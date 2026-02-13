Mit dem Fotoliner Ocean Rolltop erweitert Rollei sein Zubehörportfolio um einen neuen Fotorucksack. Das Modell soll flexible Stauraumlösungen mit wetterfesten Materialien und nachhaltigen Komponenten verbinden. Es richtet sich an Fotografen, die Ausrüstung im Alltag und auf Reisen transportieren möchten.
Der Rollei Fotoliner Ocean Rolltop kombiniert ein variables Innenlayout mit einem erweiterbaren Rolltop-Verschluss. Das Hauptfach lässt sich dank herausnehmbarer Trennwände individuell anpassen und soll Kamera sowie Objektive sicher aufnehmen. Ein seitlicher Zugriff soll spontane Aufnahmen ermöglichen, ohne das gesamte Hauptfach zu öffnen.
Ein separates Fach bietet Platz für Laptop und Tablet. Das ausrollbare Oberteil schafft zusätzlichen Stauraum für Kleidung oder persönliche Gegenstände und eignet sich damit auch für längere Touren.
Seitlich ist eine Halterung für Stativ oder Trinkflasche integriert, zwei abnehmbare Gurte erlauben die Befestigung weiteren Zubehörs. Brust- und Beckengurte sollen die Gewichtsverteilung verbessern, während eine gepolsterte, atmungsaktive Rückenpartie den Tragekomfort erhöht.
Das Gehäuse besteht aus wasser- und schmutzabweisendem TPU, ergänzt durch wasserdichte Reißverschlüsse und eine integrierte Regenhülle. Ein Reflektor-Element verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Teile des Rucksacks werden laut Rollei aus recyceltem Kunststoff gefertigt.
Mit seinen Abmessungen ist der Rucksack handgepäcktauglich und verfügt über eine Trolley-Schlaufe. Er ist in Schwarz, Grün und Orange erhältlich. Der Preis liegt bei 149 Euro (UVP 199 Euro). Weitere Informationen bietet Rollei auf seiner Website.
Pressemitteilung Rollei:
Rollei präsentiert Fotoliner Ocean Rolltop: Gemacht für Alltag & Abenteuer
Flexibel, wetterfest, nachhaltig und in drei modernen Farben verfügbar
Norderstedt, 04.02.2026. Rollei präsentiert mit dem Fotoliner Ocean Rolltop einen neuen Fotorucksack, der durchdachte Funktionalität mit nachhaltigem Design vereint. Der Rucksack richtet sich an alle, die auf Reisen, bei Outdoor-Shootings oder im Alltag Wert auf cleveren Stauraum, Wetterschutz und Tragekomfort legen. Das Rolltop-System ermöglicht flexible Stauraumanpassung, während das wetterfeste TPU-Material und eine integrierte Regenhülle die Ausrüstung zuverlässig schützen.
Das neue Fotoliner-Modell überzeugt mit einem intelligenten Stauraumkonzept. Das Hauptfach kann dank herausnehmbarer Trennwände individuell eingeteilt werden und bietet optimalen Schutz für die Kameraausrüstung. Ein seitlicher Schnellzugriff ermöglicht spontane Aufnahmen, ohne den gesamten Rucksack öffnen zu müssen. Ein separates Laptop- und Tabletfach sorgt für sichere Aufbewahrung technischer Geräte. Das Rolltop-Fach kann je nach Bedarf ausgerollt werden und bietet zusätzlichen Platz für Kleidung, Wechselgarnitur oder weitere persönliche Gegenstände – praktisch für längere Touren oder mehrtägige Reisen.
Für maximale Flexibilität im Einsatz verfügt der Rucksack über eine seitliche Halterung für Stative oder Trinkflaschen. Zusätzlich ermöglichen zwei abnehmbare Gurte, Jacken oder weiteres Zubehör außen am Rucksack zu befestigen – ideal für längere Touren oder wechselnde Wetterbedingungen. Auch bei längeren Einsätzen bleibt der Tragekomfort hoch. Die abnehmbaren Brust- und Beckengurte sorgen für optimale Gewichtsverteilung, während die atmungsaktive Rückenpolsterung den Rücken entlastet.
Der Fotoliner Ocean Rolltop ist bestens gegen Wind und Wetter geschützt. Das robuste TPU-Material ist wasser- und schmutzabweisend, wasserdichte Reißverschlüsse sichern den Inhalt zusätzlich ab. Eine integrierte, aufziehbare Regenhülle bietet bei starkem Regen weiteren Schutz und hält die Ausrüstung trocken. Das Reflektor-Element auf der Vorderseite sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Sichtbarkeit. Ein weiteres Highlight ist, dass der Fotoliner Ocean Rolltop zu Teilen aus recyceltem Kunststoff gefertigt wird. Damit zeigt Rollei sein Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit auch bei dem neuesten Modell.
Dank seiner durchdachten Maße ist der Fotoliner Ocean Rolltop handgepäcktauglich und für die meisten Airlines geeignet. Fotografen haben ihre wertvolle Kameraausrüstung auf Flugreisen so immer sicher bei sich. Für noch mehr Komfort auf Reisen bietet der Rucksack eine zusätzliche Möglichkeit, ihn direkt auf einen Koffer zu montieren. Mit seinem modernen, reduzierten Look passt der Fotoliner Ocean Rolltop zu jedem Stil. Drei Farbvarianten stehen zur Auswahl: klassisches Schwarz, gedecktes Grün oder lebhaftes Orange – so findet jeder Fotograf den Rucksack, der zum persönlichen Geschmack passt.
Ab sofort ist der Fotoliner Ocean Rolltop zum Einführungspreis von 149 Euro (UVP 199 Euro) unter www.rollei.de/rolltop verfügbar.
