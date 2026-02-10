Antigravity A1 im Bundle günstiger

Antigravity bietet seine 8K-360°-Drohne A1 aktuell im Bundle günstiger an: Noch bis zum 22. Februar 2026 sind je nach Paket Preisnachlässe von bis zu 260 Euro möglich. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Drohne auch Vision-Brille und Griff-Controller – das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.
Die Antigravity A1 ist eine kompakte All-in-One-360°-Drohne des Anbieters Antigravity, mit der sich Videoaufnahmen in 8K-Auflösung erstellen lassen. Das Konzept: Anstatt den Bildausschnitt bereits während des Flugs festzulegen, wird die gesamte Szene in 360 Grad aufgezeichnet. Die finale Perspektive lässt sich anschließend flexibel in der Postproduktion bestimmen. Dadurch eignet sich die A1 vor allem für Content-Creator, Filmemacher und Fotografen, die im Nachhinein Bildausschnitte wählen, zoomen oder mit dynamischen Perspektivwechseln arbeiten möchten.
Ein weiteres Merkmal ist die immersive Steuerung: Neben der Drohne sind im Lieferumfang der Bundles auch eine Vision-Brille sowie ein Griff-Controller enthalten, die eine intuitive Steuerung ermöglichen. Ergänzt wird das System durch Funktionen wie „SkyPath” zur Routenplanung und automatisierten Flugausführung sowie verschiedene Smart-Modi wie „Orbit”, „Spiral” oder „Tracking-Funktionen”. Für stabile Aufnahmen sorgt außerdem eine integrierte FlowState-Stabilisierung.
Mit einem Gewicht von 249 Gramm (mit Standard-Akku) fällt die leichte Drohne in die EU-Klasse C0.
Bundle-Aktion bis 22. Februar 2026
Antigravity bietet die A1 aktuell für kurze Zeit im Rahmen eines Bundle-Sales an. Die Aktion läuft vom 05. bis 22. Februar 2026, je nach Bundle sind Ersparnisse von bis zu 260 Euro möglich – laut Anbieter nur solange der Vorrat reicht.
Preise im Überblick:
- Standard Bundle: 1.189 Euro (statt 1.399 Euro | -210 Euro)
- Explorer Bundle: 1.359 Euro (statt 1.599 Euro | -240 Euro)
- Infinity Bundle: 1.439 Euro (statt 1.699 Euro | -260 Euro)
In allen Bundles enthalten sind Drohne, Vision-Brille und Griff-Controller, weiteres Zubehör und Akkus variieren je nach Paket.
Aktuelle Kommentare