Mit der A1 hat Antigravity die weltweit erste 360-Grad-Kameradrohne vorgestellt. Was für Möglichkeiten solch eine Drohne bietet und wie sie sich in der Praxis schlägt, zeigt unser Test.
Antigravity A1
- Sensor: 1/1,28-Zoll
- Blende: f/2,2
- Fotoauflösung: 10.496 x 5.248 Pixel
- Videoauflösung: 7.680 x 3.840 Pixel
- ISO-Bereich: 100–6.400
- Akku: 2.360/4.345 mAh
- Gewicht: 249 g (mit Flugakku)/291 g (mit Hochkapazitäts-Flugakku)
- Abmessungen: 141,3 x 96,2 x 81,4 mm
- www.antigravity.tech/de
Das erste Produkt des Herstellers Antigravity ist direkt ein Paukenschlag: die erste 360-Grad-Kameradrohne der Welt. Tatsächlich ist Antigravity jedoch alles andere als ein Neuling in der Branche. Hinter dem Unternehmen steckt nämlich der Actionkamera-Spezialist Insta360. Und diese Verwandtschaft merkt man nicht nur bei der App und der Desktop-Software der A1. Doch nun zur Drohne. Die Antigravity A1 filmt mit zwei Weitwinkelkameras und zeichnet so permanent ihre komplette Umgebung auf. Dabei wird das Bildmaterial so zusammengerechnet, dass die Drohne selbst nicht zu sehen ist. Der Vorteil hierbei: Sie müssen nicht schon während des Fluges entscheiden, welchen Bildausschnitt sie aufzeichnen möchten. Das geschieht stattdessen erst in der Postproduktion. So werden völlig neue Filmelemente wie Loopings per Mausklick möglich.
Pakete im Überblick
Die neue Antigravity wird in den Paketen „Standard“, „Explorer“ und „Infinity“ angeboten. Doch Vorsicht: Beim Infinity-Bundle sind statt der Standard-Akkus schwerere Hochleistungs-Akkus beigelegt. Dadurch steigt das Startgewicht der Drohne auf 291 Gramm. Für den Betrieb brauchen Sie in diesem Fall einen EU-Kompetenznachweis. Bevor es mit der A1 in die Luft geht, muss zunächst einmal fleißig aufgeladen werden. Und zwar der Akku für die 360-Grad-Vision-Brille, der Hand-Controller und die Akkus für die Drohne. Die Vision-Brille lässt sich bequem und sicher tragen – auch von Brillenträgern. Einziger Wermutstropfen: Der Akku ist nicht in der Brille direkt verbaut, sondern wird per Kabel mit dem Gerät verbunden. Hierfür liefert Antigravity ein Trageband mit, das Sie sich um den Hals legen. Das funktioniert zwar in der Praxis tadellos, hätte aber eleganter gelöst werden können.
Atemberaubende Flüge
Die Antigravity ist keine typische FPV-Drohne. Gesteuert wird sie über den Handcontroller, indem Sie den Controller in die gewünsche Richtung neigen und per Trigger die Geschwindigkeit festlegen. Große Einarbeitung ist dabei nicht nötig, das Fliegen ist sehr intuitiv. Per Drehrad können Sie zudem die Drohne jederzeit in jede beliebige Richtung ausrichten. Für Wow-Momente sorgt im Flug vor allem, dass Sie jederzeit unabhängig von der Flugrichtung frei umschauen können, indem Sie einfach ihren Kopf bewegen. Das sorgt für die Illusion, dass Sie tatsächlich durch die Lüfte fliegen! Wer mag, kann auch ein virtuelles Cockpit hinzuschalten, sodass es wirkt, als würden Sie ein Flugzeug steuern oder auf einem Drachen reiten! Auch um Landungen müssen Sie sich keine Sorgen machen. Hierfür drücken Sie einfach den Zurück-nach-Hause-Schalter und die Drohne findet selbstständig ihren Weg. Für besonders sichere Landungen bietet Antigravity zudem ein Lande-Pad als Zubehör an.
Mit Vollgas durch die Natur
Drei Flugmodi hat die Drohne zur Auswahl: Normal, Cinema und Sport. Bei Cinema achtet die Drohne darauf, dass Bewegungen besonders fließend durchgeführt werden und keine Ruckler bei Aufnahmen entstehen. Vorsicht bei Sport: Hier können Sie zwar mit Vollgas durch die Landschaft sausen, was großen Spaß macht. Doch dafür ist die Hinderniserkennung in diesem Modus deaktiviert. Über das Menü, sichtbar in der Visison-Brille und steuerbar über den Controller, lassen sich zudem individuelle Kamerafahrten programmieren oder vorgefertigte Szenarien auswählen. So können Sie beispielsweise die Drohne anweisen, einmal ein Schloss komplett zu umkreisen. Einfach den Schlossturm als Fixpunkt markieren und es kann losgehen! Das Bildmaterial, das die Antigravity A1 liefert, ist spektakulär. Lediglich bei Objekten in unmittelbarer Nähe sind teilweise Stitching-Artefakte zu sehen. Ansonsten jedoch liefert die Antigravity A1 kinoreife Bilder!
Unser Fazit: Antigravity A1 im Test
Was uns gefällt …
- Intuitive Steuerung
- Kinoreifes Bildmaterial
- Großer Flugspaß
- Professionelle Postproduktion
… und was nicht so gut ist
- Stitching-Artefakte bei Nahaufnahmen
