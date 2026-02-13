Mit dem Fotoliner Ocean Rolltop erweitert Rollei sein Zubehörportfolio um einen neuen Fotorucksack. Das Modell soll flexible Stauraumlösungen mit wetterfesten Materialien und nachhaltigen Komponenten verbinden. Es richtet sich an Fotografen, die Ausrüstung im Alltag und auf Reisen transportieren möchten.

Der Rollei Fotoliner Ocean Rolltop kombiniert ein variables Innenlayout mit einem erweiterbaren Rolltop-Verschluss. Das Hauptfach lässt sich dank herausnehmbarer Trennwände individuell anpassen und soll Kamera sowie Objektive sicher aufnehmen. Ein seitlicher Zugriff soll spontane Aufnahmen ermöglichen, ohne das gesamte Hauptfach zu öffnen.

Ein separates Fach bietet Platz für Laptop und Tablet. Das ausrollbare Oberteil schafft zusätzlichen Stauraum für Kleidung oder persönliche Gegenstände und eignet sich damit auch für längere Touren.

Seitlich ist eine Halterung für Stativ oder Trinkflasche integriert, zwei abnehmbare Gurte erlauben die Befestigung weiteren Zubehörs. Brust- und Beckengurte sollen die Gewichtsverteilung verbessern, während eine gepolsterte, atmungsaktive Rückenpartie den Tragekomfort erhöht.

Das Gehäuse besteht aus wasser- und schmutzabweisendem TPU, ergänzt durch wasserdichte Reißverschlüsse und eine integrierte Regenhülle. Ein Reflektor-Element verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Teile des Rucksacks werden laut Rollei aus recyceltem Kunststoff gefertigt.

Mit seinen Abmessungen ist der Rucksack handgepäcktauglich und verfügt über eine Trolley-Schlaufe. Er ist in Schwarz, Grün und Orange erhältlich. Der Preis liegt bei 149 Euro (UVP 199 Euro). Weitere Informationen bietet Rollei auf seiner Website.

Pressemitteilung Rollei: