Mit den neuen Shape Shifter 25 und Shape Shifter 37 bringt Think Tank zwei weiterentwickelte Versionen des etablierten Fotorucksack-Klassikers auf den Markt. Die Modelle richten sich an Fotojournalisten und professionelle Fotografen, die Wert auf Flexibilität, Organisation und Reisefreundlichkeit legen.

Die neuen Think Tank Shape Shifter Rucksäcke zeichnen sich durch ein variables, komprimierbares Volumen und ein trennwandfreies Innenkonzept mit frei konfigurierbaren Taschen aus. Beide Modelle sollen einen schnellen Zugriff auf Objektive über Fronttaschen ermöglichen und durch Brustgurt und abnehmbaren Hüftgurt einen hohen Tragekomfort bieten. Zusätzlich sind sie bei den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck geeignet und verfügen über ein verstecktes Sicherheitsfach für Wertsachen.

Der Shape Shifter 37 Liter richtet sich an Anwender mit umfangreicher Ausrüstung. Er bietet Platz für ein bis zwei Kameragehäuse mit Batteriegriff, mehrere Objektive – inklusive Teleobjektiven bis 300 mm f/2.8 – sowie Zubehör. In einem separaten Laptopfach finden Geräte bis 16 Zoll Platz. Der kompaktere Shape Shifter 25 Liter ist dagegen für mobile Einsätze ausgelegt und fasst ein bis zwei Kameragehäuse, zwei bis drei Objektive bis 70–200 mm f/2.8 sowie ein Laptop bis 15 Zoll.

Die neuen Think Tank Shape Shifter Modelle sind ab sofort im Fotofachhandel und online erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 359,99 Euro für die 25-Liter-Version und 399,99 Euro für den Shape Shifter 37 Liter. Weitere Informationen unter: https://thinktankphoto.de/de/neu

