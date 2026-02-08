Analoge Trends in digitalen Zeiten

„:insight 2026“ – die deutsche Sofortbild-Szene präsentiert sich in Berlin

Während KI die Welt der Fotografie überschwemmt, verteidigt die

Sofortbildfotografie ihre Nische in der Kunst: von Menschen erstellte Unikate.

Die diesjährige Mitgliederausstellung der Deutschen Sofortbild Kunst zeigt

vom 30. Januar bis 13. März 2026 in Berlin die aktuellen Trends. In der

Fotogalerie Friedrichshain präsentieren 24 Künstler*innen aus ganz

Deutschland ihre aktuellen Werke. Die Ausstellung „insight“ bietet damit

einen Einblick in die zeitgenössische Sofortbildfotografie in Deutschland.

Die kreativ-künstlerischen Ansätze sind vielfältig. Die Bandbreite reicht von

der klassischen Landschafts-, Porträt- und Aktfotografie über die mechanische

Manipulation bis zur chemischen Veränderung des Filmmaterials. Die

diesjährige Ausstellung wird als Kooperation der Fotogalerie Friedrichshain

und der Deutschen Sofortbild Kunst e.V. veranstaltet.

Bonn/Berlin, 27. Januar 2026 | „Das analoge Medium arbeitet noch klassisch mit dem

Zeichnen von Licht auf dem objekthaften Material des Sofortbildes. Es bedient sich nicht nur

den Gesetzen der Optik, sondern auch denen der Langsamkeit und Achtsamkeit.“, sagt

Enrique Freaza Viera vom Organisationsteam der Deutschen Sofortbildkunst in Berlin.

„Zugleich überrascht die künstlerische Bandbreite des Mediums.“ Denn die gezeigten Werke

würden weit über die reine Fotografie hinausgehen und sich damit deutlich von der digitalen

Fotografie unterscheiden. „Das Sofortbild lehrt uns, geduldiger zu sein und bewusster in die

Welt zu blicken“, betont Sabine Skodda, Vereinsvorsitzende der Deutschen Sofortbild Kunst.

Ermögliche das digitale Bild ein präzises Festhalten, schnelles Sammeln und allzeit bereites

Abrufen, sei das Sofortbild eine Lektion im Akzeptieren des Nicht-Perfekten. Die Sofortbild-

Fotografie ziele nicht darauf ab, fehlerlos und präzise zu sein. „Ihre Stärke ist die

Übersetzung von Emotionen und das Schaffen von Überraschungsmomenten, die kleinen

Wundern gleichen“, so die Künstlerin. Das Sofortbild sei zeitlich und körperlich. „Damit sind

die Unikate ein klarer Gegenpol zum virtuellen Bilderstrom unserer Zeit.“

Die Ausstellung in der Fotogalerie Friedrichshain wird durch ein Veranstaltungsprogramm

ergänzt:

• Photowalk 31. Januar 2026 (Samstag), ab 14 Uhr

• Workshops 21. Februar 2026 (Samstag), 14–18 Uhr

• Mitmach-Aktion 13. März 2026 (Freitag), 16–19 Uhr

:insight 2026

Fotogalerie Friedrichshain, Helsingforser Platz 1, 10243 Berlin

30. Januar bis 13. März 2026

Di – Sa: 14 – 18 Uhr | Do: 10 – 20 Uhr

Vernissage: 30. Januar 2026, 19 Uhr

Eintritt frei

Weitere Informationen und Programm: www.sofortbildkunst.com