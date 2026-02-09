Die Antigravity ist keine typische FPV-Drohne. Gesteuert wird sie über den Handcontroller, indem Sie den Controller in die gewünsche Richtung neigen und per Trigger die Geschwindigkeit festlegen. Große Einarbeitung ist dabei nicht nötig, das Fliegen ist sehr intuitiv. Per Drehrad können Sie zudem die Drohne jederzeit in jede beliebige Richtung ausrichten. Für Wow-Momente sorgt im Flug vor allem, dass Sie jederzeit unabhängig von der Flugrichtung frei umschauen können, indem Sie einfach ihren Kopf bewegen. Das sorgt für die Illusion, dass Sie tatsächlich durch die Lüfte fliegen! Wer mag, kann auch ein virtuelles Cockpit hinzuschalten, sodass es wirkt, als würden Sie ein Flugzeug steuern oder auf einem Drachen reiten! Auch um Landungen müssen Sie sich keine Sorgen machen. Hierfür drücken Sie einfach den Zurück-nach-Hause-Schalter und die Drohne findet selbstständig ihren Weg. Für besonders sichere Landungen bietet Antigravity zudem ein Lande-Pad als Zubehör an.