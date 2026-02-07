Zum Abschluss seines großen Jubiläumsgewinnspiels hat Pixum den Hauptpreis vergeben. Über sechs Monate hinweg wurden mehr als 1.300 Preise ausgelost – nun steht auch die Gewinnerin der Kanada-Reise fest. Möglich wurde der Hauptgewinn durch die Zusammenarbeit mit dem Reiseanbieter Kanadafieber.
Mit der feierlichen Übergabe des Hauptpreises endet das Jubiläumsgewinnspiel zum 25-jährigen Bestehen von Pixum. Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro verlost. Höhepunkt der Aktion war eine vierwöchige Traumreise für zwei Personen nach Kanada.
Das Losglück fiel auf Katharina R. aus Warstein. Die Reise wurde vom Kooperationspartner Kanadafieber bereitgestellt. Die symbolische Preisübergabe fand am Kölner Firmensitz von Pixum statt, wo Vertreter des Unternehmens der Gewinnerin ihr Ticket überreichten.
Katharina R. zeigte sich sichtlich überwältigt von ihrem Gewinn. Als begeisterte Hobbyfotografin freut sie sich besonders darauf, Kanadas Landschaften und Tierwelt mit der Kamera festzuhalten. Pixum und Kanadafieber gratulierten herzlich und wünschen eine unvergessliche Reise.
Weitere Informationen zum Jubiläum und Gewinnspiel finden Sie unter: https://www.pixum.de/25jahre
Pressemitteilung Pixum:
Finale der Jubiläumsaktion: Pixum und Kanadafieber schicken Gewinnerin nach Kanada
Mit der feierlichen Vergabe des Hauptpreises findet das große Jubiläumsgewinnspiel zum 25-jährigen Bestehen von Pixum seinen krönenden Abschluss. Sechs Monate lang wurden über 1.300 Preise im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro an die Teilnehmenden vergeben. Der Hauptpreis, eine vierwöchige Traumreise für zwei Personen nach Kanada, wurde bereitgestellt vom Kooperationspartner Kanadafieber. Das Zufallslos für diesen außerordentlichen Preis fiel auf Katharina R. aus Warstein, die ihr Glück kaum fassen konnte.
Die Preisübergabe fand nun im Kölner Hauptsitz von Pixum statt. Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum, und Sabrina Müller, Senior Campaign Managerin bei Pixum, überreichten Katharina R. stellvertretend für Pixum und Kanadafieber ihr symbolisches Flugticket. Die Gewinnerin zeigte sich überwältigt von ihrem Glück. Als leidenschaftliche Hobbyfotografin freut sie sich darauf, die spektakulären Landschaften und Tierwelten Kanadas mit der Kamera festzuhalten.
Pixum und Kanadafieber gratulieren Katharina R. herzlich und wünschen eine unvergessliche Reise mit vielen besonderen Fotomomenten.
Weitere Informationen zum Jubiläum und zum Gewinnspiel sind weiterhin unter pixum.de/25jahre zu finden.
Aktuelle Kommentare