-Mount-Allianz. Das lichtstarke Ultraweitwinkel wurde speziell für Vollformatsensoren entwickelt und bietet mit 16 Millimetern Brennweite einen großen Bildwinkel, der sich ideal für Landschafts-, Architektur-, Interior- und Astrofotografie sowie für Videoproduktionen eignet.

Mit einer maximalen Blende von F/1.8 liefert das Objektiv auch bei wenig Licht eine hohe Performance und ermöglicht durch die Lichtstärke kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit geringer Schärfentiefe. Der optische Aufbau besteht aus 15 Linsen in 12 Gruppen und integriert sowohl ED-Elemente als auch asphärische Linsen, die chromatische Aberrationen minimieren und für eine saubere Schärfe bis in die Bildecken sorgen. Eine HD-Nano-Vergütung reduziert Flares effektiv, selbst bei Gegenlicht. 9 Blendenlamellen sorgen für ein angenehmes Bokeh.

Der verbaute STM-Motor mit Lead-Screw-Technologie arbeitet leise und präzise, wodurch das Objektiv sowohl für Fotografie als auch für Videografie hervorragend geeignet ist. Der Autofokus mit unterstütztem Augenautofokus ermöglicht schnelles Tracking bewegter Motive. Dank Innenfokussierung bleibt die Baulänge während des Fokussierens konstant – ein klarer Vorteil beim Einsatz mit Gimbals oder Rigs. Mit rund 550 Gramm Gewicht liegt das Objektiv gut in der Hand und belastet mobile Setups nicht übermäßig.

Die Bedienung erfolgt über einen präzisen Blendenring, einen MF/AF-Schalter sowie eine frei belegbare FN-Taste, die individuelle Workflows unterstützt. Das integrierte OLED-Display am Objektiv, das Fokusdistanz, Blendenwert und gespeicherte Presets anzeigt – ergänzt die Neuheit um ein Feature, das vor allem im professionellen Einsatz Zeit spart und den Überblick erhöht.

Mit einer Naheinstellgrenze von nur 27 Zentimetern eröffnet das Viltrox 16 mm F/1.8 L auch kreative Nahaufnahmen und ermöglicht beeindruckende Perspektiven mit ausgeprägter räumlicher Tiefe. Das robuste Metallgehäuse ist mit Staubschutz ausgestattet und damit für den Einsatz unter anspruchsvollen Outdoor-Bedingungen gewappnet. Ein USB-C-Port am Objektiv sorgt für schnelle Firmware-Updates, um die Performance stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Das Filtergewinde mit 77 Millimetern erlaubt den Einsatz von Standard-Filtern. EXIF-Daten werden vollständig übertragen, was die Integration in digitale Workflows erleichtert. Die Abmessungen von 10,3 x 8,5 x 8,5 Zentimetern machen das Objektiv kompakt genug für längere Sessions, ohne auf Stabilität und Qualität zu verzichten.

Das Viltrox AF 16 mm F/1.8 L ist ab sofort zu einem Preis von 599 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox-16mm-l vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 25.02.2026 verfügbar.