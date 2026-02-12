WhiteWall erweitert sein Angebot an kaschierten Fine Art Prints auf Alu-Dibond. Ab sofort ist auch das Papier Hahnemühle Photo Rag verfügbar. Zudem lässt sich der bislang feste Weißrand nun optional wählen oder weglassen.

Das Papier Hahnemühle Photo Rag zählt zu den bekanntesten Fine-Art-Medien und bietet eine matte, reflexionsarme Oberfläche mit feiner Struktur. Es eignet sich sowohl für Farb- als auch für Schwarz-Weiß-Motive und soll eine natürliche Bildwirkung erzeugen.

Im Portfolio für Alu-Dibond-Drucke stehen damit nun fünf Papiere zur Auswahl. Neben Hahnemühle Photo Rag sind dies Hahnemühle Fine Art Pearl, Hahnemühle Fine Art Baryta, Canson Rag Photographique und Canson Aquarelle Rag.

Neu ist zudem die Option, den bislang obligatorischen Weißrand individuell festzulegen oder vollständig darauf zu verzichten. Dies soll zusätzliche gestalterische Spielräume eröffnen, etwa bei der Abstimmung auf Raumwirkung oder Rahmung.

Die Fine Art Prints werden im Pigmentdruckverfahren auf das gewählte Papier produziert und anschließend auf eine Alu-Dibond-Platte kaschiert. Die mehrschichtige Konstruktion soll für Planlage und Stabilität sorgen. Eine zusätzliche Verglasung ist nicht vorgesehen, sodass die unversiegelte Papieroberfläche sichtbar bleibt.

Bestellbar sind Formate von 9 × 9 cm bis maximal 240 × 105 cm. Alle Formate und Preise sind auf der Webseite von WhiteWall zu sehen.

Pressemitteilung WhiteWall