Antigravity A1 im Bundle günstiger

Antigravity bietet seine 8K-360°-Drohne A1 aktuell im Bundle günstiger an: Noch bis zum 22. Februar 2026 sind je nach Paket Preisnachlässe von bis zu 260 Euro möglich. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Drohne auch Vision-Brille und Griff-Controller – das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Die Antigravity A1 ist eine kompakte All-in-One-360°-Drohne des Anbieters Antigravity, mit der sich Videoaufnahmen in 8K-Auflösung erstellen lassen. Das Konzept: Anstatt den Bildausschnitt bereits während des Flugs festzulegen, wird die gesamte Szene in 360 Grad aufgezeichnet. Die finale Perspektive lässt sich anschließend flexibel in der Postproduktion bestimmen. Dadurch eignet sich die A1 vor allem für Content-Creator, Filmemacher und Fotografen, die im Nachhinein Bildausschnitte wählen, zoomen oder mit dynamischen Perspektivwechseln arbeiten möchten.

Ein weiteres Merkmal ist die immersive Steuerung: Neben der Drohne sind im Lieferumfang der Bundles auch eine Vision-Brille sowie ein Griff-Controller enthalten, die eine intuitive Steuerung ermöglichen. Ergänzt wird das System durch Funktionen wie „SkyPath” zur Routenplanung und automatisierten Flugausführung sowie verschiedene Smart-Modi wie „Orbit”, „Spiral” oder „Tracking-Funktionen”. Für stabile Aufnahmen sorgt außerdem eine integrierte FlowState-Stabilisierung.

Mit einem Gewicht von 249 Gramm (mit Standard-Akku) fällt die leichte Drohne in die EU-Klasse C0.