Neu: das Leica Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH.

Die Leica Camera AG präsentiert das erste Noctilux M-Objektiv mit 35 mm Brennweite

Wetzlar, 29. Januar 2026 Seit der Einführung im Jahr 1966 steht der Name “Noctilux” bei Leica für optische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Der Name setzt sich aus den lateinischen Worten noctu und lux zusammen, also Nacht und Licht, und verweist auf die außergewöhnliche Lichtstärke dieser Objektivreihe. Mit einer maximalen Blendenöffnung von bis zu 1:0,95 gelten Noctilux-Objektive als Spitze der Optikentwicklung und eröffnen kreative Möglichkeiten jenseits des Gewöhnlichen. Sie verleihen Bildern eine unvergleichliche visuelle Ästhetik. Mit dem neuen Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH. präsentiert die Leica Camera AG das erste Noctilux M-Objektiv der Unternehmensgeschichte mit einer Brennweite von 35 mm.

Wie alle Noctilux-Objektive überzeugt das neueste Familienmitglied mit herausragender Lichtstärke bei höchster Abbildungsleistung. Mit dem neuen und besonders kompakten Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH. entstehen klare, kontrastreiche Bilder mit individuellem, charakteristischem Look. Die geringe Schärfentiefe bei Offenblende trennt Motiv und Raum präzise, erzeugt ein samtweiches Bokeh und verleiht Bildern spürbare Tiefe und eine filmische Atmosphäre. Durch Abblenden lässt sich die Schärfentiefe gezielt erweitern. Ein Floating Element innerhalb der aufwendigen optischen Konstruktion gewährleistet ein konstantes Leistungsniveau über den gesamten Fokussierbereich – von der Naheinstellgrenze bis unendlich.

Bisher konzentrierten sich die Stärken von Noctilux-Optiken ausschließlich auf die Brennweiten 50 mm und 75 mm. Mit dem neuen Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH. sind sie nun auch für die vielseitige Brennweite 35 mm verfügbar. Die perfekte Kombination aus leichtem Weitwinkel und natürlicher Perspektive ermöglicht hervorragende Porträt-, Reportage-, Available-Light- und Street-Fotografie. Das Motiv steht durch präzise Freistellung klar im Fokus und bewahrt dank harmonischer Übergänge zum Hintergrund seinen Kontext.

Als erstes Noctilux verfügt das neue Objektiv über eine erweiterte Naheinstellgrenze von bis zu 50 Zentimetern. In Kombination mit der neuen Leica M EV1 und ihrem hochauflösenden, integrierten elektronischen Sucher wird das Scharfstellen über den gesamten Einstellbereich besonders komfortabel. Bei M-Kameras mit Entfernungsmesser kann bis zu einer Distanz von 70 Zentimetern über den optischen Sucher fokussiert werden. Im Nahbereich zwischen 70 und 50 Zentimetern erfolgt die Fokussierung über den Live-View am rückseitigen Monitor oder den Visoflex 2 Aufstecksucher. Unterstützt wird dies durch den großen Fokussierwinkel des Noctilux-M 35, der präzises und feinfühliges Arbeiten ermöglicht.

Das neue Leica Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH. wurde für M-Kameras mit höchstauflösenden Bildsensoren optimiert und in Wetzlar vollständig neu konzipiert und von Hand gefertigt. In seiner Entwicklung vereinen sich jahrzehntelange Erfahrung und modernste Fertigungstechnologien, darunter die Verarbeitung spezieller Glasmaterialien und in Wetzlar hergestellte asphärische Linsenelemente unter Einsatz der innovativen Precision Glass Molding (PGM) Technologie, die in einem Präzisionsverfahren Linsen in hoher Qualität presst. Der optische Aufbau basiert auf 10 Linsen in 5 Gruppen, darunter drei asphärische Linsen. Ein Floating-Element sorgt für konstante Abbildungsleistung über den kompletten Fokussierbereich. Die integrierte Gegenlichtblende reduziert Streulicht und Reflexionen und sorgt so auch bei Gegenlicht für hohen Kontrast und brillante Farbwiedergabe. Mit lediglich 5 Zentimetern Länge, einem Durchmesser von 6,5 Zentimetern und nur 416 Gramm Gewicht überzeugt die neue Optik auch insbesondere durch Kompaktheit.

Das Leica Noctilux-M 1:1,2/35 ASPH. wird ab dem 29. Januar 2026 weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 8.950,00 Euro inkl. MwSt.

www.leica-camera.com