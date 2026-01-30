Viltrox hat mit dem AF 85 mm f/1,4 Pro FE eine lichtstarke Porträtlinse für Sony-Vollformatfotografen für gerade einmal um die 670 Euro vorgestellt. Wir haben uns die Festbrennweite im Test genauer angesehen.
Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE
-
- Anschluss: E-Mount
- Optischer Aufbau: 15 Elemente in 11 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: 11
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: nein
- Gewicht: 800 g
- Preis: ca. 670 Euro
- www.rollei.de
Die leichte Telebrennweite von 85 mm ist ein Klassiker in der Porträt- und Hochzeitsfotografie, wird aber auch bei kreativen Aufnahmen geschätzt. Nicht umsonst, denn mit dieser Brennweite lassen sich nicht nur Porträts vor unscharfem Hintergrund freistellen, sondern auch räumliche Abstände im Bild komprimieren. Mit dem AF 85 mm f/,4 Pro FE stellt Viltrox eine besonders lichtstarke Variante für Sony-Vollformatkameras im E-System vor. Wir haben sie im CHIP Testlabor und in der Praxis getestet.
Erster Eindruck und Handling
Beim Auspacken macht das Viltrox AF 85 mm f/,4 Pro direkt einen guten Eindruck. Es hat ein robustes Metallgehäuse, das zudem staub- und witterungsgeschützt ist.
Optimal also, um mit dem Objektiv draußen Outdoorporträts und andere Available-Light-Aufnahmen einzufangen. Das Viltrox AF 85 mm f/,4 Pro glänzt dazu mit einigen Features: So kommt es mit einem AF-MF-Schalter, einer frei belegbaren Taste und einem De-Click-Schalter, um die Blenden-Raststufen des Objektivs zu deaktivieren. Letzteres dient dazu, die Blende stufenlos und geräuschlos verstellen zu können, was vor allem bei Videoaufnahmen praktisch ist. Die Funktionstaste lässt obendrein viel Spielraum, die Bedienung nach den eigenen Anforderungen zu individualisieren – bei unserer Testkamera Sony Alpha 7R IV stehen hier im Kameramenü über 20 Menü-Seiten mit Funktionen zur Auswahl. Klassisch belegt ist die Taste mit „Fokus halten“, aber hierauf lassen sich beispielsweise auch der Augenautofokus, der Tonaufnahmepegel bei Video, der Bildstabilisator „Steadyshot“ oder die Intervallaufnahme legen.
Das Objektiv kommt mit einem Fokus- und einem Blendenring. Beide haben einen angenehmen Drehwiderstand und greifen sich wertig. Der Blendenring lässt sich von f/1,4 bis f/16 wahlweise in Drittelstufen oder wie erwähnt stufenlos verstellen und hat zudem eine „A“-Stellung, in der die Blende über die Kamera statt über das Objektiv gewählt werden kann. Ebenfalls erwähnenswert ist, das Viltrox nahe dem Bajonett einen USB-C-Anschluss für künftige Firmware-Updates integriert hat. Mit den Maßen von 85 x 109 Millimeter hat man mit dem Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE aber viel Objektiv in der Hand. Zugegeben sind die Maße bei der großen Lichtstärke von f/1,4 gar nicht unüblich. Das Gewicht mit 800 Gramm aber schon. Bei einem langen Fototag ist das in der Hand und der Fototasche spürbar. Dazu kommt, dass sich im ausgeschalteten Zustand etwas im Inneren des Objektiv-Tubus bewegt – wohl die im ausgeschalteten Zustand nicht verriegelten Elemente der Fokussiereinheit. Das hat zwar keine Auswirkung auf die Funktion im Betrieb, vermittelt aber keinen hochwertigen Eindruck und ist unser einziger Minuspunkt bei der Bedienung.
Auflösung und Praxiseindruck
Bei der Konstruktion setzt Viltrox auf ein umfangreiches optisches System aus 15 Elementen in elf Gruppen. Dennoch zeichnen sich im CHIP Labortest eine größere Verzeichnung und chromatische Aberrationen in mittlerer Intension ab. Bei der Auflösung überzeugt uns das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE aber im zweifach abgeblendeten Bereich. Hier glänzt es mit 3.124 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Zentrum – was sagenhafte 96 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der Messkamera Sony A7R IV sind – und 2.757 Lp/Bh in den Ecken. Das sind Werte, die dem 2.100 Euro teuren, herstellereigenen Sony FE 85 mm f/1,4 GM II nahekommen. Dieses erreicht hier 3.157 Lp/Bh im Zentrum und 2.762 Lp/Bh in den Ecken. Also sehr gute Werte, und das bei einem Objektiv von gerade einmal 670 Euro. Bei Offenblende steht das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE allerdings deutlich zurück und erreicht nur noch 82 Prozent im Zentrum und 81 Prozent in den Bildecken. Das ist ein Wermutstropfen, vor allem für Porträtfotografen, die gerade die hohe Lichtstärke fotografisch auskosten wollen. Doch um Missverständnisse auszuschließen: Uns gefällt, was wir auf unseren Praxisbildern sehen. Viltrox verspricht natürlichen Kontrast und lebendige Farben – und das stimmt. Der Auflösungsabfall in den Bildecken ist zudem bei einem Porträtobjektiv zu verschmerzen, schließlich sind hier die wichtigen Motive ohnehin eher im Zentrum des Bilds platziert.
Der Autofokus des Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE ist erfreulich treffsicher, lässt aber im CHIP Testlabor gern einmal auf sich warten. Wer allerdings keine sich schnell bewegenden Motive fotografiert, wird hier keine Probleme haben. In unserem Praxistest mit Model Eileen auf der herbstlichen Wiese ist uns die Geschwindigkeit des Autofokus gar nicht negativ aufgefallen.
Zudem hat das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE elf Blendenlamellen, die für schöne runde Lichtpunkte im Bokeh sorgen. Auch sonst überzeugt uns das Bokeh optisch – werfen Sie hierfür einen Blick auf das Bild vom moosbewachsenen Hibiskus. Was dagegen bei den Praxisbildern auffiel, ist, dass das AF 85 mm f/1,4 Pro FE mit Streulicht zu kämpfen hat (siehe das gelb überstrahlte Gegenlicht-Porträt oben). Erwähnenswert bei der Bildqualität ist zudem eine deutlich sichtbare Vignette von 1,2 Blendenstufen bei Offenblende. Diese verschwindet zweifach abgeblendet komplett.
Im Vergleich zur Konkurrenz
Dass 85 mm mit der lichtstarken Blende f/1,4 beliebt sind, zeigt sich auch bei einem Blick auf den Objektiv-Markt. Sony selbst hat hier das ausgezeichnete Sony FE 85 mm f/1,4 GM II (Preis: 2.100 Euro) und das sehr gute Sony FE 85 mm f/1,4 GM (Preis: 1.400 Euro) im Sortiment. Sigma bietet das Sigma 85 mm f/1,4 DG DN (A) (Preis: 1.100 Euro) in gleicher Brennweiten- und Blendenkombination. Und Samyang bietet mit dem AF 85 mm f/1,4 FE II (Preis: 530) eine preisgünstige Alternative. In puncto Auflösung schneiden tatsächlich alle sehr gut ab. Das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro sortiert sich im Gesamtpaket der Werte hinter dem teuren Sony GM, aber vor dem Rest der Konkurrenz – und das zu einem Preis von gerade einmal 670 Euro. Im Vergleich zum leicht günstigeren Samyang bietet es mehr Ausstattung (De-Click-Schalter) und geringere chromatische Aberrationen.
Viltrox gelingt mit dem AF 85 mm f/1,4 Pro also eine sehr gute, lichtstarke Alternative für alle Sony-Fotografen, die nicht vierstellig für eine Porträtoptik löhnen wollen.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE im Test
Das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE bietet zweifach abgeblendet eine sehr gute Auflösung in Zentrum wie Bildecken, hat einen treffsicheren Autofokus, auf den man dafür etwas warten darf, und zweifach abgeblendet keine sichtbare Vignette. Dafür muss man an anderer Stelle Abstriche machen: Auflösung bei Offenblende, starke Vignette bei Offenblende – und mit 800 Gramm ein hohes Gewicht.
Was uns gefällt …
-
Hohe Lichtstärke
-
Treffsicherer Autofokus
-
Blendenring
-
Funktionstaste
… und was nicht so gut ist
-
Hohes Gewicht
-
Auflösung und Vignette bei Offenblende
Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Kleinbild / Sony E
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|127,5 mm
|Maximale Lichtstärke
|1.4
|Kleinste Blende
|16
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|15 / 11
|Blendenlamellen (Anzahl)
|11
|Naheinstellgrenze
|0,79 m
|Filtergröße
|77 mm
|Abmessungen / Gewicht
|85 x 109 mm / 800 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ●
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|━ / ━
|Innenfokus
|●
|Funktionstaste (Fn)
|●
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|● / ●
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|● / ●
