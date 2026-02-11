OM Digital Solutions hat mit der OM System OM-3 Astro eine spezielle Systemkamera für die Astrofotografie angekündigt. Das Modell basiert auf der spiegellosen OM System OM-3 und richtet sich an Nutzer, die gezielt Sterne, Sternenlandschaften und Nebel fotografieren möchten. Im Fokus steht eine optimierte Darstellung von H-α-Emissionen.
OM Digital Solutions hat mit der OM System OM-3 Astro eine speziell für die Astrofotografie optimierte Variante der OM-3 vorgestellt. Der wichtigste Unterschied zur regulären Version ist ein angepasster Infrarot-Sperrfilter vor dem Bildsensor, der H-α-Wellenlängen nahezu vollständig durchlässt. Dadurch sollen insbesondere rote Emissionsnebel realistischer dargestellt werden, die mit herkömmlichen Digitalkameras oft nur eingeschränkt sichtbar sind.
Die Kamera nutzt einen rückseitig belichteten, gestapelten Live-MOS-Sensor im Micro-Four-Thirds-Format in Kombination mit dem TruePic-X-Bildprozessor. Laut Hersteller ermöglicht diese Kombination eine differenzierte Wiedergabe von Sternfarben und schwachen Nebelstrukturen auch bei hohen ISO-Werten. Ergänzt wird dies durch spezielle Farbprofile und vorkonfigurierte Astro-Modi in den Custom-Speichern C1 bis C3, die auf unterschiedliche Aufnahmeszenarien wie Nebel-, Sternenlandschafts- oder gestackte Astro-Aufnahmen abgestimmt sind.
Zur Ausstattung zählen zudem Funktionen wie Starry Sky AF zur automatischen Fokussierung auf Sterne, Live Composite für Sternspuren sowie ein Night-View-Modus zur besseren Bildkomposition bei Dunkelheit. Der High-Res-Shot-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen zu hochauflösenden Bildern mit reduziertem Rauschen, wahlweise aus der Hand oder vom Stativ. Optional verfügbare interne Filter, etwa gegen Lichtverschmutzung, erweitern die Einsatzmöglichkeiten der OM-3 Astro im nächtlichen Einsatz.
Die OM System OM-3 Astro soll ab Ende Februar 2026 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 2.199 Euro erhältlich sein. Optionales Zubehör wie der BMF-LPC01 Lichtverschmutzungsfilter ist für 299 Euro zu haben, der BMF-SE01 Body Mount Softfilter ist für 209 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter: https://explore.omsystem.com/om-3-astro
Pressemitteilung OM Digital Solutions:
ASTRO – IT’S IN OUR NATURE
Vorstellung der OM SYSTEM OM-3 ASTRO — eine dedizierte Astrofotografie-Kamera zur lebendigen Darstellung roter Nebel
Hamburg, 10. Februar 2026 – Die OM Digital Solutions Corporation freut sich, die Einführung ihrer neuen OM-3 ASTRO Kamera bekannt zu geben, einer spiegellosen Micro-Four-Thirds-Kamera mit Wechselobjektiven, die speziell für die Astrofotografie optimiert wurde. Basierend auf der bewährten OM-3 verfügt die Kamera über einen verbesserten Infrarot-Sperrfilter zur überlegenen Erfassung von Deep-Sky-Objekten. In Kombination mit den fortschrittlichen Computational-Photography-Technologien der OM-3 liefert sie herausragende Leistung sowohl für sternenklare Landschaften als auch für detailreiche Nebelaufnahmen.
Eine Kamera für den Nachthimmel
Die neue OM-3 ASTRO ermöglicht eine nahezu 100%ige Transmission der Hα-Wellenlängen für eine lebendige Darstellung roter Nebel, angetrieben vom leistungsstarken TruePic X Bildprozessor. Sie unterstützt ein breites Spektrum an Astrofotografie-Szenarien mit Micro-Four-Thirds-Objektiven oder Teleskopen und bietet spezielle Farbprofile sowie benutzerdefinierte Modi für die Nachtfotografie. Die High-Res-Shot-Stacking-Technologie erzeugt Bilder mit ca. 50 MP und verbessertem Detailgrad sowie reduziertem Rauschen. Funktionen wie Starry Sky AF, Live Composite und Night View unterstützen zusätzlich die Langzeitbelichtungsfotografie von Himmelsobjekten.
Hauptmerkmale
- Optimierter IR-Sperrfilter mit nahezu 100% Hα-Transmission für lebendige rote Nebel.
- TruePic X Bildprozessor für hochsensitive, hochauflösende Astrofotografie.
- High-Res-Shot-Stacking-Modus mit ca. 50 MP für mehr Details und geringeres Rauschen.
- Spezielle Astrofotografie-Farbprofile und benutzerdefinierte Modi für einfaches Fotografieren des Nachthimmels.
- Erweiterte kamerainterne Tools wie Starry Sky AF, Live Composite und Night View für Langzeitbelichtungen.
Verfügbarkeit & Preis
OM SYSTEM OM-3 ASTRO
UVP: 2.199,00 €
Erhältlich ab Ende Februar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Großbritannien, Irland, Italien und Frankreich.
Weitere Informationen: https://explore.omsystem.com/om-3-astro
