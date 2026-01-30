AD800Pro – Leistungsstarker All in One Outdoor Blitz

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich den Godox AD800Pro vorzustellen. Mit dem AD800Pro erweitert Godox sein professionelles Blitzsortiment um einen leistungsstarken All-in-One Outdoor Blitz.

Er wurde speziell für anspruchsvolle Einsätze im Studio und vor Ort konzipiert. Der AD800Pro kombiniert hohe Lichtleistung, präzise Steuerungsmöglichkeiten und umfassende Systemkompatibilität und ist damit eine zuverlässige Lösung für professionelle Produktionen selbst bei direktem Sonnenlicht.

Maximale Leistung und absolute Präzision

Mit einer Blitzleistung von 800 Ws und einer Leitzahl von 110 bei ISO 100 überzeugt der Godox AD800Pro als durchsetzungsstarkes Hauptlicht. Auch bei hellem Umgebungslicht liefert er eine konstante und kraftvolle Ausleuchtung. Pro Akkuladung sind bis zu 300 Blitze bei voller Leistung möglich. Die Wiederaufladezeit von lediglich 0,01 bis 1,5 Sekunden ermöglicht ein zügiges Arbeiten ohne Unterbrechungen.

Die Leistungsregelung erfolgt über einen 10 Stufen Bereich von 1/512 bis 1/1 mit feinen 0,1 Stufen, wodurch eine äußerst präzise Kontrolle von Belichtung, Lichthöhepunkten und Schatten gewährleistet ist. Im CCT Modus stehen 9 Leistungsstufen zur Verfügung.

Professionelle Modi und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der AD800Pro bietet umfangreiche professionelle Blitzmodi wie TTL, HSS, Freeze, Multi und einen Modus für stabile Farbtemperatur. Die Blitzdauer reicht im Farbmodus von 1/350 s bis 1/9220 s und im Freeze Modus von 1/5020 s bis zu extrem kurzen 1/35710 s, wodurch selbst schnelle Bewegungen zuverlässig eingefroren werden können.

Der integrierte Stroboskopmodus erlaubt bis zu 100 Blitzauslösungen mit einer Frequenz von 100 Hz und eröffnet kreative Möglichkeiten für Bewegungsstudien und experimentelle Lichtgestaltung.

Die integrierte 2,4 GHz Funksteuerung erlaubt eine stabile drahtlose Kontrolle über Entfernungen von bis zu 100 Metern und ist kompatibel mit Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Leica und Pentax. Zusätzlich stehen kabelgebundene Auslöseoptionen sowie externe Empfänger zur Verfügung. Dank Bowens Mount ist der AD800Pro mit einer Vielzahl professioneller Lichtformer kompatibel und lässt sich flexibel in bestehende Set-ups integrieren.

USPs auf einen Blick

800 Ws Blitzleistung mit Leitzahl 110 bei ISO 100

Blitzdauer bis zu 1/35710 s im Freeze Modus

Präzise Leistungssteuerung von 1/512 bis 1/1 in 0,1 Stufen

Stroboskopblitz mit bis zu 100 Auslösungen bei 100 Hz

TTL und HSS Unterstützung für alle gängigen Kamerasysteme

Preis und Verfügbarkeit

Der Godox AD800Pro ist in Kürze zu einem UVP von 1.099,99 Euro im Fachhandel verfügbar.