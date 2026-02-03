Fotografie als Zeugnis. Engagement als Konsequenz.

Charity-Abend mit Dietmar Roller in der Leica Galerie Wetzlar.

Was geschieht, wenn ein Bild nicht nur bewegt, sondern zum Handeln aufruft? Dieser Frage widmet sich ein Charity-Abend mit dem Fotografen und Menschenrechtsexperten Dietmar Roller am 5. Februar 2026 um 19 Uhr in der Leica Galerie Wetzlar. Auch die kenianische Strafrechtsanwältin Janice Muchemi wird zu Gast sein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Fotoausstellung von Roller „Aus allen Schatten: Verborgene Realitäten im Licht“ statt.

Als Fotograf und Menschenrechtsexperte richtet Dietmar Roller (*1956) seit über zwei Jahrzehnten mit seiner Kamera und seiner Arbeit den Blick auf unsichtbare Realitäten der globalisierten Welt und beleuchtet die zutiefst berührenden Schicksale von Menschen, die selbst unter extremen Bedingungen für die eigene Freiheit und das Recht auf Würde kämpfen. Ob im Kongo, in Ghana, Äthiopien oder Bangladesch und Südasien: Dietmar Roller kennt all die Orte der Ausbeutung, Armut und modernen Sklaverei und rückt die Menschen und ihre Schicksale in den Mittelpunkt, die im Schatten globaler Ungerechtigkeit zu überleben versuchen. „Ich fotografiere nicht, um Elend zu zeigen, sondern um Wahrheit sichtbarer zu machen“, sagt Roller, der seine Leica dabei nicht nur als Werkzeug versteht, sondern auch „wie einen Resonanzkörper. Die Kamera hält fest, was mir begegnet: Jammer und Freude, Ausbeutung und Hoffnung, Angst und Sehnsucht“. Die aktuelle Ausstellung in der Leica Galerie Wetzlar vermittelt eindrücklich, wie Ausbeutung und Abhängigkeiten auch mit unserer Realität verbunden sind.

Im Rahmen der Charity-Veranstaltung werden auch bislang unveröffentlichte Fotografien von Dietmar Roller gezeigt. Ergänzt wird der Abend durch persönliche Einblicke in seine Arbeit und die der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland e.V. (IJM). Die Organisation ist Mitveranstalter, und die Erlöse kommen ihrer Arbeit zugute. Tickets sind online für 20 Euro erhältlich. Zusätzliche Spenden sind am Abend möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://leicawelt.com/ veranstaltungen/charity-abend