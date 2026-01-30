Godox bringt mit dem AD800Pro einen neuen Outdoor-Studioblitz mit 800 Wattsekunden auf den Markt. Der Akku-betriebene Blitz richtet sich an professionelle Anwender und bietet neben TTL- und HSS-Funktion eine präzise Leistungsregelung in 0,1-Schritten von 1/512 bis 1/1. Bis zu 300 Blitze bei voller Leistung sind pro Akkuladung möglich. Der Preis beträgt 1.099,99 Euro (UVP).
Die Blitzdauer reicht im Freeze-Modus bis zu 1/35710 Sekunde. Ein Stroboskopmodus mit 100 Blitzen bei 100 Hz sowie eine stabile Funkverbindung per 2,4-GHz-System mit bis zu 100 Metern Reichweite ermöglichen flexibles Arbeiten. Der AD800Pro ist kompatibel mit Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Leica und Pentax. Dank Bowens-Anschluss lässt sich eine Vielzahl professioneller Lichtformer verwenden.
Pressemitteilung Transcontinenta:
AD800Pro – Leistungsstarker All in One Outdoor Blitz
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich den Godox AD800Pro vorzustellen. Mit dem AD800Pro erweitert Godox sein professionelles Blitzsortiment um einen leistungsstarken All-in-One Outdoor Blitz.
Er wurde speziell für anspruchsvolle Einsätze im Studio und vor Ort konzipiert. Der AD800Pro kombiniert hohe Lichtleistung, präzise Steuerungsmöglichkeiten und umfassende Systemkompatibilität und ist damit eine zuverlässige Lösung für professionelle Produktionen selbst bei direktem Sonnenlicht.
Maximale Leistung und absolute Präzision
Mit einer Blitzleistung von 800 Ws und einer Leitzahl von 110 bei ISO 100 überzeugt der Godox AD800Pro als durchsetzungsstarkes Hauptlicht. Auch bei hellem Umgebungslicht liefert er eine konstante und kraftvolle Ausleuchtung. Pro Akkuladung sind bis zu 300 Blitze bei voller Leistung möglich. Die Wiederaufladezeit von lediglich 0,01 bis 1,5 Sekunden ermöglicht ein zügiges Arbeiten ohne Unterbrechungen.
Die Leistungsregelung erfolgt über einen 10 Stufen Bereich von 1/512 bis 1/1 mit feinen 0,1 Stufen, wodurch eine äußerst präzise Kontrolle von Belichtung, Lichthöhepunkten und Schatten gewährleistet ist. Im CCT Modus stehen 9 Leistungsstufen zur Verfügung.
Professionelle Modi und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der AD800Pro bietet umfangreiche professionelle Blitzmodi wie TTL, HSS, Freeze, Multi und einen Modus für stabile Farbtemperatur. Die Blitzdauer reicht im Farbmodus von 1/350 s bis 1/9220 s und im Freeze Modus von 1/5020 s bis zu extrem kurzen 1/35710 s, wodurch selbst schnelle Bewegungen zuverlässig eingefroren werden können.
Der integrierte Stroboskopmodus erlaubt bis zu 100 Blitzauslösungen mit einer Frequenz von 100 Hz und eröffnet kreative Möglichkeiten für Bewegungsstudien und experimentelle Lichtgestaltung.
Die integrierte 2,4 GHz Funksteuerung erlaubt eine stabile drahtlose Kontrolle über Entfernungen von bis zu 100 Metern und ist kompatibel mit Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Leica und Pentax. Zusätzlich stehen kabelgebundene Auslöseoptionen sowie externe Empfänger zur Verfügung. Dank Bowens Mount ist der AD800Pro mit einer Vielzahl professioneller Lichtformer kompatibel und lässt sich flexibel in bestehende Set-ups integrieren.
USPs auf einen Blick
- 800 Ws Blitzleistung mit Leitzahl 110 bei ISO 100
- Blitzdauer bis zu 1/35710 s im Freeze Modus
- Präzise Leistungssteuerung von 1/512 bis 1/1 in 0,1 Stufen
- Stroboskopblitz mit bis zu 100 Auslösungen bei 100 Hz
- TTL und HSS Unterstützung für alle gängigen Kamerasysteme
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox AD800Pro ist in Kürze zu einem UVP von 1.099,99 Euro im Fachhandel verfügbar.
