Mit den neuen Shape Shifter 25 und Shape Shifter 37 bringt Think Tank zwei weiterentwickelte Versionen des etablierten Fotorucksack-Klassikers auf den Markt. Die Modelle richten sich an Fotojournalisten und professionelle Fotografen, die Wert auf Flexibilität, Organisation und Reisefreundlichkeit legen.
Die neuen Think Tank Shape Shifter Rucksäcke zeichnen sich durch ein variables, komprimierbares Volumen und ein trennwandfreies Innenkonzept mit frei konfigurierbaren Taschen aus. Beide Modelle sollen einen schnellen Zugriff auf Objektive über Fronttaschen ermöglichen und durch Brustgurt und abnehmbaren Hüftgurt einen hohen Tragekomfort bieten. Zusätzlich sind sie bei den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck geeignet und verfügen über ein verstecktes Sicherheitsfach für Wertsachen.
Der Shape Shifter 37 Liter richtet sich an Anwender mit umfangreicher Ausrüstung. Er bietet Platz für ein bis zwei Kameragehäuse mit Batteriegriff, mehrere Objektive – inklusive Teleobjektiven bis 300 mm f/2.8 – sowie Zubehör. In einem separaten Laptopfach finden Geräte bis 16 Zoll Platz. Der kompaktere Shape Shifter 25 Liter ist dagegen für mobile Einsätze ausgelegt und fasst ein bis zwei Kameragehäuse, zwei bis drei Objektive bis 70–200 mm f/2.8 sowie ein Laptop bis 15 Zoll.
Die neuen Think Tank Shape Shifter Modelle sind ab sofort im Fotofachhandel und online erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 359,99 Euro für die 25-Liter-Version und 399,99 Euro für den Shape Shifter 37 Liter. Weitere Informationen unter: https://thinktankphoto.de/de/neu
Pressemitteilung Think Tank:
Neue Think Tank Shape Shifter Rucksäcke jetzt verfügbar
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Think Tank in Deutschland und Österreich stellt zwei neue Versionen eines bewährten Think Tank Klassikers vor. Mit dem Shape Shifter 25 Liter und dem Shape Shifter 37 Liter werden Rucksäcke präsentiert, die speziell für die Anforderungen moderner Fotojournalisten entwickelt wurden.
Beide Think Tank Shape Shifter Modelle bieten maximale Flexibilität, eine intelligente Innenorganisation und ein variables Volumen, das sich optimal an unterschiedliche Einsätze anpasst.
Think Tank Shape Shifter 37 Liter
Der Shape Shifter 37 Liter richtet sich an Anwender mit größerem Ausrüstungsumfang. Er bietet deutlich mehr Stauraum, bleibt dank seines Kompressionssystems jedoch auch im gefüllten Zustand gut ausbalanciert und reisefreundlich. Mehrere Kameragehäuse mit angesetzten Objektiven lassen sich sicher verstauen, während zusätzliche Schnellzugriffstaschen einen effizienten Zugriff auf häufig benötigte Ausrüstung ermöglichen. Das großzügige Laptopfach ist für Geräte bis 16 Zoll ausgelegt und verfügt über zusätzliche Mesh Taschen für Zubehör.
Mit einem Volumen von 37 Litern bietet der Rucksack ausreichend Stauraum für umfangreiche Fotoausrüstung und Zubehör. Er ist ideal geeignet für ein bis zwei Kameragehäuse mit Batteriegriff sowie zwei bis drei Objektive inklusive Zubehör. Auch größere Objektive mit einer maximalen Brennweite von 300 Millimetern und einer Lichtstärke von 2.8 finden problemlos Platz. Zusätzlich kann ein Laptop mit bis zu 16 Zoll sicher verstaut werden.
Think Tank Shape Shifter 25 Liter
Der Shape Shifter 25 Liter ist für Fotografen konzipiert, die leicht und effizient unterwegs sein möchten. Durch das komprimierbare Design bleibt der Rucksack schlank und handgepäcktauglich, während er bei Bedarf ausreichend Platz für professionelle Fotoausrüstung bietet. Das trennwandfreie Innenkonzept mit frei positionierbaren Taschen und Fixiergurten ermöglicht eine individuelle Anpassung an den eigenen Workflow. Frontseitige Schnellzugriffstaschen erlauben einen zügigen Objektivwechsel, während das rückseitige Laptopfach einen sicheren Transport mobiler Arbeitsgeräte gewährleistet.
Mit einem Volumen von 25 Litern ist der Rucksack ideal für eine kompakte, aber dennoch vielseitige Ausrüstung. Er bietet Platz für ein bis zwei Kameragehäuse in Standardgröße sowie zwei bis drei Objektive inklusive Zubehör. Objektive bis zu einer Größe von 70 bis 200 Millimetern mit einer Lichtstärke von 2.8 lassen sich problemlos verstauen. Zusätzlich kann ein Laptop mit bis zu 15 Zoll sicher untergebracht werden.
USPs auf einen Blick
- Komprimierbares und erweiterbares Design für maximale Flexibilität
- Trennwandfreies Innenkonzept mit frei konfigurierbaren Taschen
- Schneller Zugriff auf Objektive über Fronttaschen
- Hoher Tragekomfort durch Brustgurt und abnehmbaren Hüftgurt
- Geeignet als Handgepäck bei den meisten Fluggesellschaften
- Verstecktes Sicherheitsfach für Wertsachen
- Hochwertige Materialien und langlebige Verarbeitung
Materialien
Beide Modelle bestehen aus hochwertigen und langlebigen Materialien, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert sind. Zum Einsatz kommen 420D Velocity Nylon, 300D Diamond Weave Polyester sowie 600D Polyester, die für hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgen. Ergänzt wird die Ausstattung durch robuste YKK RC Fuse Reißverschlüsse und strapazierfähiges Nylon-Gurtband. Für optimalen Schutz der Ausrüstung sorgt zudem geschlossenzelliger Schaumstoff, der Stöße zuverlässig abfedert.
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Think Tank Shape Shifter Rucksäcke sind ab sofort im Fotofachhandel sowie über die Think Tank Deutschland Website erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 359,99 Euro für die 25-Liter-Version und bei 399,99 Euro für die 37-Liter-Variante
