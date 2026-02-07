Zum Abschluss seines großen Jubiläumsgewinnspiels hat Pixum den Hauptpreis vergeben. Über sechs Monate hinweg wurden mehr als 1.300 Preise ausgelost – nun steht auch die Gewinnerin der Kanada-Reise fest. Möglich wurde der Hauptgewinn durch die Zusammenarbeit mit dem Reiseanbieter Kanadafieber.

Mit der feierlichen Übergabe des Hauptpreises endet das Jubiläumsgewinnspiel zum 25-jährigen Bestehen von Pixum. Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro verlost. Höhepunkt der Aktion war eine vierwöchige Traumreise für zwei Personen nach Kanada.

Das Losglück fiel auf Katharina R. aus Warstein. Die Reise wurde vom Kooperationspartner Kanadafieber bereitgestellt. Die symbolische Preisübergabe fand am Kölner Firmensitz von Pixum statt, wo Vertreter des Unternehmens der Gewinnerin ihr Ticket überreichten.

Katharina R. zeigte sich sichtlich überwältigt von ihrem Gewinn. Als begeisterte Hobbyfotografin freut sie sich besonders darauf, Kanadas Landschaften und Tierwelt mit der Kamera festzuhalten. Pixum und Kanadafieber gratulierten herzlich und wünschen eine unvergessliche Reise.

Weitere Informationen zum Jubiläum und Gewinnspiel finden Sie unter: https://www.pixum.de/25jahre

Pressemitteilung Pixum: