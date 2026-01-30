Bei der Konstruktion setzt Viltrox auf ein umfangreiches optisches System aus 15 Elementen in elf Gruppen. Dennoch zeichnen sich im CHIP Labortest eine größere Verzeichnung und chromatische Aberrationen in mittlerer Intension ab. Bei der Auflösung überzeugt uns das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE aber im zweifach abgeblendeten Bereich. Hier glänzt es mit 3.124 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Zentrum – was sagenhafte 96 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der Messkamera Sony A7R IV sind – und 2.757 Lp/Bh in den Ecken. Das sind Werte, die dem 2.100 Euro teuren, herstellereigenen Sony FE 85 mm f/1,4 GM II nahekommen. Dieses erreicht hier 3.157 Lp/Bh im Zentrum und 2.762 Lp/Bh in den Ecken. Also sehr gute Werte, und das bei einem Objektiv von gerade einmal 670 Euro. Bei Offenblende steht das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE allerdings deutlich zurück und erreicht nur noch 82 Prozent im Zentrum und 81 Prozent in den Bildecken. Das ist ein Wermutstropfen, vor allem für Porträtfotografen, die gerade die hohe Lichtstärke fotografisch auskosten wollen. Doch um Missverständnisse auszuschließen: Uns gefällt, was wir auf unseren Praxisbildern sehen. Viltrox verspricht natürlichen Kontrast und lebendige Farben – und das stimmt. Der Auflösungsabfall in den Bildecken ist zudem bei einem Porträtobjektiv zu verschmerzen, schließlich sind hier die wichtigen Motive ohnehin eher im Zentrum des Bilds platziert.

Der Autofokus des Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE ist erfreulich treffsicher, lässt aber im CHIP Testlabor gern einmal auf sich warten. Wer allerdings keine sich schnell bewegenden Motive fotografiert, wird hier keine Probleme haben. In unserem Praxistest mit Model Eileen auf der herbstlichen Wiese ist uns die Geschwindigkeit des Autofokus gar nicht negativ aufgefallen.

Zudem hat das Viltrox AF 85 mm f/1,4 Pro FE elf Blendenlamellen, die für schöne runde Lichtpunkte im Bokeh sorgen. Auch sonst überzeugt uns das Bokeh optisch – werfen Sie hierfür einen Blick auf das Bild vom moosbewachsenen Hibiskus. Was dagegen bei den Praxisbildern auffiel, ist, dass das AF 85 mm f/1,4 Pro FE mit Streulicht zu kämpfen hat (siehe das gelb überstrahlte Gegenlicht-Porträt oben). Erwähnenswert bei der Bildqualität ist zudem eine deutlich sichtbare Vignette von 1,2 Blendenstufen bei Offenblende. Diese verschwindet zweifach abgeblendet komplett.