Pressemitteilung Leica:
Leica Camera ist Marke des Jahres 2026
Wetzlar, 02. Februar 2026. Die Leica Camera AG ist vom Marketing Club Frankfurt mit dem Goldenen Brandeisen als „Marke des Jahres 2026“ ausgezeichnet worden. Dr. Andreas Kaufmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Mehrheitseigentümer von Leica, nahm die Auszeichnung am vergangenen Freitag bei einer festlichen Veranstaltung in Frankfurt von Jury-Mitglied Ann-Kathrin Linsenhoff entgegen. In ihrer Begründung für die Auszeichnung der Leica Camera AG hob die Jury die tiefe regionale Verwurzelung des Unternehmens in Hessen, die weltweite Strahlkraft der Marke „Made in Germany“, den erfolgreichen Turnaround in einem disruptiven Markt sowie Leicas Rolle als Brücke zwischen Tradition, Innovation und kultureller Wirkung hervor. Mit eigenen Galerien, technologischen Innovationen und internationaler Präsenz trage Leica maßgeblich zur Wahrnehmung der Region als Kreativ- und Technologiestandort bei.
Kaufmann sagte nach der Preisverleihung: „Leica ist seit über hundert Jahren in Wetzlar, Mittelhessen, verwurzelt und wirkt von hier aus in die ganze Welt. Unternehmen und Marke stehen für technologische Exzellenz, kulturelle Verantwortung und eine außergewöhnlich treue Community. Diese Werte prägen all unsere Produkte. Im Namen der Leica Camera AG und ihrer weltweit 2.300 Mitarbeitenden danke ich der Jury und dem Marketing Club herzlich für die Anerkennung unseres Engagements.“
Über das Goldene Brandeisen
Der Marketing Club Frankfurt verleiht das Goldene Brandeisen als Award für exzellente Markenführung. Im Fokus stehen Akteure aus dem Rhein-Main-Gebiet, die mit Innovation, Kreativität und Wirkung die Region voranbringen und weit über ihre Grenzen hinaus strahlen. Ausgezeichnet werden in den drei Kategorien „Unternehmen des Jahres“, „Marke des Jahres“ und „Persönlichkeit des Jahres“ jene, die die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung der Region sichtbar prägen.
Weitere Infos unter: https://leica-camera.com/de-DE
