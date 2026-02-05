Im März 2026 will die Photo Imaging CONNECT Führungskräfte der Foto- und Imaging-Branche in Las Vegas zusammenbringen. Die Konferenz soll Raum für Austausch zu Markttrends, Technologien und Geschäftsmodellen bieten. Veranstalter ist The Dead Pixels Society in Kooperation mit WPPI.

Am 1. und 2. März 2026 findet im RIO Hotel and Resort in Las Vegas die Photo Imaging CONNECT statt. Die Konferenz ist auf 75 Teilnehmende begrenzt und richtet sich an Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Imaging-Branche, darunter Hersteller, Dienstleister, Plattformbetreiber und Softwareunternehmen. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl soll ein intensiver Austausch auf Management-Ebene ermöglicht werden.

Die Veranstaltung entsteht in Partnerschaft mit der WPPI (Wedding & Portrait Photographers International). Die Registrierung für die Photo Imaging CONNECT beinhaltet einen vollständigen WPPI-Konferenzpass, der Zugang zur Messe, zu Workshops sowie zu begleitenden Veranstaltungen bietet.

Auftakt mit Markt- und Trendanalysen

Der erste Konferenztag beginnt am Sonntag mit einem Überblick zur Entwicklung der Imaging-Branche. Gary Pageau, Chefredakteur von The Dead Pixels Society, will dabei sowohl Lehren aus vergangenen Marktphasen als auch aktuelle Trends und deren Auswirkungen auf das Imaging-Geschäft beleuchten.

Im Anschluss ist ein Vortrag zum Markt für Fotodrucke und Fotobücher in Westeuropa vorgesehen. Jeremy Wills von Futuresource plant, aktuelle Marktdaten vorzustellen und diese in einen branchenweiten Kontext einzuordnen.

Keynote zu Prozessen, Kreativität und Innovation

Einen weiteren Programmpunkt am ersten Konferenztag bildet eine interaktive Keynote von Stuart MacDonald. Der Magier und Lean-Experte will zeigen, wie sich Methoden der kontinuierlichen Prozessverbesserung auf kreative Arbeitsprozesse übertragen lassen. Der Konferenztag soll mit einem informellen Networking-Treffen am Abend ausklingen.

Strategien, Sicherheit und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der zweite Konferenztag beginnt mit einem Vortrag zu Exit-Strategien für Start-ups. Hans Hartman von Suite 48 Analytics und Visual 1st will erläutern, welche Erwartungen potenzielle Käufer an Unternehmen haben und welche Faktoren aktuell Unternehmensbewertungen beeinflussen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Jordan Moore, Gründer und CEO von Riseilient, will anhand eines Praxisbeispiels aufzeigen, welche wirtschaftlichen Folgen Cyberangriffe für Unternehmen haben können und welche vorbereitenden Maßnahmen sinnvoll sind.

Perspektiven entlang der Imaging-Wertschöpfungskette

Einen umfassenden Marktüberblick aus Unternehmenssicht plant Fujifilm North America Corp., Imaging Division. Dwain Parrish und Devin Perpetua sollen darstellen, wie sich der Imaging-Markt aus der Perspektive eines Anbieters entwickelt, der entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Aufnahme bis zur Ausgabe tätig ist.

Am Nachmittag stehen weitere Themen auf dem Programm, darunter digitale Erinnerungen, KI-gestützte Bildsuche sowie neue Ansätze zur Nutzung archivierter Familienfotos. Zudem sollen Ergebnisse einer Branchenumfrage von Zenfolio zur aktuellen Lage der professionellen Fotografie vorgestellt werden.

Abschluss und Ausblick

Die Photo Imaging CONNECT 2026 endet am Montagnachmittag mit einem Networking-Format. Weitere Informationen zu Referenten, Programmablauf und Anmeldung unter: https://events.ticketleap.com/tickets/deadpixelssociety/photo-imaging-connect-2105436503