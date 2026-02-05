CANON FEIERT 30 JAHRE POWERSHOT

Krefeld, 05. Februar 2026 – Canon begeht im Jahr 2026 das 30-jährige Jubiläum seiner PowerShot-Serie kompakter Digitalkameras. Anlässlich dieses Jubiläums bringt das Unternehmen im April 2026 die PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition auf den Markt. Das Sondermodell zeichnet sich durch ein exklusives Farbdesign sowie ein eigens entwickeltes Jubiläumslogo aus.

Mit der Markteinführung der PowerShot 600 im Juli 1996 legte Canon den Grundstein für eine Kameraserie, die sich kontinuierlich an den sich wandelnden Anforderungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer orientiert. Seitdem wurde das PowerShot-Portfolio stetig erweitert und weiterentwickelt, zuletzt mit Modellen wie der PowerShot V10 und der PowerShot V1. Ziel der Marke PowerShot war und ist es, den Zugang zu hochwertiger Foto- und Videoproduktion zu vereinfachen. Entsprechend richtet sich die Serie an ein breites Anwenderspektrum von Einsteigerinnen und Einsteigern bis hin zu professionellen Kreativen.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Canon die PowerShot-Serie kontinuierlich weiterentwickelt und dabei technologische Innovationen mit funktionalem Design kombiniert. Zu den Meilensteinen zählen unter anderem die Einführung der optischen Bildstabilisierung im Objektiv mit der PowerShot Pro90 IS im Jahr 2001, die Etablierung der RAW-Aufnahmefunktion innerhalb der G-Serie sowie die PowerShot V1 als erstes Kompaktkameramodell mit integriertem Kühlventilator für längere 4K-Videoaufnahmen.

Heute umfasst das PowerShot-Portfolio mehrere Modellreihen, die gezielt auf unterschiedliche kreative Anforderungen ausgerichtet sind: Die PowerShot G-Serie steht für hohe Bildqualität und Vielseitigkeit in einem kompakten Gehäuse, die PowerShot V-Serie ermöglicht eine einfache und zugleich leistungsfähige Videoproduktion, und die PowerShot SX-Serie bietet leistungsstarke Zoomlösungen für große Brennweitenbereiche.

Die PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition erscheint in einer neuen, limitierten Graphit-Farbvariante. Der vordere Objektivring ist mit einem Twill-Muster versehen. Ausstattung, Bedienkonzept und Leistungsfähigkeit entsprechen dem etablierten Serienmodell. Ein auf dem Kameragehäuse angebrachtes 30-Jahre-Jubiläumslogo sowie eine speziell gestaltete Jubiläumsverpackung kennzeichnen das Sondermodell.

Technisch basiert die Anniversary Edition weiterhin auf dem 1,0-Zoll-Stacked-CMOS-Sensor mit rund 20,1 Millionen effektiven Pixeln¹ sowie einem lichtstarken 4,2-fach optischen Zoomobjektiv, das vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere im Videobereich eröffnet. Neben der Fotoaufnahme unterstützt der speziell für Vlogging entwickelte „Video Blog“-Aufnahmemodus eine komfortable und intuitive Videoerstellung.

¹ Die Gesamtpixelzahl beträgt ca. 20,9 Millionen.

Produktname Launch PowerShot 600 Juli 1996 PowerShot A5 April 1998 PowerShot Pro70 November 1998 PowerShot S10 Oktober 1999 PowerShot G1 Oktober 2000 PowerShot TX1 März 2007 PowerShot SX100 IS Oktober 2007 PowerShot E1 September 2008 PowerShot D10 Mai 2009 PowerShot N April 2013 PowerShot V10 Juni 2023

Preis und Verfügbarkeit

PowerShot G7 X III Limited Edition: 899,00 EUR. Erhältlich ab: 23. April 2026.