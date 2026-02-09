Verbatim hat drei neue Mini-GaN-Ladegeräte mit 65, 100 und 140 Watt Ladeleistung vorgestellt. Alle Modelle sind laut Hersteller für das parallele Laden mehrerer Endgeräte ausgelegt, darunter auch Notebooks. Die angegebene Wattzahl bezeichnet jeweils die maximale Gesamtleistung, die bei mehreren angeschlossenen Geräten automatisch auf die einzelnen Anschlüsse verteilt wird.
Gemeinsam ist allen Varianten ein integriertes Touch-Display, das Informationen zur aktuellen Ladeleistung, zur Verteilung auf die Anschlüsse sowie zur Ladezeit anzeigt. Das Display lässt sich unabhängig von der Einsteckrichtung des Ladegeräts um 180 Grad drehen. Zudem stehen ein Eco- sowie ein Turbo-Boost-Modus zur Auswahl.
Je nach Modell unterscheiden sich die Anschlussausstattung und die maximale Leistung. Das 65- und das 100-Watt-Modell verfügen jeweils über zwei USB-C-Ports mit Power Delivery 3.0 sowie einen USB-A-Anschluss mit Quick Charge 3.0. Das 140-Watt-Topmodell bietet zusätzlich einen weiteren USB-C-Port und unterstützt Power Delivery 3.1. Alle Ladegeräte nutzen GaN-Technologie und werden mit austauschbaren Steckdosenaufsätzen für Europa, Großbritannien und die USA geliefert. Die Preise liegen bei 49,99 Euro (65 W), 84,99 Euro (100 W) und 89,99 Euro (140 W). Weitere Informationen unter: https://www.verbatim-europe.com/de/wall-chargers
Pressemitteilung Verbatim:
Verbatim stellt neue Mini-GaN-Ladegeräte mit Display vor
Integriertes Display für volle Kontrolle beim Ladevorgang
- Mini GaN Charger 65 W
- Mini GaN Charger 100 W
- Mini GaN Charger 140 W
GaN-Technologie für hohe Effizienz und kompaktes Design
Preis und Verfügbarkeit
|Produktname
|UVP
|Verbatim Mini GaN Charger 65 W
|49,99 Euro
|Verbatim Mini GaN Charger 100 W
|84,99 Euro
|Verbatim Mini GaN Charger 140 W
|89,99 Euro
