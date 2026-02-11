Sony lädt im Frühjahr 2026 zu den Alpha Days ein. Den Auftakt macht am 14. Februar eine Veranstaltung in den Deichtorhallen Hamburg. Im Fokus steht dort die Hochzeitsfotografie mit Workshops, Live-Shootings und Technik-Service.

Mit den Sony Alpha Days 2026 startet der Hersteller eine neue Eventreihe für Fotografie-Interessierte. Los geht es am 14. Februar 2026 in den Deichtorhallen in Hamburg. Laut Sony steht die Hochzeitsfotografie im Mittelpunkt – ein Genre, bei dem authentische Momente und visuelles Storytelling eine zentrale Rolle spielen sollen.

Die Veranstaltung ist für den Zeitraum von 10:00 bis 17:00 Uhr angesetzt.

Workshops und Masterclasses

Teil des Programms sind Masterclasses mit den Sony Alpha Experts Jana Weisbrich und Awid Safaei. Nach Angaben von Sony sollen sie Einblicke in ihre Arbeitsweise geben und erläutern, wie sie Emotionen festhalten und ihren Workflow organisieren.

Ergänzt wird das Programm durch Live-Shootings und thematische Sessions. Dabei sollen unter anderem Autofokus-Präzision, Lichtsetzung und der Aufbau einer Bildgeschichte behandelt werden.

Technik-Service vor Ort

Besucherinnen und Besucher können ihre eigene Sony-Alpha-Kamera mitbringen. Sony bietet vor Ort einen Clean-&-Check-Service an, bei dem Sensor und Technik überprüft werden sollen. Zudem stehen Trainer für Fragen zur Kamerakonfiguration und zur Wahl geeigneter Objektive bereit.

Weitere Termine in Deutschland und Österreich

Nach dem Auftakt in Hamburg macht die Reihe an weiteren Stationen Halt:

27. Februar 2026 in Berlin (Maschinenraum) mit Schwerpunkt Street- und Lifestylefotografie

7. März 2026 in Oberstdorf (Nordic Zentrum) zum Thema Sport- und Naturfotografie

13. März 2026 in Wien (Filmquartier) mit Fokus auf People- und Porträtfotografie

29. März 2026 in Dortmund (Signal Iduna Park) rund um Sportfotografie

Laut Veranstalter soll bei allen Terminen ein vergleichbares Workshop- und Praxisprogramm geboten werden.

Tickets und Rabatt

Das reguläre Ticket für die Sony Alpha Days kostet 49 Euro. Mit dem Rabattcode FOTOCOMMUNITY20 lässt sich der Ticketpreis um 20 Prozent reduzieren.

Weitere Informationen zur Ticketbuchung: https://www.sony.de/alphauniverse/events