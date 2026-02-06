Mehr als 1000 Besucher haben das vierte WILD-Abenteuerfestival in Wolfratshausen besucht. Das Programm umfasste Vorträge, Reportagen und eine Live-Podcast-Premiere. Der Veranstalter kündigt bereits weitere Termine an.

Ds vierte WILD-Abenteuerfestival fand in der Loisachhalle Wolfratshausen statt und zog erneut mehr als 1000 Zuschauer an. Das Programm setzte sich aus Vorträgen, Reportagen und musikalischen Beiträgen zusammen. Laut Veranstalter soll das Festival auch in dieser Ausgabe auf persönliche Geschichten und visuelle Eindrücke gesetzt haben.

Geschichten und Gespräche auf der Bühne

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte Radiojournalist Fritz Egner, der laut Veranstalter aus rund 50 Jahren Rundfunk- und Musikgeschichte berichtete. Im Anschluss gab es ein Meet and Greet, bei dem Besucher Gelegenheit zu Gesprächen und Autogrammen hatten.

Ebenfalls vorgestellt wurde eine Reportage der sogenannten Alpine Rowers Claudia Dreibrodt und Ernst Kujer. Nach Angaben des Veranstalters berichteten sie über ihre Atlantiküberquerung im Ruderboot und standen danach für Fragen zur Verfügung.

Podcast-Premiere und Abendprogramm

Am Samstagabend stand die Premiere des Podcasts „50 STATES“ im Mittelpunkt, die Bayern 2 live im Radio übertragen hat. Ergänzt wurde das Programm durch eine Diskussionsrunde zum politischen Alltag in den USA. Den Abschluss des Tages bildete eine Aftershowparty mit musikalischer Begleitung durch die Band Smokestack Lightnin’.

Ausblick auf kommende Termine

Der Veranstalter kündigt an, dass das nächste WILD-Abenteuerfestival für das Jahr 2028 geplant ist. Bereits zuvor soll am 17. Januar 2027 erneut ein WILD-Abenteuertag in Wolfratshausen stattfinden. Weitere Infos unter: https://www.wild-festival.com/