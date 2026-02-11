Zeitlose Momente in brillanter Darstellung

Der neue BRAUN DigiFrame 858 vereint elegantes Design mit durchdachter Technologie für digitale Erinnerungen

+++ 8″ (20,3 cm) IPS-Display mit LED-Backlight-Technologie +++ Unterstützung von Videoclips und MP3-Dateien +++ 1024 x 768 Auflösung (4:3) +++ unterstützt Speicherkarten/USB-Sticks (USB 2.0) bis max. 32GB +++ IR-Fernbedienung (magnetisch) +++ benutzerfreundliche Menüführung +++ integrierter Lautsprecher (1 x 1W) +++ Kopfhörerbuchse (Audio-Ausgang) +++ Diashow-Funktion +++ Uhr/Kalender-Funktion +++ programmierbare Ein-/Ausschaltzeit +++ Gewicht: ca. 260 Gramm +++ UVP 75,90 Euro inkl. MwSt. +++

Eutingen bei Stuttgart, 03.02.2026 – Fotografien bewahren flüchtige Augenblicke für die Ewigkeit. Während ein analoger Bilderrahmen nur einen einzigen dieser Momente festhalten kann, eröffnet ein digitaler Bilderrahmen neue Dimensionen der Erinnerungskultur. Der baden-württembergische Hersteller BRAUN Photo Technik präsentiert mit seinem DigiFrame 858 einen neuen Rahmen, der traditionelle Ästhetik mit zeitgemäßer Technologie verbindet und dabei weit über die reine Bildwiedergabe hinausgeht.

Das Herzstück des BRAUN DigiFrame 858 bildet ein 20,3 Zentimeter großes IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das Fotografien in einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln im klassischen 4:3-Format darstellt. Die IPS-Technologie sorgt dabei für stabile Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, sodass die Bilder aus nahezu jeder Position im Raum ihre Brillanz behalten. Der formschöne Rahmen fügt sich mit seinen kompakten Abmessungen von 201 x 160 x 22 Millimetern dezent in verschiedenste Wohnumgebungen ein.

Die Bedienung gestaltet sich intuitiv: Eine magnetische Infrarot-Fernbedienung findet auf der Rückseite des Geräts ihren Aufbewahrungsplatz und kann somit nicht verloren gehen. Die benutzerfreundliche OSD-Menüführung ermöglicht die Navigation durch Funktionen und Einstellungen, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer erforderlich ist. Der BRAUN DigiFrame 858 arbeitet völlig PC-unabhängig und bezieht seine Inhalte direkt von SD- und SDHC-Karten sowie USB-Speichersticks im 2.0-Standard mit einer Kapazität von bis zu 32 Gigabyte. Bis zu 10.000 Aufnahmen können verwaltet werden, wobei für eine optimale Performance maximal 8.000 Bilder empfohlen werden.

Die Vielseitigkeit des BRAUN DigiFrame 858 zeigt sich in der umfangreichen Formatunterstützung. Fotografien in den Formaten JPEG, BMP, GIF und PNG lassen sich problemlos wiedergeben, während die Diashow-Funktion mit verschiedenen Wiedergabeeffekten und individuell einstellbaren Anzeigezeiten für Abwechslung sorgt. Ein integrierter G-Sensor erkennt die Ausrichtung des Rahmens automatisch und rotiert Hochformataufnahmen entsprechend. Für die detaillierte Bildbetrachtung stehen ein Thumbnail-Modus sowie Zoom- und Rotationsfunktionen zur Verfügung.

BRAUN beschränkt den DigiFrame 858 nicht auf die reine Bilddarstellung. Das Gerät entwickelt sich zum Multimedia-Zentrum, das Musikdateien in den Formaten MP3, WMA und WAV über den eingebauten 1-Watt-Lautsprecher oder über den 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss wiedergibt. Videoclips in zahlreichen Formaten – darunter AVI, MKV, MOV, MP4, H.264 und verschiedene MPEG-Varianten – lassen sich bis zu einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde abspielen.

Praktische Details runden das Konzept ab: Die integrierte Uhr- und Kalenderfunktion verwandelt das Gerät auch ohne aktive Medienwiedergabe in einen nützlichen Alltagsgegenstand. Programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten ermöglichen einen energieeffizienten Betrieb, während die Auto-Start-Funktion das Gerät sofort aktiviert, sobald es mit dem Stromnetz verbunden wird. Die Menüführung steht in dreizehn Sprachen zur Verfügung.

Für die Montage bietet der BRAUN DigiFrame 858 zwei Optionen: Der mitgelieferte Standfuß ermöglicht die klassische Aufstellung, während zwei VESA-Befestigungslöcher mit 75 Millimeter Abstand die Wandmontage erlauben. Die Stromversorgung erfolgt über einen kompakten Netzadapter.

Der BRAUN DigiFrame 858 positioniert sich als durchdachte Lösung für alle, die ihre digitalen Erinnerungen stilvoll präsentieren und dabei von umfangreichen Multimedia-Funktionen profitieren möchten – ein Produkt aus Baden-Württemberg, das Tradition und Innovation verbindet.

Der BRAUN DigiFrame 858 ist ab Anfang Februar 2026 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 75,90 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.

https://braun-germany.de/