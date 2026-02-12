WhiteWall erweitert sein Angebot an kaschierten Fine Art Prints auf Alu-Dibond. Ab sofort ist auch das Papier Hahnemühle Photo Rag verfügbar. Zudem lässt sich der bislang feste Weißrand nun optional wählen oder weglassen.
Das Papier Hahnemühle Photo Rag zählt zu den bekanntesten Fine-Art-Medien und bietet eine matte, reflexionsarme Oberfläche mit feiner Struktur. Es eignet sich sowohl für Farb- als auch für Schwarz-Weiß-Motive und soll eine natürliche Bildwirkung erzeugen.
Im Portfolio für Alu-Dibond-Drucke stehen damit nun fünf Papiere zur Auswahl. Neben Hahnemühle Photo Rag sind dies Hahnemühle Fine Art Pearl, Hahnemühle Fine Art Baryta, Canson Rag Photographique und Canson Aquarelle Rag.
Neu ist zudem die Option, den bislang obligatorischen Weißrand individuell festzulegen oder vollständig darauf zu verzichten. Dies soll zusätzliche gestalterische Spielräume eröffnen, etwa bei der Abstimmung auf Raumwirkung oder Rahmung.
Die Fine Art Prints werden im Pigmentdruckverfahren auf das gewählte Papier produziert und anschließend auf eine Alu-Dibond-Platte kaschiert. Die mehrschichtige Konstruktion soll für Planlage und Stabilität sorgen. Eine zusätzliche Verglasung ist nicht vorgesehen, sodass die unversiegelte Papieroberfläche sichtbar bleibt.
Bestellbar sind Formate von 9 × 9 cm bis maximal 240 × 105 cm. Alle Formate und Preise sind auf der Webseite von WhiteWall zu sehen.
Pressemitteilung WhiteWall
WhiteWall Fine Art Prints auf Alu-Dibond: Hahnemühle Photo Rag jetzt auch als Kaschierung verfügbar – Weißrand optional
Ab sofort erweitert WhiteWall sein bestehendes Angebot an kaschierten Fine Art Prints um eine besonders gefragte Option: Das beliebte Fine Art Papier Hahnemühle Photo Rag kann nun ebenfalls auf Alu-Dibond kaschiert werden. Gleichzeitig reagiert WhiteWall auf vielfachen Kundenwunsch: Der bisher obligatorische Weißrand ist nun optional wählbar oder kann ganz weggelassen werden – für noch mehr Freiheit in der individuellen Gestaltung.
Das Hahnemühle Photo Rag zählt zu den bekanntesten Fine Art Papieren und überzeugt durch seine matte, reflexionsfreie Oberfläche mit feiner, zurückhaltender Struktur. Es eignet sich sowohl für Farb- als auch für Schwarz-Weiß-Fotografien und steht für eine natürliche, hochwertige Bildwirkung. Dank seiner Vielseitigkeit ist das Papier besonders beliebt bei Künstlern, Galerien und Fotografie-Enthusiasten, die Wert auf authentische und detailreiche Präsentationen legen.
Im Bereich Fine Art Prints auf Alu-Dibond ergänzt das Hahnemühle Photo Rag nun die bisher verfügbaren vier Papiere – Hahnemühle Fine Art Pearl, Hahnemühle Fine Art Baryta, Canson Rag Photographique und Canson Aquarelle Rag. Kunden können so das Papier gezielt auf den Charakter ihrer Motive abstimmen.
Die neue Wahlfreiheit beim Weißrand eröffnet zudem zusätzliche gestalterische Optionen: Kunden entscheiden selbst, ob das Motiv klassisch mit Weißrand oder randlos präsentiert werden soll, was die Abstimmung auf Raum, Motiv und Rahmung erleichtert.
Die auf Alu-Dibond kaschierten Fine Art Prints überzeugen durch hochwertigen Pigmentdruck auf dem gewählten Papier, das anschließend dauerhaft kaschiert wird. Die mehrschichtige Konstruktion sorgt für perfekte Planlage, hohe Stabilität und Langlebigkeit – ganz ohne Glas. Die unversiegelte Papieroberfläche bringt die volle Wirkung des Fine Art Prints zur Geltung. Auf Wunsch lässt sich das Werk mit einem handgefertigten Holzrahmen oder einem modernen Aluminiumprofil vollenden.
Erhältlich sind Wunschformate von 9 × 9 cm bis zu einer Maximalgröße von 240 × 105 cm.
Mit der Erweiterung des Sortiments um das Hahnemühle Photo Rag auf Alu-Dibond sowie die optionale Wahl des Weißrands unterstreicht WhiteWall erneut seinen Anspruch, innerhalb bestehender Produktkategorien höchste Qualität und maximale gestalterische Freiheit für professionelle Fotografie und Kunst zu bieten.
Aktuelle Kommentare