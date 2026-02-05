Bei der näheren Betrachtung der Ausstattung der Ricoh GR IV sind wir hin- und hergerissen. Beginnen wir unsere Analyse zunächst mit den positiven Aspekten. Die Ricoh GR IV arbeitet mit einem neu entwickelten, rückseitig belichteten Sensor im APS-C-Format mit effektiven 25,7 Megapixeln. Damit löst sie leicht höher auf als die GR III mit 24,2 Megapixeln. Der neue Bildwandler wird vom ebenfalls neu entwickelten Bildverarbeitungsprozessor GR Engine 7 flankiert. Diese Kombination erweitert den möglichen ISO-Bereich von ursprünglich maximal ISO 102.400 auf jetzt sogar ISO 204.800. Das ist praktisch, wenn in Umgebungen mit sehr schwacher Beleuchtung fotografiert wird. Zudem soll die neue Sensor-Prozessor-Kombination rausch­ärmere Bilder ermöglichen. Ein Punkt, der an dieser Stelle schon bestätigt werden kann und den wir im späteren Verlauf des Tests näher beleuchten werden.

Auch die am Sensor integrierte Bildstabilisierung (IBIS) wurde merklich überarbeitet. Die Vorgängerin GR III bot noch eine 3-Achsen-Bildstabilisierung mit einer Kompensation von bis zu vier Blendenstufen. Die neue Ricoh GR IV arbeitet mit einer zeitgemäßen 5-Achsen-Bildstabilisierung, die längere Belichtungszeiten um bis zu sechs Blendenstufen im Bildzentrum und bis zu vier Blendenstufen in den Ecken ermöglicht. Der IBIS arbeitet erfreulich gut. Im Praxistest haben wir bei fortgeschrittener Dämmerung mit einer langen Belichtungszeit von zwei Sekunden noch scharfe Bilder aus der Hand fotografieren können. Somit können wir die vom Hersteller beworbenen sechs Blendenstufen aus der Praxis bestätigen.