Ultraweit und außergewöhnlich: Zwei neue Canon L‑Serie-Objektive für kompromisslose kreative Freiheit

Krefeld, 05. Februar 2026 – Canon erweitert sein professionelles RF-Objektivportfolio um zwei neue Ultraweitwinkel-Objektive, die Fotografen und Filmemacher dazu einladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Welt auf dynamisch neue Weise einzufangen. Mit ihrer hohen Lichtstärke, kompakten Abmessungen und herausragender optischer Qualität setzen das RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM und das RF 14mm F1.4L VCM neue Maßstäbe und heben sich deutlich von herkömmlichen Weitwinkelobjektiven ab.

Das weltweit erste 190°-Fisheye-Zoomobjektiv

Das RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM ist ein einzigartiges Fisheye-Zoomobjektiv für spektakuläre Foto- und Videoaufnahmen. In Kombination mit einer spiegellosen Vollformatkamera des EOS R Systems bietet es zwei charakteristische Bildlooks: ein kreisrundes 190°-Fisheye-Bild bei 7 mm sowie ein formatfüllendes diagonales 180°-Fisheye-Bild bei 14 mm. An APS-C-Kameras entspricht die maximale Weitwinkeleinstellung etwa 8,7 mm für formatfüllende diagonale 180°-Fisheye-Aufnahmen2.

Basierend auf dem Erfolg des legendären EF 8-15mm f/4L Fisheye USM präsentiert sich das neue RF-Modell breiter, lichtstärker und leichter – bei gleichzeitig verbesserter Schärfe bis in die Bildecken. Ein innovatives Drop-in-Filtersystem ermöglicht die komfortable Nutzung optionaler Zirkularpolfilter und variabler ND-Filter, die in Echtzeit angepasst werden können. So behalten Kreative in jeder Lichtsituation die volle Kontrolle. Das RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM richtet sich an Profis, die außergewöhnliche Perspektiven realisieren möchten. Es eignet sich für zahlreiche Genres von Astrofotografie über Landschaften bis hin zu Actionsportaufnahmen. Dank einer Naheinstellgrenze von nur 0,15 Metern lassen sich Verzerrungen besonders kreativ einsetzen.

Die Bildqualität bleibt dabei stets präzise kontrolliert: Zwei asphärische Replica-Elemente minimieren sphärische Aberrationen, fünf UD-Elemente reduzieren chromatische Fehler. Zusätzlich verringern ASC-Vergütungen Ghosting und Flare selbst bei starkem Gegenlicht. Der leise STM-Autofokus mit Leadscrew-Mechanismus in Kombination mit Fokus-Breathing-Kompensation macht das Objektiv ideal für Videoaufnahmen. Mit kompatiblen Kameras aufgenommene kreisrunde Fisheye-Videos lassen sich über die EOS VR Utility3 in 2D-180°-VR-Dateien umwandeln. Dank äquidistanter Projektion bleibt die Auflösung vom Bildzentrum bis zum Rand konstant hoch.

Wichtige Merkmale RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM:

Weltweit erstes Fisheye-Zoomobjektiv mit 190° Bildwinkel 1

Zwei Bildlooks: 7 mm kreisrund, 14 mm diagonal (Vollformat)

Äquidistante Projektion für einfache 2D-180°-VR-Konvertierung 3

Asphärische und UD-Linsen für hohe Bildqualität

Lichtstarke Blende f/2.8–3.5

Drop-in-Filter-System

Robuste L-Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz 4

Leichtes Gewicht von ca. 476 g

RF 14mm F1.4L VCM: Extreme Geschwindigkeit, höchste Schärfe

Mit dem RF 14mm F1.4L VCM setzt Canon neue Maßstäbe im Ultraweitwinkelbereich. Das lichtstarke Hybrid-Festbrennweitenobjektiv kombiniert extreme Weitwinkelperspektive mit außergewöhnlicher Bildqualität – ideal für Foto- und Videoproduktionen auf professionellem Niveau. Mit einem diagonalen Bildwinkel von 114° eignet sich das Objektiv ideal für Landschafts- und Innenaufnahmen. Die hohe Lichtstärke von 1:1.4 erlaubt Aufnahmen bei wenig Licht und sorgt für geringe Schärfentiefe zur gezielten Motivfreistellung.

Trotz seiner Leistungsdaten bleibt das Objektiv mit rund 578 g überraschend leicht und ist damit eine gute Wahl für Reisen, Outdoor-Shootings oder Drohneneinsätze. Die robuste L-Serie-Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit außergewöhnlicher Schärfe von der Bildmitte bis in die Ecken, selbst bei Offenblende f/1.4, erreicht das RF 14mm F1.4L VCM ein Leistungsniveau, das für ein derart weitwinkliges und lichtstarkes Design selten ist. Möglich wird dies durch den umfangreichen Einsatz spezieller Linsenelemente und Vergütungen. Drei (GMo) Asphären unterdrücken sagittale Koma-Effekte für präzise dargestellte punktförmige Lichtquellen wie Sterne. Fluorit-, BR- und UD-Elemente reduzieren chromatische Aberrationen. Canon SWC- und ASC-Vergütungen minimieren Ghosting und Flare.

Die außergewöhnliche Schärfe bis in die Bildecken bereits bei offener Blende macht das Objektiv besonders interessant für Astrofotografie. Die große maximale Blendenöffnung ermöglicht kürzere Belichtungszeiten zur Reduzierung von Sternspuren bei gleichzeitig hoher Bildqualität und moderaten ISO-Werten. Dank des extrem weiten Bildwinkels eignet sich das Objektiv zudem hervorragend für professionelle Landschafts- und Architekturfotografie sowie für Aufnahmen in engen Innenräumen. Zudem überzeugt das Hybrid-Design des RF 14mm F1.4L VCM mit sanftem, präzisem AF-Tracking, Fokus-Breathing-Kompensation, einer 11-Lamellen-Rundblende und einem dedizierten Blendenring auch bei Videoaufnahmen.

Wichtige Merkmale RF 14mm F1.4L VCM:

Hochwertige, verzeichnungsarme Ultraweitwinkel-Festbrennweite

Lichtstarke Blende f/1.4

Herausragende Schärfe bis in die Ecken

VCM-Motor 5 für präzisen, leisen Autofokus

für präzisen, leisen Autofokus Hybrid-Design für Foto und Video

11-Lamellen-Blende für cineastisches Bokeh

Blendenring 6 , Steuerring und Funktionstaste

, Steuerring und Funktionstaste L-Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz 4

Kompakt und leicht (ca. 578 g)

Weitere Informationen zum RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM und zum RF 14mm

F1.4L VCM unter: Canon RF und RF-S Objektive – Canon Deutschland

Preis und Verfügbarkeit

RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM: 1.799,00 €

RF 14mm F1.4L VCM: 2.499,00 €

Beide Produkte sind ab 26. Februar 2026 erhältlich.

Fußnoten:

1. Erstes Objektiv für Kameras mit Wechselobjektiv, das mit 35-mm-Vollformatsensoren kompatibel ist. Stand: 4. Februar 2026; Canon-interne Marktforschung.

2. Diagonale 180°-Fisheye-Aufnahmen sind mit EOS R Systemkameras mit APS-C-Sensor möglich, wenn die „C“-Markierung am Zoomring auf den C-Index (ca. 8,7 mm) ausgerichtet ist. Die Position des Zoom-Limit-/Lock-Schalters im Weitwinkelbereich garantiert nicht in jedem Fall ein diagonales Fisheye-Bild im APS-C-

Format.

3. Für die Aufnahme kreisrunder Fisheye-Videos, die anschließend mit der Canon EOS VR Utility in eine äquidistante Projektion für 2D-180°-VR-Inhalte umgewandelt werden können, ist eine kompatible Kamera erforderlich, die Open-Gate-Videoaufzeichnung unterstützt.

4. Objektive mit Staub- und Spritzwasserschutz sind mit einem Gummiring am Bajonett ausgestattet, der leichte Abriebspuren am Kamerabajonett verursachen kann. Dies hat keinerlei Einfluss auf die Leistung von Objektiv oder Kamera.

5. Hinweis: Der im Objektiv verbaute Voice-Coil-Motor erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Obwohl die Nutzung grundsätzlich unbedenklich ist, empfehlen wir Personen mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten, vor der Verwendung Rücksprache mit ihrem Arzt zu halten. Wenn das Objektiv nicht mit der Kamera verbunden ist oder die Kamera ausgeschaltet ist, können interne Geräusche auftreten. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar. Geringfügige Bewegungen während des Transports

beeinträchtigen die Leistung nicht.

6. Für bestimmte Kameramodelle gelten Einschränkungen. Für optimale Leistung wird empfohlen, die jeweils aktuelle Firmware zu installieren. Auch mit aktueller Firmware ist es bei den Modellen EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 und EOS R5C bei Fotoaufnahmen nicht möglich, den Blendenwert über den Blendenring einzustellen.