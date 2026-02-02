Die globale Imaging-Branche startet mit starken Kontrasten in den Februar: Während mit der Photo Imaging CONNECT in Las Vegas ein hochkarätiges Networking-Event bevorsteht und die fotocommunity ihr 25-jähriges Bestehen feiert, herrscht bei vielen Berufsfotografen Alarmstimmung. Eine neue Umfrage der Association of Photographers zeigt drastische Auswirkungen generativer KI auf Auftragslage, Einkommen und Sichtbarkeit. Der Ruf nach klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen und Transparenz wird lauter denn je. Für einen farbenfrohen Ausgleich sorgt Kodak Apparel: Mit einem Pop-up-Store in Hongkong wird die Nostalgie analoger Fotografie zur Mode – und zur Markeninszenierung der besonderen Art.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 06/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 06/26

Jetzt anmelden: Photo Imaging CONNECT in Las Vegas

Dead Pixels Society, eine wichtige News-Seite für die Imagingbranche, veranstaltet vom 1. bis 2. März im Hotel Rio in Las Vegas die Konferenz Photo Imaging CONNECT.

Dieses Format ist die führende Networking-Konferenz für Führungskräfte aus dem Foto-/Bildbearbeitungssektor. Die Konferenz bringt Branchenführer aus den Bereichen Druck, Dienstleistungen, professionelle Fotografie, Technologie und Einzelhandel zu Fortbildungsseminaren und Diskussionen zusammen. „Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung im Jahr 2025 haben die Teilnehmer lautstark nach einer weiteren Veranstaltung verlangt“, sagt Gary Pageau, Herausgeber der Dead Pixels Society. „Diese Konferenz ist eine großartige Gelegenheit für Branchenführer, Pläne für das kommende Jahr 2026 vorzustellen. Technologie und Trends ändern sich schnell, und der beste Weg, um Informationen zu erhalten, ist das Networking mit Kollegen. Die Teilnehmerzahl ist auf 75 begrenzt, wodurch das Networking auf einem hohen Niveau bleibt.“

Durch eine Partnerschaft mit WPPI können die Konferenz-Teilnehmer vom WPPI-Zimmerkontingentrabatt im RIO profitieren. Darüber hinaus erhalten sie mit ihrer Anmeldung Zugang zur WPPI-Messe.

https://www.ticketleap.events/tickets/deadpixelssociety/photo-imaging-connect-2105436503

Schockergebnis aus UK-Umfrage: Generative KI setzt Fotografen massiv zu

Eine Umfrage der Association of Photographers unter ihren Mitgliedern hat eine alarmierende Statistik ergeben: 58 % geben an, dass sie aufgrund generativer KI Aufträge verloren haben. Die in Großbritannien ansässige Berufsvereinigung für Fotografen veröffentlichte diese Woche die Ergebnisse ihrer Umfrage, in der sie ihre Mitglieder zu generativer KI und deren Auswirkungen auf sie befragte. Während die 600 Teilnehmenden einen Anstieg ihres Einkommens um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr angaben, war bei den Aufträgen und veröffentlichten Bildern ein alarmierender Abwärtstrend zu verzeichnen. Die Zahl der öffentlich sichtbaren Fotos auf den Websites der Mitglieder ging um 46 Prozent zurück, was laut AOP „höchstwahrscheinlich auf die Sorge um das illegale Scraping ihrer Arbeiten zurückzuführen ist”. Fast zwei Drittel der AOP-Mitglieder geben an, dass sie ihre Auftragsarbeiten im Vergleich zu den Umfrageergebnissen von 2025 an generative KI-Dienste verloren haben. Das entspricht einem durchschnittlichen Verlust von 34.900 Pfund (48.000 Dollar) pro Person. Ein AOP-Mitglied sagt stellvertretend, dass es zwar schwierig ist, dies vollständig zu quantifizieren, „aber mein Geschäftsumsatz ist gegenüber dem Vorjahr um über 60 Prozent zurückgegangen“.

Mehrheitliche 98,4 Prozent geben an, dass sie eine Entschädigung für vergangene Verstöße durch KI-Unternehmen wünschen. Alle Mitglieder wünschen sich Transparenz, wenn Tech-Unternehmen KI-Modelle mit ihren Bildern trainieren. In Bezug auf das KI-Training wünschen sich 85,3 Prozent, dass die Standardposition lautet, dass Rechteinhaber sich für KI-Trainingszwecke für ein „Opt-In“ entscheiden können, anstatt ein „Opt-Out“ vornehmen zu müssen. Die AOP bezeichnet generative KI als „den größten Diebstahl in der modernen Geschichte. Die Zerstörung, die wir erleben, ist digital – still, unsichtbar und global”. Die Situation ist laut der Umfrage dramatisch: „Sinkende Einkommen, ein unter Druck stehender Markt, weit verbreiteter Diebstahl geistigen Eigentums, die Übertragung von Daten an ausländische Monopole und digitale Reproduktionen, die Stil und Identität gefährden.”

https://petapixel.com/2026/01/30/58-of-photographers-have-lost-work-to-generative-ai-survey

Happy birthday, fotocommunity!

Die fotocommunity (fotocommunity.de) feiert heute ihr 25-jähriges Bestehen. Was im Februar 2001 als persönliches Projekt von Andreas Meyer seinen Anfang nahm, hat sich über zweieinhalb Jahrzehnte zu einem der bedeutendsten Orte für Fotografie in Europa entwickelt: Mehr als 20 Millionen Fotos, unzählige Treffen und Gespräche, Kommentare und Projekte haben diese Plattform lebendig gemacht. Es ist die Reise vom knatternden Modem hin zu einer modernen Community, die den Austausch über das reine Foto hinaus schätzt. In unserem aktuellen Blog-Beitrag haben wir diese gemeinsame spannende Geschichte zusammengefasst und präsentieren die Meilensteine sowie Erinnerungen eines Vierteljahrhunderts voller Resonanz und Leidenschaft für ein Thema: die Fotografie.

https://news.fotocommunity.de/wir-feiern-geburtstag

Kodak und der Klamotten-Kult

Kodak Apparel, eine südkoreanische Bekleidungsmarke mit offizieller Lizenz von Eastman Kodak, hat ihren ersten Pop-up-Store in Hongkong eröffnet. Auf einer Fläche von 230 Quadratmetern ist der Laden eine lebendige Hommage an die Ästhetik von Kodak und die analoge Filmfotografie, mit den für die Marke typischen Farben Gelb und Rot als Akzenten. Der Kodak Apparel Store in Hongkong führt vor allem Kleidungsstücke: Trendige T-Shirts, Pullover, Jacken, Mützen, Taschen und vieles mehr, die amerikanischen Vintage-Stil und koreanisches Street-Flair vereinen. Neben den Merchandise-Artikeln hat der Laden auch viel Wert auf sein Design gelegt – von der Kodak-Leuchtkasten-Kamera an den Kassen und den Dekorationen an den Spiegeln im Laden bis hin zu den Säulen mit Kamerafilm-Muster sieht alles so aus, als könnte es ein schönes Fotomotiv sein.

Bei einem Einkauf ab einem bestimmten Betrag können kleine Geschenke wie limitierte Aufkleber, Schlüsselanhänger, Einkaufstaschen und sogar die Kodak Charmera Digitalkamera-Blindbox, die vor einiger Zeit für Furore sorgte, eingelöst oder gekauft werden.

https://www.timeout.com/hong-kong/news/kodak-apparel-opens-a-time-limited-concept-store-in-hong-kong-012326