Die Leica Camera AG ist vom Marketing Club Frankfurt als „Marke des Jahres 2026“ ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurden unter anderem die internationale Markenwirkung sowie die regionale Verwurzelung des Unternehmens in Hessen.

Die Leica Camera AG ist vom Marketing Club Frankfurt mit dem „Goldenen Brandeisen“ als „Marke des Jahres 2026“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Frankfurt statt, die Auszeichnung nahm Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer von Leica, entgegen.

Die Jury würdigte insbesondere die enge Verwurzelung des Unternehmens in Hessen sowie die internationale Strahlkraft der Marke „Made in Germany“. Hervorgehoben wurden zudem der wirtschaftliche Neustart in einem von Wandel geprägten Marktumfeld und Leicas Positionierung als Verbindung von historischer Markenidentität, technologischer Innovation und kulturellem Engagement.

Nach Einschätzung der Jury trägt Leica mit Galerien, technologischen Entwicklungen und globaler Präsenz zur Sichtbarkeit der Region als Kreativ- und Technologiestandort bei. Dr. Kaufmann bezeichnete die Auszeichnung als Anerkennung des Selbstverständnisses eines seit über 100 Jahren in Wetzlar verwurzelten, international agierenden Unternehmens.

Pressemitteilung Leica: