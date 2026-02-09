Verbatim stellt neue Mini-GaN-Ladegeräte mit Display vor

Kompakte Mehrport-Charger mit 65 W, 100 W und 140 W Ladeleistung

Eschborn, 29. Januar 2026 – Verbatim , ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Computerzubehör, erweitert sein Angebot im Bereich Energieversorgung und stellt drei neue Mini-GaN-Ladegeräte mit integriertem Display vor. Die kompakten Geräte sind für das schnelle Laden mehrerer Geräte gleichzeitig

konzipiert, einschließlich leistungsstarker Geräte wie Laptops, und eignen sich für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Integriertes Display für volle Kontrolle beim Ladevorgang

Alle drei Ladegeräte sind mit einem integrierten Touch-Display ausgestattet, das Informationen zum aktuellen Ladevorgang anzeigt. Nutzer können unter anderem die Gesamtleistung, die Leistung pro Anschluss, die Ladezeit und den gewählten Modus (Eco oder Turbo Boost) einsehen. Unabhängig davon, wie der Charger in die Steckdose eingesteckt wird, lässt sich das Display um 180° drehen und bleibt dadurch stets optimal ablesbar.

Für den mobilen Einsatz werden die Ladegeräte mit austauschbaren Steckdosenaufsätzen für Europa, Großbritannien und die USA geliefert. Diese rasten sicher ein und gewährleisten einen stabilen Halt in der Steckdose.

Die neue Serie umfasst folgende Modelle:

Mini GaN Charger 65 W

Verfügt über drei Anschlüsse: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 65 W) und ein USB-A-Port (QC 3.0, 20 W). Ideal zum parallelen Laden von Notebook, Tablet und Smartphone geeignet.

Mini GaN Charger 100 W

Ebenfalls mit drei Anschlüssen ausgestattet: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 100 W) und ein USB-A-Port (QC 3.0, 30 W). Für leistungsintensivere Geräte und höhere Ladeanforderungen.

Mini GaN Charger 140 W

Das Topmodell verfügt über vier Anschlüsse: zwei USB-C-Ports mit PD 3.1 (jeweils bis zu 140 W), ein USB-C-Port mit PD 3.0 (bis zu 40 W) und ein USB-A-Port (QC 3.0, 30 W). Geeignet für das gleichzeitige Laden mehrerer leistungsstarker Endgeräte.

Die angegebene Leistung bezieht sich jeweils auf die maximale Gesamtleistung des Ladegeräts. Bei Anschluss mehrerer Geräte wird die Leistung intelligent auf die einzelnen Ports verteilt.

GaN-Technologie für hohe Effizienz und kompaktes Design

Die verwendete Galliumnitrid-Technologie (GaN) ist gegenüber herkömmlichen Silizium-Ladegeräten effizienter und entwickelt weniger Wärme. Dadurch können hohe Ladeleistungen in einem deutlich kompakteren Gehäuse erreicht werden. Die neuen Mini-GaN-Charger sind daher besonders für die Nutzung von mehreren Endgeräten und für Vielreisende geeignet.

“Bei der Entwicklung dieser Ladegeräte haben wir den Fokus auf Kompaktheit, Leistung und Transparenz gelegt. Das integrierte Display schafft Übersicht über den Ladevorgang, während die GaN-Technologie für Effizienz und Zuverlässigkeit sorgt. Damit erweitern wir unser Zubehörportfolio um Lösungen, die den digitalen Alltag vereinfachen”, sagt Marco Alisch, Head of Marketing EMEA bei Verbatim.

Preis und Verfügbarkeit