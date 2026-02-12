Tatsächlich trifft beides zu. Im CHIP-Testlabor erreicht das neuere Nikkor Z 24–70 mm f/2,8 S II bei kürzester Brennweite und Blende f/2,8 an der Messkamera Nikon Z7II sehr gute 2.831 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum und 2.081 Lp/Bh in den Bildecken. Das entspricht 97 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung der Z7II im Zentrum und 71 Prozent in den Ecken. Damit liegt es im Vergleich sehr nah am Vorgängermodell, das bei gleichen Eckdaten auf 99 Prozent im Zentrum und 73 Prozent in den Ecken kommt. Während das neue Zoom hier minimal hinter dem älteren Z 24–70 mm f/2,8 S liegt, schneidet es bei mittlerer Brennweite und offener Blende mit 86 Prozent in der Bildmitte und 72 Prozent in den Ecken ­wiederum besser ab. Das Vorgängermodell erreicht zwar ebenfalls 86 Prozent im Zentrum, die Schärfe fällt in den Ecken jedoch auf 65 Prozent. Betrachtet man die gemessene Auflösung über die gesamte Brennweitenspanne, so zeigt sich, dass die geringere Anzahl an Linsen das Schärfeniveau des Vorgängermodells locker halten kann.

Und nicht nur das: Bei der Korrektur typischer Abbildungsfehler hat die neue optische Konstruktion sogar die Nase vorn. Neben der geringeren Vignettierung werden auch Farbsäume im Vergleich zum Vorgängermodell noch besser korrigiert.