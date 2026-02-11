OM Digital Solutions hat mit der OM System OM-3 Astro eine spezielle Systemkamera für die Astrofotografie angekündigt. Das Modell basiert auf der spiegellosen OM System OM-3 und richtet sich an Nutzer, die gezielt Sterne, Sternenlandschaften und Nebel fotografieren möchten. Im Fokus steht eine optimierte Darstellung von H-α-Emissionen.

OM Digital Solutions hat mit der OM System OM-3 Astro eine speziell für die Astrofotografie optimierte Variante der OM-3 vorgestellt. Der wichtigste Unterschied zur regulären Version ist ein angepasster Infrarot-Sperrfilter vor dem Bildsensor, der H-α-Wellenlängen nahezu vollständig durchlässt. Dadurch sollen insbesondere rote Emissionsnebel realistischer dargestellt werden, die mit herkömmlichen Digitalkameras oft nur eingeschränkt sichtbar sind.

Die Kamera nutzt einen rückseitig belichteten, gestapelten Live-MOS-Sensor im Micro-Four-Thirds-Format in Kombination mit dem TruePic-X-Bildprozessor. Laut Hersteller ermöglicht diese Kombination eine differenzierte Wiedergabe von Sternfarben und schwachen Nebelstrukturen auch bei hohen ISO-Werten. Ergänzt wird dies durch spezielle Farbprofile und vorkonfigurierte Astro-Modi in den Custom-Speichern C1 bis C3, die auf unterschiedliche Aufnahmeszenarien wie Nebel-, Sternenlandschafts- oder gestackte Astro-Aufnahmen abgestimmt sind.

Zur Ausstattung zählen zudem Funktionen wie Starry Sky AF zur automatischen Fokussierung auf Sterne, Live Composite für Sternspuren sowie ein Night-View-Modus zur besseren Bildkomposition bei Dunkelheit. Der High-Res-Shot-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen zu hochauflösenden Bildern mit reduziertem Rauschen, wahlweise aus der Hand oder vom Stativ. Optional verfügbare interne Filter, etwa gegen Lichtverschmutzung, erweitern die Einsatzmöglichkeiten der OM-3 Astro im nächtlichen Einsatz.

Die OM System OM-3 Astro soll ab Ende Februar 2026 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 2.199 Euro erhältlich sein. Optionales Zubehör wie der BMF-LPC01 Lichtverschmutzungsfilter ist für 299 Euro zu haben, der BMF-SE01 Body Mount Softfilter ist für 209 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter: https://explore.omsystem.com/om-3-astro

Pressemitteilung OM Digital Solutions: